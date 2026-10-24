Kızılcık Şerbeti’nde Nursema heyecanı kısa sürdü! Yeni bölüm fragmanı seyirciyi ikiye böldü

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, Nursema’nın dönüşüyle son zamanlarda gündemde sıklıkla yer alıyor. Dizinin yeni bölümünde Asil’le karşılanan Nursema izleyicinin tepkisiyle karşılaştı. Geri dönüşünün daha çarpıcı olması gerektiğini ifade eden izleyici, yeni bölüm fragmanına tepki verirken Nursema heyecanı da kısa sürdü.

KIZILCIK ŞERBETİ’NDE NURSEMA HEYECANI KISA SÜRDÜ!

Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuyla oldukça çok konuşulan diziler arasında yerini aldı. Show Tv’nin yoğun ilgi ile izlenen Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılan Ceren Karakoç, Nursema karakteriyle geri dönerken izleyicinin tepkisini de çekmeyi başardı.

Diziden ayrılan Nursema karakterinin geri dönüşü heyecanla beklenirken adeta beklentiler kısa sürdü. Ceren Karakoç’un oynadığı Nursema’nın geri dönüşü merakla takip edilirken yeni bölüm fragmanında ortaya çıkan Nursema’nın hikayesi pek beğenilmedi.

145. bölüm fragmanında Nursema’nın dönüşüne dair görüntüler ortaya çıkarken Asil’le karşılaşan Nursema’nın dönüş hikayesi daha çarpıcı bir şekilde olması gerektiğiyle gündeme geldi. Öyle ki bazı izleyiciler için Nursema’nın bu geri dönüşü kısa sürdüğü ifade edildi.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI SEYİRCİYİ İKİYE BÖLDÜ

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ortaya çıkan Nursema, mezarını ziyaret ederken Asil’le karşılaşması seyirciyi ikiye böldü. Fragmanda yer alan karşılaşma, karakterin diziye nasıl bir dönüşün olacağıyla ilgili bilgiler paylaşırken izleyici bu durumu beğenmedi.

Nursema’nın dönüşünün daha çarpıcı bir şekilde olması gerektiğini ifade eden bazı izleyiciler, karakterin hikayedeki geçmişini ve diziden ayrılışını göz önünde bulunarak bir sahne yazılması gerektiğini vurguladılar.

Onedio’nun haberine göre, izleyiciler Nursema’nın geri dönüşünü çok da çarpıcı olmadığını hatta beklenilen geri dönüşün olmadığını sosyal medyadan paylaştıklarını dile getirdi. Kızılcık Şerbeti dizisini sevenler sosyal medyadan tepkisini gösterirlerken dizinin reyting savaşlarında nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu oluyor.

Yayınlanan fragmana göre, Nursema Asil’den babasına yaptıklarının nedenini kendisine aşık olarak yorumladığı görülürken, Salkım’ın oğlu Emir’in de aniden evlenmesi ekranlara gelecek. Diğer bir yandan da Kıvılcım, Çimen ve Emir’in tekrardan bir arada olmasına sinirlenirken, Fatih Başak’ın bir işler çevirdiğinden şüphe edecek.