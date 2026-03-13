Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Kıskanmak dizisinin çekimleri Kapadokya’ya taşındı! Kıskanmak meşhur Asmalı Konak’ta çekilecek

NOW TV’nin sevilerek izlenen dizisi Kıskanmak, çekimlerini Kapadokya’ya taşıdı. Dizi bir dönemlere damga vuran meşhur Asmalı Konak’ın evinde yapılacak. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kıskanmak dizisinin çekimleri Kapadokya’ya taşındı! Kıskanmak meşhur Asmalı Konak’ta çekilecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 16:40

Ekranların sevilen dizisi Kıskanmak, izleyicinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz akşam maç nedeniyle yayınlanmayan Kıskanmak dizisinin yeni bölümü çekimlerini ’ya taşıdı. Kıskanmak dizisi bir dönemlerin meşhur dizisi olan Asmalı Konak’ın evinde çekimlerini yapacak. İşte detaylar…

KISKANMAK DİZİSİNİN ÇEKİMLERİ KAPADOKYA’YA TAŞINDI!

NOW TV’nin sevilen dizilerinden biri olan Kıskanmak, izleyici tarafından dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle de geçtiğimiz hafta maç nedeniyle yayınlanmayan yeni bölümüyle merak edilmeye başlandı.

Kıskanmak dizisinin çekimleri Kapadokya’ya taşındı! Kıskanmak meşhur Asmalı Konak’ta çekilecek

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, bu hafta maç nedeniyle yayınlanmayan Kıskanmak, yeni bölümünde çekim yerlerini değiştiriyor. Kapadokya’da çekimlerini taşıyan Kıskanmak dizisi Pazar günü çekimlerini tamamlamayı amaçlıyor.

Kıskanmak dizisinin çekimleri Kapadokya’ya taşındı! Kıskanmak meşhur Asmalı Konak’ta çekilecek

KISKANMAK MEŞHUR ASMALI KONAK’TA ÇEKİLECEK

Ekranların sevilen yapımları arasında yer alan Kıskanmak dizisi, Salı akşamları izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü maç nedeniyle ekranlara gelmezken izleyicisi tarafından merak edilerek takip edilen yapımlar arasında yer alıyor.

Kıskanmak dizisinin çekimleri Kapadokya’ya taşındı! Kıskanmak meşhur Asmalı Konak’ta çekilecek

Yeni bölümüyle merak edilerek araştırılan Kıskanmak dizisi, çekim yerlerini de Kapadokya’ya taşıyarak dikkatleri üzerine çekti. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yeni bölümünde Kapadokya aksını açan Kıskanmak çekimlerini Pazar günü bitirmesi planlanıyor.

Kıskanmak dizisinin çekimleri Kapadokya’ya taşındı! Kıskanmak meşhur Asmalı Konak’ta çekilecek

Meşhur Asmalı Konak dizisinin çekildiği evde çekimlerini yapacak olan Kıskanmak dizisinin oyuncu ekibinde Selahattin Paşalı, Beril Pozam, Ayça Bingöl ve Hafsanur Sancaktutan rol alacak. Kapadokya’ya giden Kıskanmak dizisi, yeni 3 oyuncusuyla da dikkatleri üzerine çekti.

Kıskanmak dizisinin çekimleri Kapadokya’ya taşındı! Kıskanmak meşhur Asmalı Konak’ta çekilecek

KISKANMAK DİZİSİNE ÜÇ YENİ OYUNCU

Kıskanmak dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekmeye devam ederken, yeni katılan üç yeni oyuncu da gündem oldu. Başarılı oyuncular Sedat Kalkavan, Şirin Sultan Saldamlı ve Yakup Turgut Kıskanmak dizisine dahil oldu.

Kıskanmak dizisinin çekimleri Kapadokya’ya taşındı! Kıskanmak meşhur Asmalı Konak’ta çekilecek

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, diziye dahil olan üç yeni oyuncudan Sedat Kalkavan, Nüzhet’in dayısı Fikret”i, Şirin Sultan Saldamlı Nur’un yardımcısı Nagiş’i ve Yakup Turgut da Nagiş’in eşi “Bican”ı oynayacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sevdiğim Sensin dizisinde Kadir ölüyor mu? Sevdiğim Sensin son bölümde şok eden sahne! Umutcan Ütebay diziden ayrılıyor mu?
Kıskanmak dizisine maç engeli! Yeni bölümü son anda iptal edildi
ETİKETLER
#kapadokya
#Dizi Çekimleri
#Asmalı Konak
#Kıskanmak Dizisi
#Yeni Oyuncular
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.