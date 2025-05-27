Kızıl Goncalar ekibi buluştu! Gözler iki ismi aradı

Yayınlandığı döneme damga vuran Kızıl Goncalar dizisi dört hafta önce final yaparak ekrana veda etti. Final günü oyuncular gözyaşlarına boğulurken, hasret kısa sürdü.

Başrolünde Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz gibi isimleri buluşturan Kızıl Goncalar dizisi dört hafta önce final yaparak ekrana veda etti. Oyuncular ve ekip, setin son gününde diziye pasta keserek veda ederken yaşanan duygusal anlar sosyal medyada viral oldu.

KIZIL GONCALAR GONCALAR OYUNCULARI BULUŞTU

Sevilen dizinin son çekim gününde, yapımcı Faruk Turgut ve tüm ekibin katıldığı bir veda etkinliği düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı etkinliğe set ekibinin yanı sıra Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş, Erkan Avcı, Mert Turak ve Tolga Tekin yapımcı Faruk Trugut katıldı.

Her fırsatta sette çok iyi anlaştıklarını belirten oyuncular, ayrılığa daha fazla dayanamadı. Bir araya gelen oyuncular birlikte yemek yedi. Erkan Avcı, Selen Öztürk, Sitare Akbaş , Zehra kelleci ve Yakup Turgut buluşmaya katılan isimler arasında yer aldı. Dizinin izleyicileri ise buluşmaya katılmayan Mert Yazıcıoğlu ile Mina Demirtaş'a yorum yağdırdı.