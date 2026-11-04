Kasım ayında Netflix'te izlenebilecek en iyi gerilim filmleri 2026

Özellikle ters köşe senaryoları, beklenmedik gelişmeleri ve izleyiciyi sürekli şüphe içinde bırakan hikâyeleri sevenler için Netflix'in film arşivinde öne çıkan pek çok yapım bulunuyor. Kasım ayında platforma eklenecek yeni içerikler de bu listeye farklı seçenekler kazandırıyor. Peki, Kasım 2026'da Netflix'te hangi gerilim filmleri izlenmeli? İşte polisiye, psikolojik gerilim ve suç türlerini sevenlerin kaçırmaması gereken yapımlar.

KASIM AYINDA NETFLİX'TE İZLENEBİLECEK EN İYİ GERİLİM FİLMLERİ 2026

1. Boğa Boğa

Türk sinemasının dikkat çeken psikolojik gerilim yapımlarından Boğa Boğa, huzurlu bir yaşam kurmak amacıyla İstanbul'dan uzaklaşan bir çiftin hikâyesini anlatıyor. Ancak taşındıkları yeni yerde karşılaştıkları insanlar ve gelişen olaylar, bekledikleri sakin hayatın giderek bir kâbusa dönüşmesine neden oluyor. Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı film, gerilimini yalnızca olaylardan değil, karakterler arasındaki güvensizlikten ve giderek ağırlaşan atmosferden alıyor. Psikolojik gerilim sevenler için güçlü seçeneklerden biri.

2. Dünyayı Ardında Bırak (Leave the World Behind)

Sam Esmail imzalı film, şehir hayatından uzaklaşmak isteyen bir ailenin tatil sırasında yaşadığı sıra dışı olayları konu alıyor. İnternetin, iletişim sistemlerinin ve teknolojik altyapının devre dışı kalmasıyla başlayan belirsizlik, kısa sürede büyük bir korkuya dönüşüyor. Julia Roberts, Ethan Hawke ve Mahershala Ali'nin rol aldığı yapım, felaket atmosferini insan ilişkileri ve güvensizlik üzerinden işliyor. İzleyiciyi sürekli yeni sorularla karşı karşıya bırakan film, özellikle psikolojik gerilim ve gizem sevenlerin listesinde bulunmalı.

3. 10 Numaralı Kamara (The Woman in Cabin 10)

Kapalı alan gerilimini sevenler için dikkat çeken seçeneklerden biri olan 10 Numaralı Kamara, lüks bir yolculuk sırasında yaşanan şüpheli bir olayın etrafında şekilleniyor. Bir gazetecinin tanık olduğunu düşündüğü olayın ardından yaşananlar, hikâyeyi giderek daha karmaşık bir noktaya taşıyor. Gerçek ile şüphe arasındaki sınırın belirsizleştiği film, izleyiciyi son ana kadar soru işaretleriyle baş başa bırakıyor.

4. Fractured

Psikolojik gerilim türünün merak uyandıran örneklerinden Fractured, ailesiyle birlikte yolculuk yapan bir adamın hastanede yaşadığı korku dolu olayları anlatıyor. Küçük kızının ortadan kaybolmasıyla başlayan süreçte adam, hastane personelinin kendisinden bir şeyler sakladığını düşünmeye başlıyor. Ancak olayların göründüğü gibi olup olmadığı büyük bir soru işareti. Film, hafıza, şüphe ve gerçeklik algısı üzerine kurduğu hikâyeyle ters köşe senaryolarından hoşlanan izleyicilere hitap ediyor.

5. The Killer

David Fincher imzalı The Killer, profesyonel bir suikastçının başarısızlıkla sonuçlanan bir görev sonrasında girdiği tehlikeli süreci konu alıyor. Michael Fassbender'ın başrolünde bulunduğu yapım, soğukkanlı bir karakterin giderek karmaşıklaşan hesaplaşmasını anlatıyor. Suç, aksiyon ve psikolojik gerilimi bir araya getiren film, temposu ve karanlık atmosferiyle öne çıkıyor.

KASIM AYINDA HANGİ GERİLİM FİLMİ İZLENMELİ?

Kasım 2026'da Netflix'te gerilim dolu bir akşam geçirmek isteyenler için seçenek oldukça fazla. Psikolojik gerilim arayanlar Boğa Boğa ve Fractured'ı, suç ve aksiyon sevenler The Killer'ı, gizemli hikâyelerden hoşlananlar ise 10 Numaralı Kamara'yı tercih edebilir.

Yeni yapımları takip etmek isteyenler için Heartland ve kasım ayında yayımlanacak diğer suç-gerilim içerikleri de izleme listesine eklenebilir. Unutmamak gerekiyor ki Netflix'in içerik kütüphanesi ülkelere ve tarihlere göre değişebiliyor. Bu nedenle filmlerin Türkiye kataloğundaki erişim durumunu izleme öncesinde kontrol etmekte fayda var. Kasım ayı boyunca gerilim dolu hikâyelerle ekran başına geçmek isteyenler için bu yapımlar, heyecanlı bir film maratonunun başlangıcı olabilir.

