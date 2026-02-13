İbrahim Çelikkol 6 saat boyunca ağladı, settekiler şaştı kaldı

İffet, Kördüğüm, Siyah Beyaz Aşk ve Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerde rol alan İbrahim Çelikkol, son olarak ise Doktor Başka Hayatta dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Dizi çekimleri tüm hızıyla devam ederken, İbrahim Çelikkol dün yapılan çekimlerde 6 saat boyunca ağladı.

Özetle

İBRAHİM ÇELİKKOL, 6 SAAT AĞLADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Merakla beklenen yeni dizisi ‘’Doktor: Başka Hayatta’’nın başrolünde yer alan İbrahim Çelikkol, duygusal yoğunluğu yüksek bir sahne için 6 saat boyunca kamera karşısında ağladı. Sahne gereği kesintisiz şekilde duyguda kalması gereken Çelikkol’un etkili performansı set çalışanlarının dikkatini çekti.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini İbrahim Çelikkol, Sıla Türkoğlu, Bertan Asllani ve Şebnem Hassanisoughi ’nin paylaştığı yapım; hafıza, vicdan ve ikinci şans kavramları etrafında şekillenen güçlü bir insan hikâyesi anlatıyor.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk fragmanı yayınlanan Doktor Başka Hayatta dizisinin yayın tarihi netleşti. İlk fragmanı yayınlanan dizi şubat ayının ikinci haftası izleyicisiyle buluşacak.