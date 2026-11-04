Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden Kadir Ezildi, yeni programıyla geri dönüyor. TV8'de yayınlanacak Temizlik Benim İşim için ilk tanıtım filmi izleyiciyle buluştu. Eğlenceli görüntüleriyle dikkat çeken fragman, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kadir Ezildi'nin yeni programının ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu.

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HABERİN ÖZETİ Kadir Ezildi duyurdu! Yeni programı için geri sayım başladı Sunucu Kadir Ezildi, NOW TV'deki programının ardından 'Temizlik Benim İşim' formatıyla TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kadir Ezildi'nin sunacağı Temizlik Benim İşim programı, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 12.45'te TV8'de hafta içi her gün yayınlanmaya başlayacak. Sosyal medyada ilgi gören ilk tanıtım filminde, Survivor ve MasterChef programlarına temizlik göndermesi yapıldı. Programda beş yarışmacı haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi olmak için mücadele edecek. Günün yarışmacısı çekilişle belirlendikten sonra dört saatlik temizlik maratonu başlayacak ve Kadir Ezildi de yarışmacıya eşlik edecek. Temizlik tamamlandığında günün yarışmacısı rakiplerinden 1 ile 5 arasında puan alacak.

KADİR EZİLDİ'NİN YENİ PROGRAMI TEMİZLİK BENİM İŞİM OLACAK

Kadir Ezildi, altı sezon boyunca NOW TV ekranlarında sunduğu En Hamarat Benim programının ardından yeni adresini TV8 olarak belirledi. Yarışmacıların birbirlerinin evlerinde temizlik yaparak hünerlerini sergilediği programın sona ermesiyle gözler Ezildi'nin yeni projesine çevrilmişti. Ünlü sunucu, daha önce de sunuculuğunu yaptığı Temizlik Benim İşim formatıyla yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Eski programındaki temizlik konseptini sürdürecek olan Ezildi, yeni dönemde yarışmacılarla birlikte evlere konuk olacak. Beş yarışmacının haftanın birincisi olmak için mücadele edeceği programda, temizlik maratonu ve puanlama heyecanı yaşanacak.

KADİR EZİLDİ'NİN YENİ PROGRAMININ FRAGMANI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kadir Ezildi'nin yeni programı için yayınlanan ilk tanıtım filmi, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Fragmanda Ezildi'nin Survivor ve MasterChef programlarında temizlik yaptığı anlara gönderme yapılması izleyenleri güldürdü.

Ünlü sunucunun enerjik tavırları ve esprili anlatımı da beğeni topladı. Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları, Ezildi'nin yeniden temizlik konseptli bir programla ekranlara dönecek olmasına ilişkin yorumlarda bulundu.

KADİR EZİLDİ'NİN YENİ PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kadir Ezildi'nin TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yeni programı için yayın tarihi belli oldu. Temizlik Benim İşim, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü ilk bölümüyle ekrana gelecek. Hafta içi her gün yayınlanacak program, saat 12.45'te izleyici karşısına çıkacak. Ezildi'nin yeni programında yine temizlik, eğlence ve rekabet bir arada olacak.

TEMİZLİK BENİM İŞİM PROGRAMINDA YARIŞMACILARI NELER BEKLİYOR?

Kadir Ezildi'nin sunumuyla ekrana gelecek yarışmada temizlik konusunda iddialı beş yarışmacı, haftanın birincisi olmak için mücadele edecek. Bir hafta boyunca farklı evlerde gerçekleştirilecek temizlik maratonunda yarışmacılar, hem hızlarını hem de temizlik konusundaki becerilerini sergileyecek.

Haftanın ilk gününde beş yarışmacı, temizlenecek evi birlikte gezecek. Günün yarışmacısı çekilişle belirlendikten sonra Kadir Ezildi eşliğinde temizlik planı hazırlanacak ve dört saatlik maraton başlayacak. Temizlik sırasında Ezildi de yarışmacıya eşlik ederek zaman zaman yardım edecek, zaman zaman yapılan işleri değerlendirecek. Temizlik tamamlandığında ev hep birlikte gezilecek. Günün yarışmacısı, rakiplerinden 1 ile 5 arasında puan alacak. Hafta boyunca toplanan puanların ardından en yüksek puana ulaşan yarışmacı, haftanın birincisi olarak büyük ödülün sahibi olacak.