Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i belli oldu

Başrolünde Emrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde bu sezon ayrılıklar kadar yeni kadroya alınan oyuncular da çok konuşuldu. Son olarak dizide Fatih rolüyle yer alan Doğukan Güngör'ün yasaklı madde test sonucunun pozitif çıkmasının ardından yeni Fatih arayışları başladı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN YENİ FATİH'İ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti dizisinin Fatih Ünal’ı Doğukan Güngör’ün kadro dışı kalmasının ardından dizinin yeni Fatih’inin kim olacağı merak konusuydu.

Geçen cuma gününden beri yapılan görüşmelerin ardından dizinin yeni Fatih’i başarılı oyuncu Emre Dinler oldu. Dinler son olarak “Zembilli” dizisinde başrol oynamıştı.