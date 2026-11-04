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Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 16:05
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 16:08

Kasım ayında Netflix'te izlenebilecek en iyi gerilim filmleri 2026

Kasım 2026'da Netflix, gerilim ve gizem seven izleyiciler için dikkat çeken yapımları ekranlara taşıyor. Psikolojik gerilimden polisiye hikâyelere, karanlık suç dosyalarından hayatta kalma mücadelelerine kadar farklı türlerde seçenekler sunan platform, heyecan dolu bir izleme listesi hazırlamak isteyenlere geniş bir alternatif sağlıyor. İşte 2026 yılının Kasım ayında Netflix'te izlenebilecek en iyi gerilim filmleri.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Kasım ayında Netflix'te izlenebilecek en iyi gerilim filmleri 2026
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 16:05
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 16:08

Özellikle ters köşe senaryoları, beklenmedik gelişmeleri ve izleyiciyi sürekli şüphe içinde bırakan hikâyeleri sevenler için 'in film arşivinde öne çıkan pek çok yapım bulunuyor. Kasım ayında platforma eklenecek yeni içerikler de bu listeye farklı seçenekler kazandırıyor. Peki, Kasım 2026'da Netflix'te hangi gerilim filmleri izlenmeli? İşte polisiye, psikolojik gerilim ve suç türlerini sevenlerin kaçırmaması gereken yapımlar.

KASIM AYINDA NETFLİX'TE İZLENEBİLECEK EN İYİ GERİLİM FİLMLERİ 2026

1. Boğa Boğa

Türk sinemasının dikkat çeken psikolojik gerilim yapımlarından Boğa Boğa, huzurlu bir yaşam kurmak amacıyla İstanbul'dan uzaklaşan bir çiftin hikâyesini anlatıyor. Ancak taşındıkları yeni yerde karşılaştıkları insanlar ve gelişen olaylar, bekledikleri sakin hayatın giderek bir kâbusa dönüşmesine neden oluyor. Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı film, gerilimini yalnızca olaylardan değil, karakterler arasındaki güvensizlikten ve giderek ağırlaşan atmosferden alıyor. Psikolojik gerilim sevenler için güçlü seçeneklerden biri.

Kasım ayında Netflix'te izlenebilecek en iyi gerilim filmleri 2026

2. Dünyayı Ardında Bırak (Leave the World Behind)

Sam Esmail imzalı film, şehir hayatından uzaklaşmak isteyen bir ailenin tatil sırasında yaşadığı sıra dışı olayları konu alıyor. İnternetin, iletişim sistemlerinin ve teknolojik altyapının devre dışı kalmasıyla başlayan belirsizlik, kısa sürede büyük bir korkuya dönüşüyor. Julia Roberts, Ethan Hawke ve Mahershala Ali'nin rol aldığı yapım, felaket atmosferini insan ilişkileri ve güvensizlik üzerinden işliyor. İzleyiciyi sürekli yeni sorularla karşı karşıya bırakan film, özellikle psikolojik gerilim ve gizem sevenlerin listesinde bulunmalı.

Kasım ayında Netflix'te izlenebilecek en iyi gerilim filmleri 2026

3. 10 Numaralı Kamara (The Woman in Cabin 10)

Kapalı alan gerilimini sevenler için dikkat çeken seçeneklerden biri olan 10 Numaralı Kamara, lüks bir yolculuk sırasında yaşanan şüpheli bir olayın etrafında şekilleniyor. Bir gazetecinin tanık olduğunu düşündüğü olayın ardından yaşananlar, hikâyeyi giderek daha karmaşık bir noktaya taşıyor. Gerçek ile şüphe arasındaki sınırın belirsizleştiği film, izleyiciyi son ana kadar soru işaretleriyle baş başa bırakıyor.

Kasım ayında Netflix'te izlenebilecek en iyi gerilim filmleri 2026

4. Fractured

Psikolojik gerilim türünün merak uyandıran örneklerinden Fractured, ailesiyle birlikte yolculuk yapan bir adamın hastanede yaşadığı korku dolu olayları anlatıyor. Küçük kızının ortadan kaybolmasıyla başlayan süreçte adam, hastane personelinin kendisinden bir şeyler sakladığını düşünmeye başlıyor. Ancak olayların göründüğü gibi olup olmadığı büyük bir soru işareti. Film, hafıza, şüphe ve gerçeklik algısı üzerine kurduğu hikâyeyle ters köşe senaryolarından hoşlanan izleyicilere hitap ediyor.

Kasım ayında Netflix'te izlenebilecek en iyi gerilim filmleri 2026

5. The Killer

David Fincher imzalı The Killer, profesyonel bir suikastçının başarısızlıkla sonuçlanan bir görev sonrasında girdiği tehlikeli süreci konu alıyor. Michael Fassbender'ın başrolünde bulunduğu yapım, soğukkanlı bir karakterin giderek karmaşıklaşan hesaplaşmasını anlatıyor. Suç, aksiyon ve psikolojik gerilimi bir araya getiren film, temposu ve karanlık atmosferiyle öne çıkıyor.

Kasım ayında Netflix'te izlenebilecek en iyi gerilim filmleri 2026

KASIM AYINDA HANGİ GERİLİM FİLMİ İZLENMELİ?

Kasım 2026'da Netflix'te gerilim dolu bir akşam geçirmek isteyenler için seçenek oldukça fazla. Psikolojik gerilim arayanlar Boğa Boğa ve Fractured'ı, suç ve aksiyon sevenler The Killer'ı, gizemli hikâyelerden hoşlananlar ise 10 Numaralı Kamara'yı tercih edebilir.

Yeni yapımları takip etmek isteyenler için Heartland ve kasım ayında yayımlanacak diğer suç-gerilim içerikleri de izleme listesine eklenebilir. Unutmamak gerekiyor ki Netflix'in içerik kütüphanesi ülkelere ve tarihlere göre değişebiliyor. Bu nedenle filmlerin Türkiye kataloğundaki erişim durumunu izleme öncesinde kontrol etmekte fayda var. Kasım ayı boyunca gerilim dolu hikâyelerle ekran başına geçmek isteyenler için bu yapımlar, heyecanlı bir film maratonunun başlangıcı olabilir.
 

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ETİKETLER
#netflix
#Boğa Boğa
#Dünyayı Ardında Bırak
#10 Numaralı Kamara
#The Killer
#Medya
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