Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

İbrahim Çelikkol 6 saat boyunca ağladı, settekiler şaştı kaldı

Sıla Türkoğlu ile başrolünde yer aldığı Doktor Bir Başkadır Hayatta dizisiyle ekrana dönen İbrahim Çelikkol, duygusal yoğunluğu olan bir sahne için 6 saat boyunca ağladı. Etkili performansıyla setteki herkesi kendine hayran bırakan İbrahim Çelikkol'un bir süre kendine gelemediği öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İbrahim Çelikkol 6 saat boyunca ağladı, settekiler şaştı kaldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 11:05

İffet, Kördüğüm, Siyah Beyaz Aşk ve Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerde rol alan , son olarak ise Doktor Başka Hayatta dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. çekimleri tüm hızıyla devam ederken, İbrahim Çelikkol dün yapılan çekimlerde 6 saat boyunca ağladı.

HABERİN ÖZETİ

İbrahim Çelikkol 6 saat boyunca ağladı, settekiler şaştı kaldı

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
İbrahim Çelikkol, yeni dizisi "Doktor Başka Hayatta"nın çekimlerinde duygusal yoğunluğu yüksek bir sahne için 6 saat boyunca ağladı.
İbrahim Çelikkol, yeni dizisi "Doktor Başka Hayatta"nın çekimlerinde 6 saat boyunca ağlayarak etkili bir performans sergiledi.
Dizinin başrollerini İbrahim Çelikkol'un yanı sıra Sıla Türkoğlu, Bertan Asllani ve Şebnem Hassanisoughi paylaşıyor.
"Doktor Başka Hayatta" dizisi, şubat ayının ikinci haftası izleyiciyle buluşacak.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

İBRAHİM ÇELİKKOL, 6 SAAT AĞLADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Merakla beklenen yeni dizisi ‘’Doktor: Başka Hayatta’’nın başrolünde yer alan İbrahim Çelikkol, duygusal yoğunluğu yüksek bir için 6 saat boyunca kamera karşısında ağladı. Sahne gereği kesintisiz şekilde duyguda kalması gereken Çelikkol’un etkili performansı set çalışanlarının dikkatini çekti.

İbrahim Çelikkol 6 saat boyunca ağladı, settekiler şaştı kaldı

DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini İbrahim Çelikkol, Sıla Türkoğlu, Bertan Asllani ve Şebnem Hassanisoughi ’nin paylaştığı yapım; hafıza, vicdan ve ikinci şans kavramları etrafında şekillenen güçlü bir insan hikâyesi anlatıyor.

İbrahim Çelikkol 6 saat boyunca ağladı, settekiler şaştı kaldı

DOKTOR BAŞKA HAYATTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk fragmanı yayınlanan Doktor Başka Hayatta dizisinin yayın tarihi netleşti. İlk fragmanı yayınlanan dizi şubat ayının ikinci haftası izleyicisiyle buluşacak.

İbrahim Çelikkol 6 saat boyunca ağladı, settekiler şaştı kaldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza eski eşiyle barıştı! Yasak aşk iddialarıyla gündeme gelmişti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cem Yılmaz kuralları hiçe saydı, can güvenliğini riske attı
ETİKETLER
#oyuncu
#dizi
#sahne
#ibrahim çelikkol
#Doktor Başka Hayatta
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.