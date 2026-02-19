Kızılcık Şerbeti'ne Yudum geliyor! Afra Karagöz'ün rolü belli oldu

Cuma akşamları yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosunda Evrim Alasya, Barış Kılıç, Feyza Civelek gibi isimler yer alıyor. 4 sezondur çok konuşulan diziye yeni isimler katılmaya devam ediyor. Gökberk Yıldırım'ın ardından diziye Afra Karagöz dahil oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ'NE YUDUM GELİYOR

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümüne Afra Karagöz katılacak. Özgür Sevimli’nin yönettiği, Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı diziye Karagöz “Yudum” karakteriyle dahil olacak.

Afra Karagöz, 127. Bölümde Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılacak ve fenomen dizide Asil’in (Erkan Avcı) dijital platformunda işe başlayan stajyer genç kız rolüyle yer alacak.

AFRA KARAGÖZ KAÇ YAŞINDA?

2002 İzmir doğumlu Afra Karagöz, ilk olarak model olarak iş hayatına başladı. Daha sonra İzmir'den İstanbul'a taşınan Afra Karagöz Dilek Taşı dizisinde rol aldı. Karagöz daha sonra ise Kızılcık Şerbeti dizisiyle adından söz ettirdi.

FEYZA CİVELEK'İN PARTNERİ GÖKBERK YILDIRIM OLDU

Kızılcık Şerbeti dizisine sürpriz bir transfer gerçekleşti. Yeni bölümde Gökberk Yıldırım, Feyza Civelek'in oynadığı Nilay karakterinin partneri Yağız olarak diziye katıldı. Yakışıklı oyuncunun kadroya katılması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İzleyiciler, Nilay karakterinin partneri için gelen bu yeni ismi "fazla yakışıklı" olarak yorumladı.