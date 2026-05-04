Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Kıskanmak dizisinin finali için geri sayım başladı! Ekip gözyaşları içinde son sahneyi çekti

Yeni sezonun iddialı dizileri arasında yer alan Kıskanmak dizisi için sona gelindi. NOW TV ekranlarının fenomen dizisi Kıskanmak’ın finali için geri sayım başladı. Çok yakında final yaparak ekranlara veda edecek olan fenomen dizinin ekibi gözyaşları içerisinde son sahneyi çekti. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kıskanmak dizisinin finali için geri sayım başladı! Ekip gözyaşları içinde son sahneyi çekti
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 13:51

dizisi, ekranlarının yeni sezon boyunca yayınlanan en iddialı projeleri arasındaydı. Etkileyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Kıskanmak dizisinin yakın zamanda yapacağı duyurulmuştu. Salı akşamlarının fenomen dizileri arasında yer alan Kıskanmak’ın finali için geri sayım başladı. Birbirinden başarılı oyuncu kadrosuyla büyük ses getiren Kıskanmak dizisi için sona gelindi. Çok yakında final yaparak ekranlara veda edecek olan fenomen dizinin ekibi gözyaşları içerisinde son sahneyi çekti. ekibi çekilen son final sahnesiyle duygusal anlar yaşadı.

HABERİN ÖZETİ

Kıskanmak dizisinin finali için geri sayım başladı! Ekip gözyaşları içinde son sahneyi çekti

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
NOW TV ekranlarında yayınlanan Kıskanmak dizisi, 33. bölümüyle final yapmaya hazırlanıyor ve dizi ekibi son sahne çekimlerinde duygusal anlar yaşadı.
Kıskanmak dizisinin finali için geri sayım başladı.
Dizi, 19 Mayıs'ta ekrana gelecek 33. bölümüyle ekran macerasını sonlandıracak.
Dizi ekibi, son final sahnesini gözyaşları içinde çekti.
Başrollerinde Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan yer alıyor.
Dizi ekibi, son çekim gününde veda pastası kesti.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

KISKANMAK DİZİSİNİN FİNALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

NOW TV ekranlarında seyirciyle buluşan Kıskanmak dizisi, yeni sezon boyunca büyük bir ilgiyle takip edildi. Ay Yapım imzalı fenomen dizi, yayınlandığı günden bu yana seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Nahid Sırrı Örik'in Kıskanmak adlı romanından uyarlanarak ekranlara gelen Kıskanmak dizisinin finali için geri sayım başladı.

Kıskanmak dizisinin finali için geri sayım başladı! Ekip gözyaşları içinde son sahneyi çekti

Başrollerinde Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan’ın yer aldığı Kıskanmak dizisi Salı akşamlarının sevilen projeleri arasına ismini yazdırmıştı. Zaman zaman final dedikodularıyla gündemde yerini alan Kıskanmak dizisi için sona gelindi. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken fenomen projenin yakında final vereceği duyurulmuştu.

Kıskanmak dizisinin finali için geri sayım başladı! Ekip gözyaşları içinde son sahneyi çekti

Heyecanın ve entrikanın dur durak bilmediği Kıskanmak dizisi, yeni sezonda reytinglerde güçlü bir başarı yakalasa da son zamanlarda istenilen ilgiyi görmedi. Salı akşamlarının fenomen dizileri arasında yer alan Kıskanmak’ın final bölümünün yayınlanmasına sayılı günler kaldı. 19 Mayıs'ta ekrana gelecek 33. bölümüyle ekran macerasını sonlandıracak Kıskanmak dizisinin geçtiğimiz akşam son final sahnesi de çekildi.

Kıskanmak dizisinin finali için geri sayım başladı! Ekip gözyaşları içinde son sahneyi çekti

KISKANMAK DİZİSİNİN EKİBİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE FİNAL SAHNESİNİ ÇEKTİ!

Birbirinden başarılı birçok oyuncuyu bir araya getiren Kıskanmak dizisi, 33. bölümüyle final vereceğini duyurmuştu. Entrika ve aksiyonun dur durak bilmediği fenomen projenin ekibi gözyaşları içinde final sahnesini çekti. Gazeteci Birsen Altuntaş’ı haberine göre; Kıskanmak dizisinin ekibi bugün son kez bir araya geldi.

Kıskanmak dizisinin finali için geri sayım başladı! Ekip gözyaşları içinde son sahneyi çekti

Salı akşamlarına damga vuran diziler arasında yer alan Kıskanmak dizisinin final sahnesi çekildi. Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir ve Ayda Aksel gibi ünlü isimleri buluşturan dizi ekibi son çekim gününde duygusal anlar yaşadı.

Kıskanmak dizisinin finali için geri sayım başladı! Ekip gözyaşları içinde son sahneyi çekti

Yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu Kıskanmak dizisinin ekibi beraber veda pastası kesti. Birbirlerine sarılan ve teşekkür eden oyuncular gözyaşlarına boğuldu. Fenomen dizinin son final sahnesinde duygusal anlar yaşandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kıskanmak dizisi kaçıncı bölümde final yapıyor? Kıskanmak dizisinin neden final yaptığı belli oldu!
Kıskanmak dizisinden kötü haber: Final tarihi açıklandı! Kıskanmak dizisi neden final yapıyor?
ETİKETLER
#now tv
#dizi
#final
#Oyuncu Kadrosu
#Kıskanmak
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.