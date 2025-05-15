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 | Onur Kaya

İngiltere Premier Lig maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu

Dünyanın en çok ilgi gören futbol liglerinin başında gelen İngiltere Premier Lig maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu.

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İngiltere Premier Lig maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 13:44

beIN Media Group bünyesindeki Digiturk, Premier Lig yayın haklarını 3 sezon daha uzattı. Premier Lig maçları 2027-2028 sezonu sonuna kadar beIN Sports'ta yayınlanacak.

"BU ANLAŞMA PREMIER LİG'İN BİZE DUYDUĞU GÜVENİ GÖSTERİYOR"

Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri konuya ilişkin açıklama yaptı. Rashed Al-Marri, "Premier Lig ile uzun süredir devam eden ortaklığımız, karşılıklı büyüme ve başarı dolu bir yolculuk. Bu yenilenen anlaşma, yalnızca beIN Sports’ta en kaliteli spor içeriğini sunma konusundaki kararlılığımızı ve Türkiye’deki lider konumumuzu pekiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Premier Lig’in bize duyduğu güveni de gösteriyor. Milyonlarca izleyicimizin alışkın olduğu üst düzey analiz ve anlatımlarla, Premier Lig’in her anını 3 yıl daha izleyicilerimize sunmaya devam etmekten gurur duyuyoruz" diye konuştu.

İngiltere Premier Lig maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu

"ORTAK KARARLILIĞIMIZI YANSITIYOR"

"beIN Media Group ile Türkiye’deki uzun süreli ortaklığı 3 sezon daha uzattıkları için mutlu olduklarını söyleyen Premier Lig Medya Direktörü Paul Molnar ise, "Bu anlaşma, dünya çapında futbol deneyimini sunma ve en iyi yerelleştirilmiş izleme deneyimini sağlama konusundaki ortak kararlılığımızı yansıtıyor. Tutkulu taraftarlarımızı bu önemli bölgede Premier Lig’e daha da yakınlaştıracak çeşitli içerik ve tanıtım etkinliklerinde beIN ile birlikte çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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