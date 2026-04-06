Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Kuruluş Orhan’ın Boran Alp’i Yiğit Uçan ekibe veda ediyor! Senaryodaki belirsizlik korkuttu

Çarşamba akşamlarının dikkat çeken yapımlarından Kuruluş Orhan, yeni sezon hazırlıkları sürerken önemli bir ayrılık haberiyle gündeme geldi. Henüz ikinci sezon onayı netleşmeyen dizide, izleyiciyi üzecek bir gelişme yaşandı. Peki bundan sonra ne olacak? İşte merak edilen detaylar.

Kuruluş Orhan’ın Boran Alp’i Yiğit Uçan ekibe veda ediyor! Senaryodaki belirsizlik korkuttu
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 08:30
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 08:30

’ın Boran Alp’i Yiğit Uçan ekibe veda ediyor. Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Orhan, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken dikkat çeken bir ayrılık haberiyle gündeme taşındı. İkinci sezon onayı henüz kesinleşmeyen dizide, izleyicileri üzecek bir gelişme yaşandığı öğrenildi. Peki süreç nasıl ilerleyecek? İşte tüm merak edilenler.

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Orhan'da Boran Alp karakterini canlandıran Yiğit Uçan'ın ekibe veda edeceği öğrenildi.
Yiğit Uçan, Kuruluş Osman döneminden beri kadroda yer alan Boran Alp karakterine hayat veriyordu.
Oyuncunun ayrılığının hikâyeye nasıl yansıyacağı henüz bilinmiyor.
Yapım ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Dizinin ikinci sezonuna dair net karar henüz açıklanmış değil.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

KURULUŞ ORHAN’IN BORAN ALP’İ YİĞİT UÇAN EKİBE VEDA EDİYOR

Fenomen yapımın kökleri olan Kuruluş Osman döneminden bu yana kadroda yer alan Yiğit Uçan, sevilen karakter Boran Alp’i oynuyordu. Uçan’ın, “Kuruluş Orhan”da da sürdürdüğü bu rolüne veda edeceği öğrenildi. Oyuncunun ayrılığı, dizinin sadık izleyicileri arasında şimdiden büyük merak uyandırdı.

Kuruluş Orhan’ın Boran Alp’i Yiğit Uçan ekibe veda ediyor! Senaryodaki belirsizlik korkuttu

AYRILIK HİKAYEYE NASIL YANSIYACAK?

Orhan Bey karakterini Mert Yazıcıoğlu’nun üstlendiği dizide yaşanacak bu ayrılığın hikâyeye nasıl yansıyacağı ise henüz bilinmiyor. Yapım ekibinden resmi bir açıklama gelmezken, senaryoda önemli değişikliklerin kapıda olduğu konuşuluyor.

Kuruluş Orhan’ın Boran Alp’i Yiğit Uçan ekibe veda ediyor! Senaryodaki belirsizlik korkuttu

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Dizinin ikinci sezonuna dair net karar henüz açıklanmış değil. Ancak yaşanan bu ayrılık, kulislerde “yeni bir yapılanma” ihtimalini güçlendiriyor. İzleyiciler ise hem yeni sezon haberlerini hem de Boran Alp’in hikâyeye nasıl veda edeceğini merakla bekliyor. Gelişmeler oldukça, dizinin geleceğine dair daha net tablo ortaya çıkacak.

Kuruluş Orhan’ın Boran Alp’i Yiğit Uçan ekibe veda ediyor! Senaryodaki belirsizlik korkuttu


YİĞİT UÇAN KİMDİR?

Yiğit Uçan, Türk televizyon ve sinema dünyasında tanınan bir oyuncudur. 1987 yılında İstanbul’da doğan Uçan, oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra kariyerine tiyatro sahnelerinde adım atmış, ardından televizyon projelerinde yer alarak geniş kitlelerce tanınmıştır.

Kuruluş Orhan’ın Boran Alp’i Yiğit Uçan ekibe veda ediyor! Senaryodaki belirsizlik korkuttu

Özellikle tarihî ve dönem dizilerindeki performanslarıyla dikkat çekmiş, oynadığı karakterlere kattığı derinlikle izleyiciden beğeni toplamıştır.

Kuruluş Orhan’ın Boran Alp’i Yiğit Uçan ekibe veda ediyor! Senaryodaki belirsizlik korkuttu

Kariyerinde önemli bir çıkış yakaladığı yapımlar arasında Diriliş Ertuğrul dizisi öne çıkar. Bu projede canlandırdığı karakter sayesinde büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, sonrasında farklı projelerde de rol alarak oyunculuk yelpazesini genişletmiştir. Disiplinli çalışması ve sahne enerjisiyle tanınan Uçan, Türk televizyon sektöründe istikrarlı kariyeriyle öne çıkan isimler arasında yer almaktadır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
1 Nisan Çarşamba reyting sonuçları 2026: Yeraltı, Eşref Rüya, Kuruluş Orhan…Dün en çok ne izlendi?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kuruluş Orhan’da şok ayrılık! Malhun Hatun diziye veda ediyor
