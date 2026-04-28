Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Kızılcık Şerbeti final mi, sezon finali mi yapacak? Fenomen projenin gidişatı belli oldu!

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin önümüzdeki sezon gidişatı merak konusu oldu. 4 sezon boyunca ekranlarda yerini alan ve izleyiciden tam puan almayı başaran Kızılcık Şerbeti dizisinin final mi, yoksa sezon finali mi yapacağı araştırılmaya başlandı. Cuma akşamlarının vazgeçilmez projeleri arasında yer alan Kızılcık Şerbeti’nin gidişatı belli oldu. Yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen fenomen dizinin final yapıp yapmayacağı kesinleşti. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 09:23

ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi 4. sezonunda da izleyiciden tam puan almayı başardı. Cuma akşamlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, yayınlandığı günden bu yana seyirciyi ekran başına kilitledi. 4 sezon boyunca Show TV ekranlarında rekortmeni olmayı başaran Kızılcık Şerbeti dizisinin gidişatı da izleyiciler tarafından merak edildi. Ekranların ve sosyal medyanın fenomen dizisi haline gelen Kızılcık Şerbeti’nin önümüzdeki sezon gidişatı merak konusu oldu. Etkileyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti dizisinin final mi, yoksa mi yapacağı araştırılmaya başlandı. Yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen fenomen dizinin gidişatı belli oldu. 4 sezon boyunca ekranlarda yerini alan ve izleyiciden tam puan almayı başaran Kızılcık Şerbeti dizisinin final yapıp yapmayacağı kesinleşti. Peki, Kızılcık Şerbeti final mi, sezon finali mi yapacak? Kızılcık Şerbeti dizisinin gidişatına dair merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonuna dair bilinmeyenler…

HABERİN ÖZETİ

Kızılcık Şerbeti final mi, sezon finali mi yapacak? Fenomen projenin gidişatı belli oldu!

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu final mi yoksa sezon finali mi yapacağı merak edilirken, 5. sezon onayı aldığı ve 138. bölümüyle 24 Mayıs'ta sezon finali yapacağı kesinleşti.
Kızılcık Şerbeti, 4. sezonunda ilk sezonlardaki reyting başarısını koruyamadı.
Dizi, 5. sezon onayı aldı.
Kızılcık Şerbeti, 138. bölümüyle 24 Mayıs'ta sezon finali yapacak.
KIZILCIK ŞERBETİ FİNAL Mİ, SEZON FİNALİ Mİ YAPACAK?

Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yayınlanan ilk 3 sezonuyla reytinglerde önemli bir başarıya imza attı. Yayınlandığı günden bu yana seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaran fenomen özellikle ilk 3 sezonuyla fırtına gibi esti. Cuma akşamlarının fenomen dizisi haline gelen Kızılcık Şerbeti’nin önümüzdeki sezon gidişatı merakla araştırılmaya başlandı.

Şimdilerde 4. sezonuyla seyirciyi ekran başına toplayan Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonun başlamasından bu yana oyuncu kadrosunda ve senaryosunda birçok değişiklikler yaşanmıştı. Özellikle oyuncu kadrosunda köklü değişiklikler meydana gelen fenomen diziye birbirinden başarılı isimler senaryo gereği veda etmişti. Kızılcık Şerbeti dizisi sezon başı kadroda yaşanan ayrılıklar, RTÜK incelemesi ve yeni sezonda güçlü rakiplerle karşı karşıya kalması nedeniyle reytinglerde güç kaybetti.

4. sezonunda reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayan Kızılcık Şerbeti dizisinin final yapıp yapmayacağı merak edilirken, 5. sezonuyla ilgili de nasıl bir yol izleneceği seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz 3 sezon boyunca Yalı Çapkını dizisiyle rakip olan ve galip gelen Kızılcık Şerbeti, uzun süre reytinglerde zirvedeki yerini korumuştu. Yeni sezona oldukça kötü başlayan fenomen dizi, tepki çekmesiyle birlikte senaryo ve oyuncu kadrosunda köklü değişikliklere gitmişti. Yeni sezonda Taşacak Bu Deniz dizisiyle rekabet halinde olan Kızılcık Şerbeti, 4. sezonunda ilk sezonlardaki başarısını koruyamadı.

Fenomen dizi hakkında yaşanan tüm bu olumsuzluklar “Kızılcık Şerbeti final mi, sezon finali mi yapacak?” sorusunu beraberinde getirdi. Etkileyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla seyirciden tam puan alan Kızılcık Şerbeti dizisinin gidişatı belli oldu. 4 sezon boyunca ekranlarda yerini alan ve seyirciyi ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti dizisinin final yapıp yapmayacağı kesinleşti.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN GİDİŞATI BELLİ OLDU!

Ekranların vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezon yeni bölümleriyle Show TV ekranlarında tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri ise Kızılcık Şerbeti’nin 5. sezonda ekranlarda yerini alıp almayacağını merak ediyor. Reytinglerdeki başarısını ilk sezonlardaki gibi devam ettiremese de seyirciden büyük ilgi gören fenomen dizinin gidişatı belli oldu.

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni haline gelen Kızılcık Şerbeti dizisinin 5. sezon onayı aldığı öğrenildi. Yenilenen oyuncu kadrosu ve değişen senaryosuyla ekranlardaki yerini almaya devam eden Kızılcık Şerbeti’nin 138. bölümüyle 24 Mayıs'ta sezon finali yapacağı ortaya çıktı. Dizinin sıkı takipçileri ise 5. sezonda da ekran macerasına devam edecek Kızılcık Şerbeti’nde neler yaşanacağını şimdiden araştırmaya başladı.

ETİKETLER
#show tv
#dizi
#sezon finali
#reyting
#Kızılcık Şerbeti
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.