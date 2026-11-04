TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 14:04

Kadir Ezildi duyurdu! Yeni programı için geri sayım başladı

Kadir Ezildi, TV8 ekranlarında yeni programıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk fragmanıyla sosyal medyada ilgi gören programın yayın tarihi de belli oldu.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Kadir Ezildi duyurdu! Yeni programı için geri sayım başladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 14:04

Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden , yeni programıyla geri dönüyor. 'de yayınlanacak Temizlik Benim İşim için ilk tanıtım filmi izleyiciyle buluştu. Eğlenceli görüntüleriyle dikkat çeken fragman, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kadir Ezildi'nin yeni programının ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu.

HABERİN ÖZETİ

Kadir Ezildi duyurdu! Yeni programı için geri sayım başladı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Sunucu Kadir Ezildi, NOW TV'deki programının ardından 'Temizlik Benim İşim' formatıyla TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Kadir Ezildi'nin sunacağı Temizlik Benim İşim programı, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 12.45'te TV8'de hafta içi her gün yayınlanmaya başlayacak.
Sosyal medyada ilgi gören ilk tanıtım filminde, Survivor ve MasterChef programlarına temizlik göndermesi yapıldı.
Programda beş yarışmacı haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi olmak için mücadele edecek.
Günün yarışmacısı çekilişle belirlendikten sonra dört saatlik temizlik maratonu başlayacak ve Kadir Ezildi de yarışmacıya eşlik edecek.
Temizlik tamamlandığında günün yarışmacısı rakiplerinden 1 ile 5 arasında puan alacak.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

KADİR EZİLDİ'NİN YENİ PROGRAMI TEMİZLİK BENİM İŞİM OLACAK

Kadir Ezildi, altı sezon boyunca ekranlarında sunduğu programının ardından yeni adresini TV8 olarak belirledi. Yarışmacıların birbirlerinin evlerinde temizlik yaparak hünerlerini sergilediği programın sona ermesiyle gözler Ezildi'nin yeni projesine çevrilmişti. Ünlü sunucu, daha önce de sunuculuğunu yaptığı Temizlik Benim İşim formatıyla yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kadir Ezildi duyurdu! Yeni programı için geri sayım başladı

Eski programındaki temizlik konseptini sürdürecek olan Ezildi, yeni dönemde yarışmacılarla birlikte evlere konuk olacak. Beş yarışmacının haftanın birincisi olmak için mücadele edeceği programda, temizlik maratonu ve puanlama heyecanı yaşanacak. 

Kadir Ezildi duyurdu! Yeni programı için geri sayım başladı

KADİR EZİLDİ'NİN YENİ PROGRAMININ FRAGMANI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kadir Ezildi'nin yeni programı için yayınlanan ilk tanıtım filmi, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Fragmanda Ezildi'nin Survivor ve MasterChef programlarında temizlik yaptığı anlara gönderme yapılması izleyenleri güldürdü.

Kadir Ezildi duyurdu! Yeni programı için geri sayım başladı

Ünlü sunucunun enerjik tavırları ve esprili anlatımı da beğeni topladı. Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları, Ezildi'nin yeniden temizlik konseptli bir programla ekranlara dönecek olmasına ilişkin yorumlarda bulundu.

Kadir Ezildi duyurdu! Yeni programı için geri sayım başladı

KADİR EZİLDİ'NİN YENİ PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kadir Ezildi'nin TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yeni programı için yayın tarihi belli oldu. Temizlik Benim İşim, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü ilk bölümüyle ekrana gelecek. Hafta içi her gün yayınlanacak program, saat 12.45'te izleyici karşısına çıkacak. Ezildi'nin yeni programında yine temizlik, eğlence ve rekabet bir arada olacak.

Kadir Ezildi duyurdu! Yeni programı için geri sayım başladı

TEMİZLİK BENİM İŞİM PROGRAMINDA YARIŞMACILARI NELER BEKLİYOR?

Kadir Ezildi'nin sunumuyla ekrana gelecek yarışmada temizlik konusunda iddialı beş yarışmacı, haftanın birincisi olmak için mücadele edecek. Bir hafta boyunca farklı evlerde gerçekleştirilecek temizlik maratonunda yarışmacılar, hem hızlarını hem de temizlik konusundaki becerilerini sergileyecek.

Haftanın ilk gününde beş yarışmacı, temizlenecek evi birlikte gezecek. Günün yarışmacısı çekilişle belirlendikten sonra Kadir Ezildi eşliğinde temizlik planı hazırlanacak ve dört saatlik maraton başlayacak. Temizlik sırasında Ezildi de yarışmacıya eşlik ederek zaman zaman yardım edecek, zaman zaman yapılan işleri değerlendirecek. Temizlik tamamlandığında ev hep birlikte gezilecek. Günün yarışmacısı, rakiplerinden 1 ile 5 arasında puan alacak. Hafta boyunca toplanan puanların ardından en yüksek puana ulaşan yarışmacı, haftanın birincisi olarak büyük ödülün sahibi olacak. 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kadir Ezildi’nin yeni adresi belli oldu! Kadir Ezildi’nin yeni programı hangi kanalda yayınlanacak?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gelinler Sofrada sunucusu kim oldu, ne zaman başlayacak? Gelinler Sofrada sunucusu ve kanalı belli oldu
ETİKETLER
#kadir ezildi
#En Hamarat Benim
#now tv
#TV8
#Temizlik Benim İşim
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.