Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

İstanbullu Gelin ekibi tekrar buluşuyor! Salih Bademci'nin rolü belli oldu

Başrolünde Mert Ramazan Demir ve Mina Demirtaş'ın yer aldığı Delikanlı dizisinin kadrosu oluşmaya başladı. Diziye son olarak İstanbullu Gelin dizisiyle sevilen Salih Bademci katıldı.

İstanbullu Gelin ekibi tekrar buluşuyor! Salih Bademci'nin rolü belli oldu
Haber Merkezi
27.01.2026
27.01.2026
ve Mina Demirtaş'ı buluşturan Delikanlı dizisine İstanbullu Gelin ekibi katıldı. Bir döneme damga vuran diziye ilk olarak Zeynep Günay ve sağ kolu “Delikanlı” dizisinde buluşuyor. Diziye son olaarak de katıldı.

İSTANBULLU GELİN EKİBİ DELİKANLI DİZİSİNDE BULUŞTU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “İstanbullu Gelin” dizisi televizyon tarihinin unutulmaz projeleri arasında yer alıyor. Dizinin yönetmeni Zeynep Günay ve sağ kolu Recai Karagöz “Delikanlı” dizisinde buluşuyor. Henüz kanalı netleşmeyen dizinin başrol kadrosuna “İstanbullu Gelin”in “Fikret Boran”ı Salih Bademci de katıldı.

İstanbullu Gelin ekibi tekrar buluşuyor! Salih Bademci'nin rolü belli oldu

Çekimlerinin şubat ortasında başlaması planlanan dizide Mert Ramazan Demir’inoynayacağı Yusuf’un ince ince işlediği intikâm hikâyesi ekrana taşınacak. Sevdiği kadın ve hayalleri elinden alınan Yusuf, düşmanını can evinden vuracak bir plan yapar. Yurt dışı sahneleriyle başlayacak olan dizide Yusuf’un beraber yuva kurma planları yaptığı nişanlısı Hazan’a hayat verecek oyuncu için görüşmeler devam ediyor.

İstanbullu Gelin ekibi tekrar buluşuyor! Salih Bademci'nin rolü belli oldu
Beckham ailesinde tüm ipler koptu! David Beckham tüm ailesini topladı bir tek Brooklyn Beckham’ı çağırmadı
Bergüzar Korel 4 ayda 20 kilo verdi! Nasıl zayıfladığını tek tek anlattı
#mert ramazan demir
#Salih Bademci
#recai karagöz
#Mina Demirtaş
#Delikanlı
#İstanbullu Gelin
#Zeynep Günay
#Medya
