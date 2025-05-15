Leyla dizisinin final tarihi belli oldu

Hilal Saral'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Leyla dizisi bu sezon final yaparak ekrana veda ediyor. Başrolünde Cemre Baysel, Alperen Duymaz'ın yer aldığı Leyla: Hayat… Aşk… Adalet 18 Haziran'da final yapacak.

Son olarak 33. bölümüyle ekrana gelen Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisinin akıbeti ortaya çıktı. Çarşamba günleri yayınlanan Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisi bu sezon final kararı alarak ekrana veda edecek.

LEYLA DİZİSİ FİNAL YAPIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çarşamba akşamları seyirciyle buluşan dizisi “Leyla: Hayat… Aşk… Adalet”in akıbeti merak konusuydu. Haftalarca çok iyi bir grafik çizen dizinin son aylarda izlenmeleri düşmüştü. Hilal Saral’ın yönettiği dizinin izlenmelerinde önemli bir yükseliş yaşanmazsa 18 Haziran’da final yapması planlanıyor.

Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Halil İbrahim Ceyhan ve Cengiz Bozkurt gibi ünlü isimleri buluşturan dizi finale doğru giderken çok flaş bir ayrılık da yaşanacak.