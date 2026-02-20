İmam Gazâlî Hüccetü’l-İslâm ne zaman başlıyor? İmam Gazâlî Hüccetü’l-İslâm kaç bölüm, nereden izlenir?

Ünlü İslam alimi Gazali’nin hayat hikayesinin ele alındığı İmam Gazâlî Hüccetü’l-İslâm dizisi büyük bir merakla bekleniyordu. Hazırlıklarına geçtiğimiz yaz başlanan dizi için geri sayım başladı. İzleyicinin sabırsızlıkla beklediği İmam Gazâlî Hüccetü’l-İslâm dizisinin yayın tarihi açıklandı. Peki, İmam Gazâlî Hüccetü’l-İslâm ne zaman başlıyor? İmam Gazâlî Hüccetü’l-İslâm kaç bölüm? İmam Gazâlî Hüccetü’l-İslâm nereden izlenir? İmam Gazâlî Hüccetü’l-İslâm dizisi hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte İmam Gazâlî Hüccetü’l-İslâm dizisine dair bilinmeyenler…

İMAM GAZÂLÎ HÜCCETÜ’L-İSLÂM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İslam alimlerinin en büyüklerinden olan ve Huccet-ül-İslam mahlasıyla tanınan İmam-ı Muhammed Gazali’nin hayatını konu alan İmam Gazâlî Hüccetü’l-İslâm dizisi için geri sayım başladı. İzleyicilerin büyük bir merakla beklediği İmam Gazâlî Hüccetü’l-İslâm dizisinin yayın tarihi açıklandı.

İslam tarihinde birçok önemli projeye imza atan İmam-ı Gazali’nin hayatını konu alarak izleyici karşısına çıkacak olan alan İmam Gazâlî Hüccetü’l-İslâm dizisi 21 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmaya başlıyor. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, henüz yayınlanmadan büyük ses getirdi.

İMAM GAZÂLÎ HÜCCETÜ’L-İSLÂM KAÇ BÖLÜM?

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci’nin oturduğu, Emre Konuk’un kaleme aldığı İmam Gazâlî Hüccetü’l-İslâm dizisinin başrolünde Taner Ölmez, Ekremcan Arslandağ ve Caner Şahin bulunuyor. Taner Ölmez’in İmam Gazali rolüyle ekranlara geleceği dönem dizisi, toplamda 30 bölümden oluşuyor.

Akli Film imzalı İmam Gazâlî Hüccetü’l-İslâm dizisi toplam 30 bölüm ve 3 sezon şeklinde seyirci karşısına çıkacak. Uzun süredir hazırlıklarına hız kesmeden devam edilen dizi, İmam Gazali’nin ilim, fikir ve mücadele hayatını, dönemin toplumsal ve kültürel yapısıyla birlikte ele alarak ekranlara gelecek.

İMAM GAZÂLÎ HÜCCETÜ’L-İSLÂM NEREDEN İZLENİR?

Henüz yayınlanmadan izleyici tarafından büyük ilgi gören İmam Gazâlî Hüccetü’l-İslâm dizisi TRT ekranlarının dijital platformu Tabii’de yayınlanıyor. Merakla beklenen iddialı dönem dizisi Tabii dijital platformundan izlenebiliyor.

Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gören İmam Gazâlî Hüccetü’l-İslâm dizisi Tabii dijital platformu üyeliği olanlar tarafından izlenebiliyor. 3 sezon şeklinde yayınlanacak olan dizinin ilk sezonunun 21 Şubat 2026’da seyirciyle buluşacağı söyleniyor.