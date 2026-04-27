Kızılcık Şerbeti’ne Yiğit Kalkavan geliyor! “Asaf” karakteri tansiyonu yükseltecek

Kızılcık Şerbeti, kadrosuna katılan yeni isimlerle gündem olmaya devam ediyor. Kızılcık Şerbeti 4. Sezon bölümlerinin bitmesine yaklaşırken, oyuncu Yiğit Kalkavan’ın diziye dahil olacağı öğrenildi. Kalkavan, hikâyeye “Asaf” karakteriyle katılarak olayların seyrini değiştirecek. Dizide tansiyonu yükseltecek gelişmelere yol açması beklenen Asaf karakterinin, mevcut dengeleri sarsacağı ve karakterler arasındaki ilişkileri yeniden şekillendireceği konuşuluyor. İzleyiciler, yeni karakterin hikâyeye nasıl dahil olacağını ve hangi sürprizlere kapı aralayacağını merakla bekliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti’nin Asaf’ı kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin Asaf’ı Yiğit Kalkavan kimdir?

KIZILCIK ŞERBETİ’NE YİĞİT KALKAVAN KATILDI

Sezon finaline son 4 bölüm kala yaşanacak gelişmelerin tansiyonu yükseltmesi beklenirken, yeni karakterin dengeleri değiştireceği konuşuluyor. Öte yandan dizinin beşinci sezonu için çalışmaların şimdiden başladığı belirtiliyor. Güçlü hikâyesiyle dikkat çeken yapımın, çarpıcı bir bölümle sezon arası vermesi bekleniyor.

YİĞİT KALKAVAN ASAF ROLÜYLE GELİYOR

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN ASAF’I YİĞİT KALKAVAN KİMDİR?

33 yaşındaki Yiğit Kalkavan, hem oyunculuk kariyeri hem de spor geçmişiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 30 Ocak 1993 tarihinde Rize’de dünyaya gelen Kalkavan, aslen de Rizelidir. Kova burcu olan oyuncu, disiplinli yapısı ve enerjisiyle öne çıkıyor.

Eğitimini Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü’nde tamamlayan Kalkavan, aldığı akademik eğitimle oyunculuk kariyerine sağlam bir temel oluşturdu. 1.79 metre boyunda ve 72 kilogram olan oyuncu, fiziksel formunu sporla destekleyerek projelerinde aktif bir performans sergiliyor.

Televizyon ve sinema dünyasında son yıllarda dikkat çeken işlerde yer alan Kalkavan, Kendi Düşen Ağlamaz ve Yargı gibi popüler dizilerde rol aldı. Ayrıca Prestij Meselesi filmindeki performansıyla da beğeni topladı. Genç yaşına rağmen farklı projelerde edindiği deneyimle kariyerini istikrarlı şekilde sürdüren Yiğit Kalkavan, yeni projeleriyle izleyicinin karşısına çıkmaya devam ediyor.