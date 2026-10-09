MasterChef Türkiye’de 9 Ekim 2026 dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda eleme potasına girmemek ve takımlarına avantaj kazandırmak için tezgâh başına geçiyor. Kırmızı ve mavi takım arasında yaşanan mücadelede şeflerin beğenisini kazanmak isteyen yarışmacılar, hazırladıkları tabaklarla hünerlerini sergiliyor. Gecenin sonunda dokunulmazlık oyununu kazanan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden takımda ise eleme potasına gidecek isim merak konusu oluyor. Takım oyununun ardından bireysel dokunulmazlık mücadelesi de yarışmacılar için kritik önem taşıyor. Peki, 9 Ekim 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Bireysel dokunulmazlığı kim aldı, eleme potasına hangi yarışmacı girdi?

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HABERİN ÖZETİ MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve bireysel dokunulmazlığı kazanan 9 Ekim 2026 MasterChef Türkiye'de 9 Ekim 2026'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. 9 Ekim 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz açıklanmadı. 9 Ekim 2026 MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı henüz açıklanmadı. MasterChef 2026 sezonunun ilk ana kadrosuna giren Batuhan, geçtiğimiz Pazar akşamı oynanan eleme oyunu sonrasında MasterChef 2026'ya veda etti. MasterChef 2026 ana kadrosuna giren yarışmacılar arasında Nilay Özgen, Hasan Alp Karabacak, Şiringül Kaya, Enes Vardar, Eyüp Can Güneş, Nurten Tamer Ocak, Şadi Altınay, Burçin Oğuz, Tolga Çakuş, Muhammed Yahya, Ayşenur İnal, Kübra Satılmış ve Bahar Kaya bulunmaktadır. Ana kadroya girip elenen yarışmacılar ise Batuhan Nazikoğlu, Demirhan Ali, Gül, Simge Çıtak ve Koray Saygı'dır.

9 EKİM 2026 MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

9 Ekim 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı olduğu iddia ediliyor.

9 EKİM 2026 MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

9 Ekim 2026 MasterChef’te bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı birazdan açıklanacak.

MASTERCHEF’E VEDA EDEN SON YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef 2026 sezonunun ilk ana kadrosuna giren Batuhan, geçtiğimiz Pazar akşamı oynana eleme oyunu sonrasında MasterChef 2026’ya veda etti.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)