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Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 10:50

Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan senaristlerin yeni adresi belli oldu! Mavi Orkide dizisi geliyor

Show TV’nin sevilerek izlenen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz günlerde senaristlerinin ayrılıklarıyla gündeme gelmişlerdi. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yeni adresi ise belli oldu. Medyapım imzalı olan Mavi Orkide NOW TV’ye anlaşmaya gitti. Yeni yılda yayına alınması beklenen Mavi Orkide dizisi, şimdiden heyecanla beklenen yapımlar arasında yerini aldı.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan senaristlerin yeni adresi belli oldu! Mavi Orkide dizisi geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 10:50

’nin sevilen senaristlerinden olan ve , yeni adresleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan ikili Medyapım imzalı yeni dizi Mavi Orkide’yle izleyici karşısına çıkacak. Diziseverlerin merakla beklediği yapım Mavi Orkide için kanal adresi de belli oldu. Ünlü senaristler ekranlarında yeni yılda yayınlanması planlanan Mavi Orkide, merakla takip edilen yapımlar arasında yerini aldı.

KIZILCIK ŞERBETİ’NDEN AYRILAN SENARİSTLERİN ADRESİ NOW OLDU!

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti dizisi, son zamanlar yoğun bir şekilde dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Özellikle de son zamanlarda ayrılan ve geri dönen oyuncularıyla izleyicisi tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Öyle ki diziden ayrılan ünlü senaristler bile gündemdekini yerini alıyor.

Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan senaristlerin yeni adresi belli oldu! Mavi Orkide dizisi geliyor

Dizinin ilk bölümlerinden beri senaristliğini yapan Melis Civelek ve Zeynep Gür, Kızılcık Şerbeti’nden tamamen ayrılarak yerine Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler geldi.

Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan senaristlerin yeni adresi belli oldu! Mavi Orkide dizisi geliyor

Sezonlarca yazdıkları Kızılcık Şerbeti dizisinden geçtiğimiz haftalarda ayrılan Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yeni adresi belli oldu. İkili NOW TV’nin yeni dizisinde yer alacaklar. Heyecanla beklenen yapımda kimin oynayacağı henüz belli değilken yayın tarihi hakkında açıklama geldi.

Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan senaristlerin yeni adresi belli oldu! Mavi Orkide dizisi geliyor

MAVİ ORKİDE DİZİSİ GELİYOR

Ünlü senaristler Melis Civelek ve Zeynep Gür, yeni projeleri Mavi Orkide dizisiyle ekranlara gelmeye hazırlanırken, Medyapım tarafından yapılan açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.

Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan senaristlerin yeni adresi belli oldu! Mavi Orkide dizisi geliyor

Yeni yılda Ocak ayında ekranlara gelmesi planlanan Mavi Orkide için hazırlıklar sürerken yayınlanacağı kanal belli oldu. NOW TV’de yayınlanması planlanan Mavi Orkide, dikkat çeken isimleri bir araya getirmesi planlanıyor. Oyuncuları ya da oyuncu kadrosu henüz açıklanmamış olan Mavi Orkide dizisiyle alakalı yeni gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan senaristlerin yeni adresi belli oldu! Mavi Orkide dizisi geliyor

Dizinin başrol oyuncusu olarak uzun süredir ekranda yer almayan ünlü isim Cansu Dere’nin başrol oyuncusu olması planlandığı söyleniyor. En son ekranlara ‘Sadakatsiz’ dizisiyle gelen Cansu Dere, hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

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ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#melis civelek
#now tv
#Zeynep Gür
#Mavi Orkide
#Medya
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