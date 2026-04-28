Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen Kızılcık Şerbeti dizisi 4. sezonunda da izleyiciden tam puan almayı başardı. Cuma akşamlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, yayınlandığı günden bu yana seyirciyi ekran başına kilitledi. 4 sezon boyunca Show TV ekranlarında reyting rekortmeni olmayı başaran Kızılcık Şerbeti dizisinin gidişatı da izleyiciler tarafından merak edildi. Ekranların ve sosyal medyanın fenomen dizisi haline gelen Kızılcık Şerbeti’nin önümüzdeki sezon gidişatı merak konusu oldu. Etkileyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti dizisinin final mi, yoksa sezon finali mi yapacağı araştırılmaya başlandı. Yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen fenomen dizinin gidişatı belli oldu. 4 sezon boyunca ekranlarda yerini alan ve izleyiciden tam puan almayı başaran Kızılcık Şerbeti dizisinin final yapıp yapmayacağı kesinleşti. Peki, Kızılcık Şerbeti final mi, sezon finali mi yapacak? Kızılcık Şerbeti dizisinin gidişatına dair merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonuna dair bilinmeyenler…

HABERİN ÖZETİ Kızılcık Şerbeti final mi, sezon finali mi yapacak? Fenomen projenin gidişatı belli oldu! Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu final mi yoksa sezon finali mi yapacağı merak edilirken, 5. sezon onayı aldığı ve 138. bölümüyle 24 Mayıs'ta sezon finali yapacağı kesinleşti. Kızılcık Şerbeti, 4. sezonunda ilk sezonlardaki reyting başarısını koruyamadı. Dizi, 5. sezon onayı aldı. Kızılcık Şerbeti, 138. bölümüyle 24 Mayıs'ta sezon finali yapacak.

KIZILCIK ŞERBETİ FİNAL Mİ, SEZON FİNALİ Mİ YAPACAK?

Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yayınlanan ilk 3 sezonuyla reytinglerde önemli bir başarıya imza attı. Yayınlandığı günden bu yana seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaran fenomen dizi özellikle ilk 3 sezonuyla fırtına gibi esti. Cuma akşamlarının fenomen dizisi haline gelen Kızılcık Şerbeti’nin önümüzdeki sezon gidişatı merakla araştırılmaya başlandı.

Şimdilerde 4. sezonuyla seyirciyi ekran başına toplayan Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonun başlamasından bu yana oyuncu kadrosunda ve senaryosunda birçok değişiklikler yaşanmıştı. Özellikle oyuncu kadrosunda köklü değişiklikler meydana gelen fenomen diziye birbirinden başarılı isimler senaryo gereği veda etmişti. Kızılcık Şerbeti dizisi sezon başı kadroda yaşanan ayrılıklar, RTÜK incelemesi ve yeni sezonda güçlü rakiplerle karşı karşıya kalması nedeniyle reytinglerde güç kaybetti.

4. sezonunda reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayan Kızılcık Şerbeti dizisinin final yapıp yapmayacağı merak edilirken, 5. sezonuyla ilgili de nasıl bir yol izleneceği seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz 3 sezon boyunca Yalı Çapkını dizisiyle rakip olan ve galip gelen Kızılcık Şerbeti, uzun süre reytinglerde zirvedeki yerini korumuştu. Yeni sezona oldukça kötü başlayan fenomen dizi, tepki çekmesiyle birlikte senaryo ve oyuncu kadrosunda köklü değişikliklere gitmişti. Yeni sezonda Taşacak Bu Deniz dizisiyle rekabet halinde olan Kızılcık Şerbeti, 4. sezonunda ilk sezonlardaki başarısını koruyamadı.

Fenomen dizi hakkında yaşanan tüm bu olumsuzluklar “Kızılcık Şerbeti final mi, sezon finali mi yapacak?” sorusunu beraberinde getirdi. Etkileyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla seyirciden tam puan alan Kızılcık Şerbeti dizisinin gidişatı belli oldu. 4 sezon boyunca ekranlarda yerini alan ve seyirciyi ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti dizisinin final yapıp yapmayacağı kesinleşti.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN GİDİŞATI BELLİ OLDU!

Ekranların vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezon yeni bölümleriyle Show TV ekranlarında tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri ise Kızılcık Şerbeti’nin 5. sezonda ekranlarda yerini alıp almayacağını merak ediyor. Reytinglerdeki başarısını ilk sezonlardaki gibi devam ettiremese de seyirciden büyük ilgi gören fenomen dizinin gidişatı belli oldu.

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni haline gelen Kızılcık Şerbeti dizisinin 5. sezon onayı aldığı öğrenildi. Yenilenen oyuncu kadrosu ve değişen senaryosuyla ekranlardaki yerini almaya devam eden Kızılcık Şerbeti’nin 138. bölümüyle 24 Mayıs'ta sezon finali yapacağı ortaya çıktı. Dizinin sıkı takipçileri ise 5. sezonda da ekran macerasına devam edecek Kızılcık Şerbeti’nde neler yaşanacağını şimdiden araştırmaya başladı.