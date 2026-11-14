Mahallenin Muhtarları'nın efsane üçlüsü yıllar sonra buluştu! Tuzlu Kahve'de Karadeniz rüzgârı

17 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümde yalnızca eski dostların buluşması yaşanmayacak. İrem Helvacıoğlu, Eren Vurdem ve Hakan Altun'un da konuk olacağı Tuzlu Kahve'de Karadeniz esintileri ekranlara taşınacak. Özellikle Mahallenin Muhtarları'nın efsane üçlüsünün yıllar sonraki buluşması, gecenin en dikkat çekici gelişmesi olacak.

MAHALLENİN MUHTARLARI'NIN EFSANE İSİMLERİ YENİDEN BİR ARADA

1992-2002 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihine adını yazdıran Mahallenin Muhtarları, unutulmaz karakterleriyle yeniden gündeme geliyor. Dizide Temel karakteriyle hafızalara kazınan Erkan Can, Şirin rolüyle sevilen Esra Akkaya ve Fadime karakteriyle tanınan Aydan Burhan, Tuzlu Kahve'nin yeni bölümünde bir araya gelecek. Yıllar sonra gerçekleşen bu buluşma, iki dizinin izleyicileri için de özel bir nostalji fırsatı sunacak.

YAPIMCIDAN NOSTALJİ DOLU PAYLAŞIM

Tuzlu Kahve'nin yapımcısı Polat Yağcı, sürpriz buluşmayı sosyal medya hesabından duyurdu. Yağcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Hayatımıza tam 34 yıl önce giren bir efsane Mahallenin Muhtarları. Son bölümü yayınlanalı ise 24 yıl olmuş… Çeyrek asır sonra Temel, Fadime ve Şirin Tuzlu Kahve için bir araya geldiler. Onlara yeni dönemin iki başarılı ismi İrem Helvacıoğlu ve Eren Vurdem eşlik etti. Anlayacağınız bu hafta Tuzlu Kahve’de Karadeniz rüzgarları esecek. Hem de ne esmek…”

KIZ İSTEME TÖRENİNDE KARADENİZ SÜRPRİZİ

Yeni bölümden paylaşılan görüntülerde Hatun, Candan, Aybüke ve Taylan'ın kız isteme merasimi için Karadenizli bir aile gibi davranmaları dikkat çekiyor. Bölümün nostaljik detaylarından biri de Temel'in evcil maymunu Çaydanlık'ın fotoğrafı oldu.

Karadeniz kültürünün ön plana çıkacağı sahnelerde izleyicileri hem eğlenceli hem de geçmişe götürecek anlar bekliyor.

HAKAN ALTUN DA TUZLU KAHVE'YE KONUK OLUYOR

Dizinin yeni bölümündeki sürprizler Mahallenin Muhtarları ekibiyle sınırlı değil. Ünlü şarkıcı Hakan Altun da Tuzlu Kahve'ye konuk olacak. Altun, Osman ve Hatun'un 40. evlilik yıl dönümü için düzenlenen partide sevilen şarkılarını seslendirecek.

Eren Vurdem ve İrem Helvacıoğlu'nun da konuk oyuncu olarak yer alacağı bölüm, yıldız isimleri aynı ekranda buluşturacak.

TUZLU KAHVE'NİN GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Elit Andaç Çam, Nazlı Senem Ünal, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen gibi başarılı isimleri buluşturan Tuzlu Kahve, konuk oyuncularıyla da gündem olmaya devam ediyor.

Mahallenin Muhtarları'nın unutulmaz üçlüsünü yeniden bir arada görmek isteyen izleyiciler, dizinin 11. bölümünü merakla bekliyor.