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 | Dilek Ulusan

Kızıl Goncalar dizisinin finali ifşa oldu!

İki sezondur ekranda olan Kızıl Goncalar dizisi final için hazırlıklara başladı. Bu hafta son çekimleri yapacak ekipten kamera arkası görüntüleri geldi. Özcan Deniz'in sedye üstünde olduğu Kızıl Goncalar'ın da finali ifşalanmış oldu.

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KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 11:12

Başrolünde Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mina Demirtaş'ın yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi final kararı aldı. İki sezondur çok konuşulacak Kızıl Goncalar dizisi 5 Mayıs 2025 Pazartesi akşamı yayınlanacak 47. bölümüyle ekranlara veda edecek. Yayınlanan kamera arkası görüntülerle final de ifşa oldu.

KIZIL GONCALAR'IN FİNALİ İFŞA OLDU

Sosyal medya hesabından Kızıl Goncalar'ın kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Özcan Deniz, sedye üzerinde gittiği ve Cüneyd rolüyle dizide yer alan Mert Yazıcıoğlu'nun da yanında ilerlediği görüldü.

Kızıl Goncalar dizisinin finali ifşa oldu!

Yayınlanan videoda Özcan Deniz'in rol arkadaşı Mert Yazıcıoğlu'nu göstererek 'Hep bunun yüzünden.' ifadelerini kullanması dikkat çekti. Ekipten kimse ayrılmazken, dizide hayatını kaybeden Özcan Deniz'in flashback sahneleriyle diziye devam edeceği öğrenildi.

Kızıl Goncalar dizisinin finali ifşa oldu!
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Sıkça Sorulan Sorular

KIZIL GONCALAR NE ZAMAN FİNAL OLACAK?
Başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi, 21 Nisan 2025 tarihinde yayımlanacak olan 46. bölümü ile final yaparak sona erecektir.
ETİKETLER
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#Mina Demirtaş
#Medya
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