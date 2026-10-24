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Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 16:03

Kızılcık Şerbeti’nde Nursema heyecanı kısa sürdü! Yeni bölüm fragmanı seyirciyi ikiye böldü

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümüyle dikkatleri üzerine çekti. Öyle ki Nursema karakterinin geri dönüşü bazı izleyicinin tepkisini aldı. Adeta Kızılcık Şerbeti’nde Nursema heyecanı kısa sürerken yayınlanan yeni bölüm fragmanı da seyirciyi ikiye böldü. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Kızılcık Şerbeti’nde Nursema heyecanı kısa sürdü! Yeni bölüm fragmanı seyirciyi ikiye böldü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 16:03

ekranlarında yayınlanan , ’nın dönüşüyle son zamanlarda gündemde sıklıkla yer alıyor. Dizinin yeni bölümünde Asil’le karşılanan Nursema izleyicinin tepkisiyle karşılaştı. Geri dönüşünün daha çarpıcı olması gerektiğini ifade eden izleyici, yeni bölüm fragmanına tepki verirken Nursema heyecanı da kısa sürdü.

KIZILCIK ŞERBETİ’NDE NURSEMA HEYECANI KISA SÜRDÜ!

Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuyla oldukça çok konuşulan diziler arasında yerini aldı. Show Tv’nin yoğun ilgi ile izlenen Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılan , Nursema karakteriyle geri dönerken izleyicinin tepkisini de çekmeyi başardı.

Kızılcık Şerbeti’nde Nursema heyecanı kısa sürdü! Yeni bölüm fragmanı seyirciyi ikiye böldü

Diziden ayrılan Nursema karakterinin geri dönüşü heyecanla beklenirken adeta beklentiler kısa sürdü. Ceren Karakoç’un oynadığı Nursema’nın geri dönüşü merakla takip edilirken yeni bölüm fragmanında ortaya çıkan Nursema’nın hikayesi pek beğenilmedi.

Kızılcık Şerbeti’nde Nursema heyecanı kısa sürdü! Yeni bölüm fragmanı seyirciyi ikiye böldü

145. bölüm fragmanında Nursema’nın dönüşüne dair görüntüler ortaya çıkarken Asil’le karşılaşan Nursema’nın dönüş hikayesi daha çarpıcı bir şekilde olması gerektiğiyle gündeme geldi. Öyle ki bazı izleyiciler için Nursema’nın bu geri dönüşü kısa sürdüğü ifade edildi.

Kızılcık Şerbeti’nde Nursema heyecanı kısa sürdü! Yeni bölüm fragmanı seyirciyi ikiye böldü

YENİ BÖLÜM FRAGMANI SEYİRCİYİ İKİYE BÖLDÜ

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ortaya çıkan Nursema, mezarını ziyaret ederken Asil’le karşılaşması seyirciyi ikiye böldü. Fragmanda yer alan karşılaşma, karakterin diziye nasıl bir dönüşün olacağıyla ilgili bilgiler paylaşırken izleyici bu durumu beğenmedi.

Kızılcık Şerbeti’nde Nursema heyecanı kısa sürdü! Yeni bölüm fragmanı seyirciyi ikiye böldü

Nursema’nın dönüşünün daha çarpıcı bir şekilde olması gerektiğini ifade eden bazı izleyiciler, karakterin hikayedeki geçmişini ve diziden ayrılışını göz önünde bulunarak bir sahne yazılması gerektiğini vurguladılar.

Kızılcık Şerbeti’nde Nursema heyecanı kısa sürdü! Yeni bölüm fragmanı seyirciyi ikiye böldü

Onedio’nun haberine göre, izleyiciler Nursema’nın geri dönüşünü çok da çarpıcı olmadığını hatta beklenilen geri dönüşün olmadığını sosyal medyadan paylaştıklarını dile getirdi. Kızılcık Şerbeti dizisini sevenler sosyal medyadan tepkisini gösterirlerken dizinin reyting savaşlarında nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu oluyor.

Kızılcık Şerbeti’nde Nursema heyecanı kısa sürdü! Yeni bölüm fragmanı seyirciyi ikiye böldü

Yayınlanan fragmana göre, Nursema Asil’den babasına yaptıklarının nedenini kendisine aşık olarak yorumladığı görülürken, Salkım’ın oğlu Emir’in de aniden evlenmesi ekranlara gelecek. Diğer bir yandan da Kıvılcım, Çimen ve Emir’in tekrardan bir arada olmasına sinirlenirken, Fatih Başak’ın bir işler çevirdiğinden şüphe edecek.

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ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#show tv
#nursema
#ceren karakoç
#Asil
#Medya
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