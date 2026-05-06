Kurtlar Vadisi’nin Abdülhey’i Kenan Çoban'ın dizilerdeki şiddet açıklaması dikkat çekti! "Kurtlar Vadisi'nin kötü örnek olduğuna inanmıyorum"

Kurtlar Vadisi dizisi zaman zaman gündem olsa da küçükten büyüğe herkesin dikkatini çeken yapımlardan biri oluyor. Bir döneme damga vuran yapım, her zaman büyük bir heyecanla izlenmeye devam ediyor. Dizi konusuyla dikkat çekerken oyuncularıyla da sevilerek takip ediliyor. Öyle ki son zamanlarda ekranlarda yer alan dizilerdeki şiddet olaylarının çocukları olumsuz etkilediği yönündeki görüşlere cevap verdi. Kenan Çoban, “Kurtlar Vadisi'nin kötü örnek olduğuna inanmıyorum" diyerek sözleriyle gündemdeki yerini aldı.

Öyle ki, yıllar geçse de dizi popülerliğini korumaya devam ederken, geçtiğimiz günlerde dizi de Polat Alemdar'ın sağ kolu olan Abdülhey karakterini oynayan Kenan Çoban'dan dizi de yer alan şiddet içeriklerin çocukları etkileyip etkilemediği oldu. Konu hakkında cevap veren isim, dikkatleri üzerine çekti.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kurtlar Vadisi dizisinde rol alan Kenan Çoban magazin gündemine bomba gibi düştü. Abdülhey rolüyle dikkat çeken Kenan Çoban, ‘Portekiz Aşkı’ filminin galasına katıldı. Kendisiyle röportaj yapan muhabirlerin sorularını cevapladı.

Katıldığı gala da konuşan Kenan Çoban, son zamanlarda artan çocuklardaki şiddet olayları hakkında yaptığı açıklamalarla gündemdeki yerini aldı. Ünlü ismin dizilerdeki şiddet olaylarında çocuklar üzerindeki etkisi üzerine konuştu.

Kenan Çoban, “"Kurtlar Vadisi şiddete örnek olmadı. Dizi çekilirken okul saldırısı olmadı. Oyuncu olarak da biz dışarıda benim silahım yok benim de bir evladım var, çocuğumu okula gönderiyorum. Ben bir öğrencinin ödev defterine dahi imza atmadım. Çocuğum da arada izliyor. Sosyal medyayı iyi kullanmadığımız için bu olaylar yaşanıyor. Ailenin takip etmesi gerek." sözlerini ifade etti.

Hatta İstanbul’dan taşınarak Çanakkale’de yaşamını sürdüren Kenan Çoban, son haliyle de oldukça şaşırttı. Kurtlar Vadisi’nin Abdülhey’inin hem son hali hem de açıklamaları oldukça gündem oldu.