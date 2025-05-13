Kızılcık Şerbeti kutlamasına Pembe çağrılmadı! Sibel Taşçıoğlu'ndan olay açıklama geldi

Kızılcık Şerbeti'nin 100. bölüm kutlama gecesinde tüm oyuncular katılırken gözler 96 bölüm boyuncu Pembe karakteriyle dizide yer alan Sibel Taşçıoğlu’nu aradı. Konu hakkında ilk kez konuşan Sibel Taşçıoğlu, "Benim için o defter kapandı” dedi.

Dün akşam İstanbul'un gözde mekanlarından birinde Kızılcık Şerbeti dizisi ekibi 100. bölüm kutlaması gerçekleştirdi. Tüm oyuncular kutlama yer alırken, geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılan Sİbel Taşçıoğlu'nun kutlamaya katılmaması dikkat çekti.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN PEMBE'Sİ KUTLAMAYA ÇAĞRILMADI

Kızılcık Şerbeti dizisinin 100. bölümü geçtiğimiz gün yayınlandı. Dizi ve kanal yöneticilerin de tam kadro katıldığı gecede, Sibel Taşçıoğlu gecede yer almadı. Sosyal medyada Sibel Taşçıoğlu'nun kutlamaya katılmamasına eleştiri yağarken, konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eğlencenin tavan yaptığı gecede gözler 96 bölüm boyuncu Pembe karakterine hayat veren ve başarılı performansıyla diziye Pinko lakaplı büyük güç katan Sibel Taşçıoğlu’nu aradı. Geceye çağrılmayan Taşçıoğlu’na telefonla ulaştım. Ünlü oyuncu “Evet, kutlama yemeğine davet edilmedim. Yemekte gözlerin Pembe’yi aramasını anlıyorum ama benim için o defter kapandı” dedi.