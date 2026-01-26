Menü Kapat
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i belli oldu

Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih rolüyle yer alan Doğukan Güngör test sonucunun pozitif çıkmasının ardından diziden çıkarıldı. Yeni Fatih için arayışlar devam ederken, sonunda yeni Fatih Emre Dinler oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i belli oldu
Haber Merkezi
26.01.2026
13:58
26.01.2026
13:58

Başrolünde Emrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde bu sezon ayrılıklar kadar yeni kadroya alınan oyuncular da çok konuşuldu. Son olarak dizide Fatih rolüyle yer alan Doğukan Güngör'ün yasaklı madde test sonucunun pozitif çıkmasının ardından yeni Fatih arayışları başladı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN YENİ FATİH'İ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti dizisinin Fatih Ünal’ı Doğukan Güngör’ün kadro dışı kalmasının ardından dizinin yeni Fatih’inin kim olacağı merak konusuydu.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i belli oldu

Geçen cuma gününden beri yapılan görüşmelerin ardından dizinin yeni Fatih’i başarılı oyuncu Emre Dinler oldu. Dinler son olarak “Zembilli” dizisinde başrol oynamıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i belli oldu
