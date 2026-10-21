MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım 21 Ekim 2026! MasterChef dokunulmazlık oyununu ve bireysel dokunulmazlık kim kazandı?

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İstanbul
MasterChef Türkiye 2026 sezonunda 11. haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Kırmızı ve mavi takımın karşı karşıya geldiği gecede yarışmacılar, dokunulmazlığı kazanmak için mutfakta tüm hünerlerini sergiliyor. Takım oyununda alınacak sonuç, eleme potasına gidecek isimlerin belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Haftanın rekabetinde Şadi ve Enes arasındaki mücadele de dikkat çekiyor. Peki, 21 Ekim 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim aldı? Gecenin sonunda hangi yarışmacılar eleme potasına girdi? İşte MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyununa ilişkin merak edilen ayrıntılar.
21 Ekim 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım birazdan belli olacak.
21 Ekim 2026 MasterChef bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı birazdan belli olacak.
MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)
MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen
MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak
MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya ( elendi)
MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar
MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş
MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak
MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay
MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz
MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş
MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya
MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal
MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış
MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)
MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya
MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz
MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant
MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)