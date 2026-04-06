Kuruluş Orhan’ın Boran Alp’i Yiğit Uçan ekibe veda ediyor! Senaryodaki belirsizlik korkuttu

Kuruluş Orhan’ın Boran Alp’i Yiğit Uçan ekibe veda ediyor. Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Orhan, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken dikkat çeken bir ayrılık haberiyle gündeme taşındı. İkinci sezon onayı henüz kesinleşmeyen dizide, izleyicileri üzecek bir gelişme yaşandığı öğrenildi. Peki süreç nasıl ilerleyecek? İşte tüm merak edilenler.

Özetle

Fenomen yapımın kökleri olan Kuruluş Osman döneminden bu yana kadroda yer alan Yiğit Uçan, sevilen karakter Boran Alp’i oynuyordu. Uçan’ın, “Kuruluş Orhan”da da sürdürdüğü bu rolüne veda edeceği öğrenildi. Oyuncunun ayrılığı, dizinin sadık izleyicileri arasında şimdiden büyük merak uyandırdı.

AYRILIK HİKAYEYE NASIL YANSIYACAK?



Orhan Bey karakterini Mert Yazıcıoğlu’nun üstlendiği dizide yaşanacak bu ayrılığın hikâyeye nasıl yansıyacağı ise henüz bilinmiyor. Yapım ekibinden resmi bir açıklama gelmezken, senaryoda önemli değişikliklerin kapıda olduğu konuşuluyor.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR



Dizinin ikinci sezonuna dair net karar henüz açıklanmış değil. Ancak yaşanan bu ayrılık, kulislerde “yeni bir yapılanma” ihtimalini güçlendiriyor. İzleyiciler ise hem yeni sezon haberlerini hem de Boran Alp’in hikâyeye nasıl veda edeceğini merakla bekliyor. Gelişmeler oldukça, dizinin geleceğine dair daha net tablo ortaya çıkacak.



YİĞİT UÇAN KİMDİR?

Yiğit Uçan, Türk televizyon ve sinema dünyasında tanınan bir oyuncudur. 1987 yılında İstanbul’da doğan Uçan, oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra kariyerine tiyatro sahnelerinde adım atmış, ardından televizyon projelerinde yer alarak geniş kitlelerce tanınmıştır.

Özellikle tarihî ve dönem dizilerindeki performanslarıyla dikkat çekmiş, oynadığı karakterlere kattığı derinlikle izleyiciden beğeni toplamıştır.

Kariyerinde önemli bir çıkış yakaladığı yapımlar arasında Diriliş Ertuğrul dizisi öne çıkar. Bu projede canlandırdığı karakter sayesinde büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, sonrasında farklı projelerde de rol alarak oyunculuk yelpazesini genişletmiştir. Disiplinli çalışması ve sahne enerjisiyle tanınan Uçan, Türk televizyon sektöründe istikrarlı kariyeriyle öne çıkan isimler arasında yer almaktadır.