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Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 13:40
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 13:40

Karadeniz dizisinin fişi çekildi! Sevdam Karadeniz dizisi final yapıyor

NOW TV’nin yeni Karadeniz dizisinin fişi çekildi. Yayın hayatına girmeden önce de oyuncu ayrılıklarıyla gündemden düşmeyen Sevdam Karadeniz dizisi geçtiğimiz günlerde ekran yolculuğuna başlamıştı. Ancak ilk haftalarda beklenen ilgiyi bir türlü yakalamayan Sevdam Karadeniz dizisi final yapıyor. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Karadeniz dizisinin fişi çekildi! Sevdam Karadeniz dizisi final yapıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 13:40
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 13:40

Yayın hayatına girmeden önce oyuncu ayrılıklarıyla dikkatleri üzerine çeken dizi hakkında kötü haber geldi. Başrollerini Erdem Adilce ve ’ün paylaştıkları ekranların yeni Karadeniz dizisi Sevdam Karadeniz final yapıyor. İşte detaylar…

KARADENİZ DİZİSİNİN FİŞİ ÇEKİLDİ!

Türk televizyonlarında peş peşe gelen erken final haberleri gündemdeki yerini alırken yeni Karadeniz dizisinin de fişi çekildi. A.B.İ, Aşk ve Taht, Çirkin ve Mercan Köşk gibi dizilerin ardından ’nin yayın hayatına geçen hafta koyduğu Sevdam Karadeniz’den de kötü haber geldi.

Karadeniz dizisinin fişi çekildi! Sevdam Karadeniz dizisi final yapıyor

Daha ilk iki bölümüyle ekranlara gelen Sevdam Karadeniz, Birsen Altuntaş’ın haberine göre, erken final yapıyor. Daha ilk bölümünün yayınlanmadan önce oyuncu ayrılıklarıyla gündeme gelen Sevdam Karadeniz, 19 Ekim 2026 akşamı yayınlanan yeni bölümü istenilen reytingleri alamadı.

Karadeniz dizisinin fişi çekildi! Sevdam Karadeniz dizisi final yapıyor

SEVDAM KARADENİZ DİZİSİ FİNAL YAPIYOR

Sevdam Karadeniz dizisi daha başlamadan gündemdeki yerini alırken, 6 oyuncunun diziden çıkmasıyla birlikte dikkatleri üzerine çekmişti. Mia Yapım imzasıyla ekranlara gelen Sevdam Karadeniz, ’da yaklaşık olarak 50 yıldır süren ve aralarında gerilimin bir an olsun azalmadığı Yeniceli ve Alazlı ailesini anlatıyor.

Karadeniz dizisinin fişi çekildi! Sevdam Karadeniz dizisi final yapıyor

Kuzey (Erdem Adilce) ve Zeyşan (Meltem Akçöl)’ün geçmişten gelen tanışıklıkları ve zorla nikah masasına oturmalarıyla başlayan hikaye izleyiciye aktarılıyor. Başrollere başarılı oyuncular Ayşegül Günay ve Şerif Erol gibi tecrübeli isimlerde yer alıyor.

Karadeniz dizisinin fişi çekildi! Sevdam Karadeniz dizisi final yapıyor

İlk bölümüyle geçtiğimiz hafta pazartesi akşamı ekranlara gelen Sevdam Karadeniz dizisi, ikinci bölümünde adeta Total’de 1,84’te kadar düşerek beklentinin altında kaldı. AB’de 21. sıraya kadar düşen Sevdam Karadeniz dizisi 4. bölümünde final yapıyor.

Karadeniz dizisinin fişi çekildi! Sevdam Karadeniz dizisi final yapıyor

Ayrıca düşüşün en sert hissedildiği yerlerden biri de kanalların reklam gelirin de belirleyici kabul gördüğü AB, bu kadar düşüşün ardından final iddialarını gündeme getirmişti. Aynı akşam Altı Üstü İstanbul ve Uzak Şehir gibi yapımlarla yarışan Sevdam Karadeniz reytingler de yere çakılmasıyla final kararı aldı.

Karadeniz dizisinin fişi çekildi! Sevdam Karadeniz dizisi final yapıyor

Trabzon’da çekilen yeni Karadeniz dizisi Sevdam Karadeniz, Mia Yapım imzası taşıyor. 4. Bölüm de ekranlara veda edeceği öğrenilen dizinin şimdilik 2. Bölümü NOW TV’de yayınlandı. Final bölümü hakkında merak edilenler araştırılmaya başlanırken dizinin nasıl bir finalle veda edeceği henüz bilinmiyor.

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ETİKETLER
#Meltem Akçöl
#Trabzon
#now tv
#Sevdam Karadeniz
#Erdem Adilce
#Medya
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