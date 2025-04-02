Jason Momoa Dune 3 ile geri dönüyor

Game of Thrones, Aquaman gibi yapımlarla ünlenen Jason Momoa, Denis Villeneuve’nin Dune serisinin ilk filminde oynadığı Duncan Idaho karakteriyle Dune 3 ile geri döneceğini açıkladı.

Ünlü oyuncu Jason Momoa, Denis Villeneuve imzalı Dune serisinin ilk filminin ardından Dune 3 için geri döneceğini açıkladı. Oyuncunun hayranları sosyal medyadan yorum yağdırdı.

JASON MOMOA DUNE SERİSİNE GERİ DÖNÜYOR

Game of Thrones, Aquaman gibi yapımlarla şöhreti yakalayan Jason Momoa, Denis Villeneuve’nin Dune serisinin ilk filminde oynadığı Duncan Idaho karakteriyle Dune: Messiah için geri döneceğini açıkladı. TODAY programında konuşan ünlü oyuncu, "Geri dönüyorum! Kitapları okumadıysanız, benim suçum değil" ifadelerini kullandı.

Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune serisinin ilk filminde Duncan Idaho, Paul Atreides ve Lady Jessica’yı kurtarmak için hayatını feda etmişti. Ancak kitapta Idaho, Dune: Messiah ile birlikte ghola (klon benzeri bir varlık) olarak geri dönüyor.