Kıskanmak dizisinin çekimleri Kapadokya’ya taşındı! Kıskanmak meşhur Asmalı Konak’ta çekilecek

Ekranların sevilen dizisi Kıskanmak, izleyicinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz akşam maç nedeniyle yayınlanmayan Kıskanmak dizisinin yeni bölümü çekimlerini Kapadokya'ya taşıdı. Kıskanmak dizisi bir dönemlerin meşhur dizisi olan Asmalı Konak'ın evinde çekimlerini yapacak.

NOW TV’nin sevilen dizilerinden biri olan Kıskanmak, izleyici tarafından dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle de geçtiğimiz hafta maç nedeniyle yayınlanmayan yeni bölümüyle merak edilmeye başlandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu hafta maç nedeniyle yayınlanmayan Kıskanmak, yeni bölümünde çekim yerlerini değiştiriyor. Kapadokya'da çekimlerini taşıyan Kıskanmak dizisi Pazar günü çekimlerini tamamlamayı amaçlıyor.

Ekranların sevilen yapımları arasında yer alan Kıskanmak dizisi, Salı akşamları izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü maç nedeniyle ekranlara gelmezken izleyicisi tarafından merak edilerek takip edilen yapımlar arasında yer alıyor.

Yeni bölümüyle merak edilerek araştırılan Kıskanmak dizisi, çekim yerlerini de Kapadokya’ya taşıyarak dikkatleri üzerine çekti. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yeni bölümünde Kapadokya aksını açan Kıskanmak çekimlerini Pazar günü bitirmesi planlanıyor.

Meşhur Asmalı Konak dizisinin çekildiği evde çekimlerini yapacak olan Kıskanmak dizisinin oyuncu ekibinde Selahattin Paşalı, Beril Pozam, Ayça Bingöl ve Hafsanur Sancaktutan rol alacak. Kapadokya’ya giden Kıskanmak dizisi, yeni 3 oyuncusuyla da dikkatleri üzerine çekti.

Kıskanmak dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekmeye devam ederken, yeni katılan üç yeni oyuncu da gündem oldu. Başarılı oyuncular Sedat Kalkavan, Şirin Sultan Saldamlı ve Yakup Turgut Kıskanmak dizisine dahil oldu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, diziye dahil olan üç yeni oyuncudan Sedat Kalkavan, Nüzhet’in dayısı Fikret”i, Şirin Sultan Saldamlı Nur’un yardımcısı Nagiş’i ve Yakup Turgut da Nagiş’in eşi “Bican”ı oynayacak.