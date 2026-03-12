Menü Kapat
Medya
Avatar
Editor
 Arzu Akçay

İnci Taneleri final yapıyor! Yılmaz Erdoğan’dan diziye veda

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi, bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümüyle ekranlara veda edecek. Dizinin hem başrol oyuncusu olan hem de senaristti olan Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri dizisine duygusal bir veda geldi. İşte detaylar…

İnci Taneleri final yapıyor! Yılmaz Erdoğan’dan diziye veda
12.03.2026
12.03.2026
13:26

Perşembe akşamları ekranlara gelen , ikinci sezonuyla geçtiğimiz aylarda ekranlarına gelmişti. Ancak dizi için geçtiğimiz günlerde final kararı alınmıştı. Bu akşam yeni bölümüyle ekranlara veda eden İnci Taneleri dizisinin senaristi ’dan dizi için duygusal bir veda geldi. İşte detaylar…

İNCİ TANELERİ FİNAL YAPIYOR!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi olan İnci Taneleri, ikinci sezonuyla uzun bir aranın ardından geri dönmüştü. Geçtiğimiz aylarda tekrardan yayın hayatına başlayan İnci Taneleri, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara veda edecek.

İnci Taneleri final yapıyor! Yılmaz Erdoğan’dan diziye veda

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp oynadığı İnci Taneleri, izleyicisiyle bu akşam son kez buluşacak. İkinci sezonuyla adeta ekranlara damga vuran İnci Taneleri, 8 ay sonra ekranlara ara vermişti. Yılmaz Erdoğan’ın Organize İşler: Karun Hazinesi için sete ara vermesinin ardından İnci Tanelerinin başlama süresi de uzun olmuştu.

İnci Taneleri final yapıyor! Yılmaz Erdoğan’dan diziye veda

Geçtiğimiz aylarda ikinci sezonuyla ekranlara gelen İnci Taneleri’nde Azem’in kaybolması herkesi endişelendirmiş ve yeni bölümde neler olacağı merakla araştırılmaya başlanmıştı. Sekiz aylık aranın ardından tekrardan ekranlara geri dönen İnci Taneleri, yeni bölümüyle bu akşam ekranlara veda edecek.

İnci Taneleri final yapıyor! Yılmaz Erdoğan’dan diziye veda

YILMAZ ERDOĞAN’DAN DİZİYE VEDA

Dizinin hem başrol oyuncusu hem de senaristi olan Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri’nin çekimlerinin bittiği gün yaptığı konuşmayla da dikkatleri üzerine çekti. Ekibe ve hikâyeye veda eden isim sözleriyle duygusal anlara neden oldu.

İnci Taneleri final yapıyor! Yılmaz Erdoğan’dan diziye veda

Bu akşam son bölümüyle ekranlara gelecek olan İnci Taneleri, ilk sezonuyla ekranlarda fırtına gibi esmişti. Senaryosunu kaleme alan Yılmaz Erdoğan ise geçtiğimiz hafta son sahnenin çekilmesinin ardından ekibe duygusal sözlerle veda etmişti.

İnci Taneleri final yapıyor! Yılmaz Erdoğan’dan diziye veda

Onedio’nun haberine göre, Yılmaz Erdoğan konuşmasında, “Gururla kederin böyle birbirine girdiği bir şey çok az yaşadım. Bütün çekim süreci, her şeyiyle muazzam bir iş oldu. Gerçek ‘İnci Taneleri’ sizsiniz” diyerek duygusal bir veda etmişti.

İnci Taneleri final yapıyor! Yılmaz Erdoğan’dan diziye veda

İnci Taneleri, yeni bölümüyle ekranlara veda edecek. 12 Mart Perşembe saat 20.00’da İnci Taneleri final bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

