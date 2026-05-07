 Arzu Akçay

Kızılcık Şerbeti’nden ayrılmıştı! Gökberk Yıldırım’ın Haysiyet dizisindeki partneri belli oldu

Show TV’nin sevilen yapımı Kızılcık Şerbeti’nde rol alan Gökberk Yıldırım, geçtiğimiz günlerde dizinin kadrosundan ayrılmıştı. Kendisi gibi Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosundan ayrılan Doğukan Güngör ile Haysiyet dizisinde bir araya gelecekler. Kanal D’nin yeni sezonda ekranlarda olacak olan yeni dizisinde rol alan Gökberk Yıldırım’ın partneri belli oldu. İşte detaylar…

GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 13:44

Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan , geçtiğimiz günlerde kadrodan ayrılmıştı. Şimdilerde kendisi gibi geçtiğimiz aylarda Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan ile dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Kanal D’nin yaz sezonunda yayınlanması planlanan Haysiyet dizisinde Tufan karakterini oynayan Gökberk Yıldırım’ın partneri ise belli oldu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Gökberk Demirci’nin partneri genç oyuncu katıldı.

Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan Gökberk Yıldırım ve Doğukan Güngör, Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet ile ekranlara dönüyor ve Gökberk Yıldırım'ın partneri belli oldu.
Kızılcık Şerbeti'nde 'Yağız' karakterini canlandıran Gökberk Yıldırım, dizi kadrosundan ayrıldı.
Doğukan Güngör de daha önce Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmıştı.
Gökberk Yıldırım ve Doğukan Güngör, Kanal D'nin yaz sezonunda yayınlanacak olan Haysiyet dizisinde abi kardeş rolünde yer alacaklar.
Gökberk Yıldırım, Haysiyet dizisinde 'Tufan' karakterini canlandıracak.
Gökberk Yıldırım'ın partneri, daha önce Sahipsizler dizisinde 'Bahar' karakteriyle dikkat çeken Aybüke Yılmaz oldu.
Aybüke Yılmaz, dizide 'Yıldız' karakterini oynayacak ve Tufan'ın eşi olacak.
KIZILCIK ŞERBETİ’NDEN AYRILMIŞTI!

Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizilerden biri olan , sezon finaline doğru giderken oyuncu ayrılıklarıyla gündemdeki yerini alıyor. Sezonun başında meydana gelen oyuncu ayrılıklarıyla gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti, özellikle de belli isimlerin ayrılması oldukça çok konuşulmuştu.

O isimlerden biri Doğukan Güngör olurken, şimdilerde de Gökberk Yıldırım’ın kadrodan ayrılması dikkat çekiyor. Ayrıca ikili Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan yeni sezon dizisinde abi kardeş rolü ile ekran önüne çıkacak. Yeni dizi için bir araya gelen ikili abi kardeş rolleriyle dikkatleri üzerlerine çekecekler.

Merakla beklenen Haysiyet dizisi, için yavaş yavaş hazırlıklar devam ederken Gökberk Yıldırımın partneri belli oldu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yeni dönem izleyiciyle buluşacak olan Haysiyet dizisine genç isimlerden biri olan Aybüke Yılmaz dahil oldu.

GÖKBERK YILDIRIM’IN HAYSİYET DİZİSİNDEKİ PARTNERİ BELLİ OLDU

Gökberk Yıldırım’ın Haysiyet dizisindeki partneri belli oldu. Kanal D ekranlarının yeni dizisi olarak yaz aylarında izleyici ile buluşacak olan dizisi için hazırlıklar sürüyor. Süreç Film’in Kanal D için çekeceği yeni dizi Eda Teksöz’ün yönetmenliğinde ekranlara gelecek.

Leyla Oter’in kaleme aldığı Haysiyet dizisi oyuncu kadrosuyla da oldukça dikkat çekiyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde ‘Yağız’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gökberk Yıldırım’ın yeni adresi Haysiyet dizisi olurken dizi de ‘Tufan’ karakteriyle oynayacak. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Gökberk Yıldırım’ın oynayacağı karakterin partneri ise belli oldu.

Ünlü isme daha önceleri Sahipsizler dizisinde ‘Bahar’ karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Aybüke Yılmaz partnerlik edecek. Aybüke Yılmaz’ın dizideki rolü ise Yıldız oldu. Yıldız, Tufan’ın eşi olacak. Haysiyet dizisi şimdilerde merakla takip edilen yapımlar arasında yer alıyor.

Yeni sezonda yer alacak olan Haysiyet, aile ilişkilerini ve kuşak çatışmalarını merkeze alacak. Heyecanla yeni sezonda yer alacak olan Haysiyet dizisi için Temmuz ayında çekimlerine başlayacağı iddia ediliyor.

