Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan oyuncular aynı dizide! Gökberk Yıldırım ve Doğukan Güngör Haysiyet’te abi kardeş oldu

Show TV ekranında yayınlanan ve fenomen yapımlar arasında yer alan Kızılcık Şerbeti, sezon finaline doğru giderken başarılı isimlerle de vedalaşmaya başladı. Bu isimlerden biri de Gökberk Yıldırım oldu. Daha önce ‘Fatih’ karakteriyle oynayan Doğukan Güngör’ün de ayrılmasıyla ikili şimdilerde Kanal D’nin yeni dizisi Haysiyet dizisinde bir araya geliyor. Abi kardeşi oynayacak olan ikili şimdiden merakla takip ediliyor.

Kanal D’nin yeni dizisi Haysiyet’in hazırlıkları sürerken kadrosu da yavaş yavaş belli olmaya başladı. En son dizisinde rol alan Gökberk Yıldırım, Haysiyet’e dahil oldu. Kızılcık Şerbeti dizisinde ‘Fatih’ rolüyle ekranlara gelen ’le birlikte abi kardeş rplüyle ekranlara gelecekler. Şimdiden merakla beklenen Haysiyet, yeni sezonda ekranlarda yer alacak. İşte detaylar…

Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet'in hazırlıkları sürerken, daha önce Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Gökberk Yıldırım ve Doğukan Güngör'ün kadroya dahil olduğu ve bu ikilinin abi kardeş rolünde yer alacağı duyuruldu.
Gökberk Yıldırım, daha önce Kızılcık Şerbeti'nde 'Yağız' karakterini canlandırmıştı.
Doğukan Güngör, Haysiyet dizisinde 'Mehmet' karakterini oynayacak.
Gökberk Yıldırım, Haysiyet'te 'Tufan' karakterini canlandıracak.
Haysiyet dizisinde ayrıca Elifcan Ongurlar ve Reha Özcan gibi isimler de yer alıyor.
Dizi, aile ilişkilerini ve kuşak çatışmalarını merkezine alacak.
Haysiyet'in yönetmenliğini Eda Teksöz, senaristliğini ise Leyla Uslu Oter üstleniyor.
KIZILCIK ŞERBETİ’NDE AYRILAN OYUNCULAR AYNI DİZİDE!

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon başında meydana gelen oyuncu ayrılıklarıyla dikkatleri üzerine çekerken, son zamanlarda da kadrodaki isimlerin ayrılmasıyla gündemde sıklıkla yer aldı. Özellikle de Doğukan Güngör’ün kadrodan çıkartılmasıyla oldukça çok konuşulmuştu.

Şimdilerde ise Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finaline doğru gidilirken başarılı oyuncu Gökberk Yıldırım, geçtiğimiz bölüm Kızılcık Şerbeti’ne veda etti. Ancak hem Doğukan Güngör hem de Gökberk Yıldırım aynı dizi de buluştu.

Kanal D’nin yeni sezon dizisinde bir araya gelen ikili abi kardeşi oynayacaklar. Merakla beklenen Haysiyet, yeni sezonda ekranlarda yer alacak. Yavaş yavaş hazırlıklarına başlayan Haysiyet, hikayesiyle de merak ediliyor. Şimdilerde Haysiyet için oyuncu bulma çalışmaları devam ediyor.

GÖKBERK YILDIRIM VE DOĞUKAN GÜNGÖR HAYSİYET’TE ABİ KARDEŞ OLDU

Ünlü oyuncular Gökberk Yıldırım ve Doğukan Güngör, Kanal D’nin iddialı yapımlarından biri olacağı düşünülen Hasiyet için bir araya geldi. Yıldırım ve Güngör, Haysiyet’te abi kardeş oldular. Süreç film imzalı dizi için televizyon dünyasının dikkat çeken projeleri arasında yer alacağı iddia ediliyor.

Kızılcık Şerbeti’nde ‘Yağız’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gökberk Yıldırım’ın yeni adresi Haysiyet oldu. Kanal D’nin yeni dizisi Haysiyet’te yer alacak olan Yıldırım, Birsen Altuntaş’ın haberine göre ‘Tufan’ karakterini oynayacak.

Haysiyet dizisinin başrolünde olan eski Kızılcık Şerbeti oyuncusu Doğukan Güngör, ‘Mehmet’ karakteriyle seyirci karşısına çıkarken Gökberk Yıldırım’ın karakteriyle abi kardeş olacakları öğrenildi. Dizi de ayrıca başarılı isimler, Elifcan Ongurlar ve Reha Özcan gibi isimlerde yer alıyor.

Yeni sezonda yer alacak olan Haysiyet, aile ilişkilerini ve kuşak çatışmalarını merkeze alacak. Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu Haysiyet, Leyla Uslu Oter tarafından kaleme alınıyor. Dizi Temmuz ayında çekimlerine başlayacağı iddia ediliyor.

