Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kızılcık Şerbeti'ne Yudum geliyor! Afra Karagöz'ün rolü belli oldu

Dördüncü sezonuyla kadrosunda yaptığı değişikliklerle çok konuşulan Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir isim katılacak. Son olarak Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek'in partneri olarak Gökberk Yıldırım diziye dahil olmuştu. Son olarak ise Özgür Sevimli’nin yönettiği, Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı diziye Afra Karagöz “Yudum” karakteriyle katıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kızılcık Şerbeti'ne Yudum geliyor! Afra Karagöz'ün rolü belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 17:33

Cuma akşamları yayınlanan dizisinin kadrosunda Evrim Alasya, Barış Kılıç, Feyza Civelek gibi isimler yer alıyor. 4 sezondur çok konuşulan diziye yeni isimler katılmaya devam ediyor. Gökberk Yıldırım'ın ardından diziye Afra Karagöz dahil oldu.

HABERİN ÖZETİ

Kızılcık Şerbeti'ne Yudum geliyor! Afra Karagöz'ün rolü belli oldu

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Afra Karagöz "Yudum" ve Gökberk Yıldırım "Yağız" karakterleriyle yeni oyuncular olarak katıldı.
Afra Karagöz, Kızılcık Şerbeti'ne "Yudum" karakteriyle dahil oldu.
Karagöz, dizide Asil'in dijital platformunda stajyer rolünü canlandıracak.
Gökberk Yıldırım, Nilay karakterinin yeni partneri "Yağız" olarak kadroya katıldı.
Popüler diziye yeni isimler katılmaya devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.

KIZILCIK ŞERBETİ'NE YUDUM GELİYOR

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümüne Afra Karagöz katılacak. Özgür Sevimli’nin yönettiği, Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı diziye Karagöz “Yudum” karakteriyle dahil olacak.

Kızılcık Şerbeti'ne Yudum geliyor! Afra Karagöz'ün rolü belli oldu

Afra Karagöz, 127. Bölümde Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılacak ve fenomen dizide Asil’in (Erkan Avcı) dijital platformunda işe başlayan stajyer genç kız rolüyle yer alacak.

Kızılcık Şerbeti'ne Yudum geliyor! Afra Karagöz'ün rolü belli oldu

AFRA KARAGÖZ KAÇ YAŞINDA?

2002 İzmir doğumlu Afra Karagöz, ilk olarak model olarak iş hayatına başladı. Daha sonra İzmir'den İstanbul'a taşınan Afra Karagöz Dilek Taşı dizisinde rol aldı. Karagöz daha sonra ise Kızılcık Şerbeti dizisiyle adından söz ettirdi.

Kızılcık Şerbeti'ne Yudum geliyor! Afra Karagöz'ün rolü belli oldu

FEYZA CİVELEK'İN PARTNERİ GÖKBERK YILDIRIM OLDU

Kızılcık Şerbeti dizisine sürpriz bir transfer gerçekleşti. Yeni bölümde Gökberk Yıldırım, Feyza Civelek'in oynadığı Nilay karakterinin partneri Yağız olarak diziye katıldı. Yakışıklı oyuncunun kadroya katılması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İzleyiciler, Nilay karakterinin partneri için gelen bu yeni ismi "fazla yakışıklı" olarak yorumladı.

Kızılcık Şerbeti'ne Yudum geliyor! Afra Karagöz'ün rolü belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Enes Koçak'tan ayrılan Eylül Tumbar'dan imalı gönderme
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Peter Greene'nin kesin ölüm nedeni belli oldu
ETİKETLER
#Dizi Haberleri
#Afra Karagöz
#Kızılcık Şerbeti
#Gökberk Yıldırım
#Yeni Oyuncular
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.