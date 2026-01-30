Kızılcık Şerbeti'nde yeni Fatih'i görüldü! Emre Dinler ve Seray Kaya'dan ilk kare geldi

Kızılcık Şerbeti’nin bu akşam seyirciyle buluşacak yeni bölümünde dizinin yeni Fatih Ünal’ı Emre Dinler ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Doğukan Güngör'ün ayrılmasıyla yerine gelen Emre Dinler'in setteki ilk kareleri de yayınlandı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN YENİ FATİH'İ GÖRÜLDÜ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti’nin bu akşam seyirciyle buluşacak yeni bölümünde dizinin yeni Fatih Ünal’ı Emre Dinler ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

DOĞUKAN GÜNGÖR'DEN EMRE DİNLER'E DESTEK

Doğukan Güngör önceki gün yerine gelen Emre Dinler’le veda pastasının kesildiği gün sette bir araya geldi. Dinler’e sarılan ve başarılar dileyen Güngör “Yeni gelen arkadaşımızın da herkes arkasında olsun lütfen… Böyle olacağına da güvenim tam… Zor bir görev devraldı. Hem de yaşanan durum itibariyle herkes onunla da beraber olsun. Her şey için teşekkür ederim” dedi.

DOĞUKAN GÜNGÖR GÖZYAŞLARI İÇİNDE VEDA ETTİ

Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti setinde kesilen pasta ile oyuncu arkadaşlarına veda etti. Gözyaşlarına boğulan Doğukan Güngör, "Bu evde 3,5 yıllık anlar oynanmış, ruhumla yaşanmış birçok güzel sahne… Bu oyuncu kişisi olarak, bu da Doğukan olarak en zor sahnem herhalde… Duygusal da bir yapım var. O yüzden zorlanıyor insan… Böyle süreçlerden geçerken maruz kaldığım bu enkazın altından oyunculuğa olan aşkım ve işime olan sevgim kendim olan güvenimle çıkacağıma emin olabilirsiniz. Sizi seviyorum, müthiş bir aile olduk burada… Her şeyin güzel olacağına dair inancım tam… Toparlaması da zor…" ifadelerini kullandı.