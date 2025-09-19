Leonardo DiCaprio ile Jennifer Lawrence yeniden aynı filmde

Leonardo DiCaprio ile Jennifer Lawrence ikinci kez partner oldu. Daha önce 'Don't Look Up'ta başrolleri paylaşan ikili, Martin Scorsese'nin yöneteceği 'What Happens at Night' filmi için başrol oyuncuları olarak seçildi.

LEONARDO DI CAPRIO VE JENNIFER LOPEZ YENİDEN BİR ARADA

Bu filmle, yıllar içinde defalarca birlikte çalışan ve en son 'Killers of the Flower Moon'da bir araya gelen Leonardo DiCaprio ile Martin Scorsese de bir kez daha buluşacak. Scorsese ile Jennifer Lawrence ise ilk kez aynı projede bir araya gelecek.

Film, 2020'de yayınlanan Peter Cameron romanından esinlenerek sinemaya uyarlanacak. Bebek evlat edinmek için garip ve karlı bir Avrupa şehrine seyahat eden ABD'li bir çifti ele alan hikâyede, korku ve gerilim üst seviyede olacak.

Bu kafa karıştırıcı dünyada hiçbir şey göründüğü gibi değildir ve çift bebeklerini sahiplenmek için ne kadar çok çabalarsa, evlilikleri, kendileri ve hayatları hakkında o kadar az şey biliyor gibi görünürler.