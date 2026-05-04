Kıskanmak dizisi, NOW TV ekranlarının yeni sezon boyunca yayınlanan en iddialı projeleri arasındaydı. Etkileyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Kıskanmak dizisinin yakın zamanda final yapacağı duyurulmuştu. Salı akşamlarının fenomen dizileri arasında yer alan Kıskanmak’ın finali için geri sayım başladı. Birbirinden başarılı oyuncu kadrosuyla büyük ses getiren Kıskanmak dizisi için sona gelindi. Çok yakında final yaparak ekranlara veda edecek olan fenomen dizinin ekibi gözyaşları içerisinde son sahneyi çekti. Dizi ekibi çekilen son final sahnesiyle duygusal anlar yaşadı.

HABERİN ÖZETİ Kıskanmak dizisinin finali için geri sayım başladı! Ekip gözyaşları içinde son sahneyi çekti NOW TV ekranlarında yayınlanan Kıskanmak dizisi, 33. bölümüyle final yapmaya hazırlanıyor ve dizi ekibi son sahne çekimlerinde duygusal anlar yaşadı. Kıskanmak dizisinin finali için geri sayım başladı. Dizi, 19 Mayıs'ta ekrana gelecek 33. bölümüyle ekran macerasını sonlandıracak. Dizi ekibi, son final sahnesini gözyaşları içinde çekti. Başrollerinde Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan yer alıyor. Dizi ekibi, son çekim gününde veda pastası kesti.

NOW TV ekranlarında seyirciyle buluşan Kıskanmak dizisi, yeni sezon boyunca büyük bir ilgiyle takip edildi. Ay Yapım imzalı fenomen dizi, yayınlandığı günden bu yana seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Nahid Sırrı Örik'in Kıskanmak adlı romanından uyarlanarak ekranlara gelen Kıskanmak dizisinin finali için geri sayım başladı.

Başrollerinde Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan’ın yer aldığı Kıskanmak dizisi Salı akşamlarının sevilen projeleri arasına ismini yazdırmıştı. Zaman zaman final dedikodularıyla gündemde yerini alan Kıskanmak dizisi için sona gelindi. Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken fenomen projenin yakında final vereceği duyurulmuştu.

Heyecanın ve entrikanın dur durak bilmediği Kıskanmak dizisi, yeni sezonda reytinglerde güçlü bir başarı yakalasa da son zamanlarda istenilen ilgiyi görmedi. Salı akşamlarının fenomen dizileri arasında yer alan Kıskanmak’ın final bölümünün yayınlanmasına sayılı günler kaldı. 19 Mayıs'ta ekrana gelecek 33. bölümüyle ekran macerasını sonlandıracak Kıskanmak dizisinin geçtiğimiz akşam son final sahnesi de çekildi.

Birbirinden başarılı birçok oyuncuyu bir araya getiren Kıskanmak dizisi, 33. bölümüyle final vereceğini duyurmuştu. Entrika ve aksiyonun dur durak bilmediği fenomen projenin ekibi gözyaşları içinde final sahnesini çekti. Gazeteci Birsen Altuntaş’ı haberine göre; Kıskanmak dizisinin ekibi bugün son kez bir araya geldi.

Salı akşamlarına damga vuran diziler arasında yer alan Kıskanmak dizisinin final sahnesi çekildi. Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir ve Ayda Aksel gibi ünlü isimleri buluşturan dizi ekibi son çekim gününde duygusal anlar yaşadı.

Yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu Kıskanmak dizisinin ekibi beraber veda pastası kesti. Birbirlerine sarılan ve teşekkür eden oyuncular gözyaşlarına boğuldu. Fenomen dizinin son final sahnesinde duygusal anlar yaşandı.