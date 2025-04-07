Kızıl Goncalar dizisi bu akşam yayınlanmayacak

İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan Kızıl Goncalar dizisi bu istenilen başarıya elde edemeyince final kararı aldı. 50. bölümle final yapacak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş, Özgü Namal ve Özcan Deniz gibi oyuncuların paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Son 7 bölümü kalan Kızıl Goncalar dizisinin bu akşam yayınlanması beklenen yeni bölümü yayın akışından kaldırıldı.

KIZIL GONCALAR SEYİRİCİSİNE KÖTÜ HABER

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İlk sezonu büyük başarı elde eden Kızıl Goncalar'ın bu akşam ekrana gelecek yeni bölüm yayını, düşük reklam geliri nedeniyle iptal edildi. Bu akşam 44. bölümü yayınlanması beklenen dizinin tekrar bölümü yayınlanacak.

Bayram tatili nedeniyle çoğu dizinin yeni bölümleri yayınlanmadı. Bayramın ardından da Arka Sokaklar, Deha, Şakir Paşa Ailesi ve Can Borcu gibi dizilerin ise yeni bölüm yayınları iptal edildi. Bu durumun nedeni ise ortaya çıktı. Düşük reklam geliri nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Dizilerin yayın kuşağı boyunca bölüm maliyetlerini çıkabilecek kadar reklam toplayamaması nedeniyle tekrar yayın yapıldı. Hafta sonu sadece Piyasa dizisinin finali ve TRT’nin Gönül Dağı ile Teşkilat dizilerinin yeni bölümleri ekrana gelecek.