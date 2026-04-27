Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Kızılcık Şerbeti’ne Yiğit Kalkavan geliyor! “Asaf” karakteri tansiyonu yükseltecek

Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni bir isim katılıyor. Kızılcık Şerbeti 4. Sezon bölümlerinin sonuna adım adım yaklaşırken, Yiğit Kalkavan’ı kadrosuna dahil etti. Yiğit Kalkavan Kızılcık Şerbeti dizisinde “Asaf” karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hikâyeye dahil olmasıyla birlikte dengelerin değişeceği konuşuluyor. Peki, Kızılcık Şerbeti’nin Asaf’ı kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Asaf’ı Yiğit Kalkavan kimdir?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kızılcık Şerbeti’ne Yiğit Kalkavan geliyor! “Asaf” karakteri tansiyonu yükseltecek
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 21:23
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 21:28

Kızılcık Şerbeti, kadrosuna katılan yeni isimlerle gündem olmaya devam ediyor. Kızılcık Şerbeti 4. Sezon bölümlerinin bitmesine yaklaşırken, oyuncu Yiğit Kalkavan’ın diziye dahil olacağı öğrenildi. Kalkavan, hikâyeye “Asaf” karakteriyle katılarak olayların seyrini değiştirecek. Dizide tansiyonu yükseltecek gelişmelere yol açması beklenen Asaf karakterinin, mevcut dengeleri sarsacağı ve karakterler arasındaki ilişkileri yeniden şekillendireceği konuşuluyor. İzleyiciler, yeni karakterin hikâyeye nasıl dahil olacağını ve hangi sürprizlere kapı aralayacağını merakla bekliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti’nin Asaf’ı kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Asaf’ı Yiğit Kalkavan kimdir?

KIZILCIK ŞERBETİ’NE YİĞİT KALKAVAN KATILDI

Kızılcık Şerbeti, sezon finaline sayılı bölümler kala kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, başarılı oyuncu Yiğit Kalkavan diziye dahil oldu. Kalkavan’ın “Asaf” karakteriyle hikâyeye katılacağı öğrenildi.

Kızılcık Şerbeti’ne Yiğit Kalkavan geliyor! “Asaf” karakteri tansiyonu yükseltecek

Sezon finaline son 4 bölüm kala yaşanacak gelişmelerin tansiyonu yükseltmesi beklenirken, yeni karakterin dengeleri değiştireceği konuşuluyor. Öte yandan dizinin beşinci sezonu için çalışmaların şimdiden başladığı belirtiliyor. Güçlü hikâyesiyle dikkat çeken yapımın, çarpıcı bir bölümle sezon arası vermesi bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti’ne Yiğit Kalkavan geliyor! “Asaf” karakteri tansiyonu yükseltecek

YİĞİT KALKAVAN ASAF ROLÜYLE GELİYOR

Kızılcık Şerbeti, sezon finaline yaklaşırken dizide yaşanacak beklenmedik bir ayrılık konuşulurken, kadroya yeni bir isim dahil oluyor. Başarılı oyuncu Yiğit Kalkavan, “Asaf” karakteriyle hikâyeye katılmaya hazırlanıyor.

Kızılcık Şerbeti’ne Yiğit Kalkavan geliyor! “Asaf” karakteri tansiyonu yükseltecek

Tansiyonu artıracak bir rolle izleyici karşısına çıkacak olan Kalkavan’ın, dizideki dengeleri değiştirmesi bekleniyor. Yeni karakterin gelişiyle birlikte olayların yönünün değişeceği ve sezon finaline giden süreçte heyecanın daha da artacağı konuşuluyor. İzleyiciler, Asaf karakterinin nasıl bir etki oluşturacağını merakla bekliyor.

Kızılcık Şerbeti’ne Yiğit Kalkavan geliyor! “Asaf” karakteri tansiyonu yükseltecek

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN ASAF’I YİĞİT KALKAVAN KİMDİR?

33 yaşındaki Yiğit Kalkavan, hem oyunculuk kariyeri hem de spor geçmişiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 30 Ocak 1993 tarihinde Rize’de dünyaya gelen Kalkavan, aslen de Rizelidir. Kova burcu olan oyuncu, disiplinli yapısı ve enerjisiyle öne çıkıyor.

Kızılcık Şerbeti’ne Yiğit Kalkavan geliyor! “Asaf” karakteri tansiyonu yükseltecek

Eğitimini Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü’nde tamamlayan Kalkavan, aldığı akademik eğitimle oyunculuk kariyerine sağlam bir temel oluşturdu. 1.79 metre boyunda ve 72 kilogram olan oyuncu, fiziksel formunu sporla destekleyerek projelerinde aktif bir performans sergiliyor.

Kızılcık Şerbeti’ne Yiğit Kalkavan geliyor! “Asaf” karakteri tansiyonu yükseltecek

Televizyon ve sinema dünyasında son yıllarda dikkat çeken işlerde yer alan Kalkavan, Kendi Düşen Ağlamaz ve Yargı gibi popüler dizilerde rol aldı. Ayrıca Prestij Meselesi filmindeki performansıyla da beğeni topladı. Genç yaşına rağmen farklı projelerde edindiği deneyimle kariyerini istikrarlı şekilde sürdüren Yiğit Kalkavan, yeni projeleriyle izleyicinin karşısına çıkmaya devam ediyor.

ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.