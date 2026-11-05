MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım 5 Kasım 2026

MasterChef Türkiye’de haftanın heyecan dolu mücadelelerinden biri 5 Kasım 2026 Perşembe akşamı ekrana geldi. Mavi takım ile kırmızı takım, dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelerek haftayı avantajlı tamamlamak için mutfakta hünerlerini sergiledi. Şeflerin değerlendirmesinin ardından gecenin kazananı ve kaybeden takım merak konusu oldu. Dokunulmazlığı kazanan takımın rahat bir nefes alması beklenirken, kaybeden ekip için bireysel mücadele ve eleme potasına gidecek isimler gündeme geldi. Peki, MasterChef 5 Kasım 2026 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte yarışmanın son bölümünde yaşananlar ve gecenin sonucu...

5 KASIM 2026 MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

5 Kasım 2026 akşamı oynanan MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım birazdan belli olacak.

MASTERCHEF'E VEDA EDEN SON YARIŞMACI KİM OLDU?

1 Kasım 2026 Pazar akşamı oynanan MasterChef eleme oyunun sonrasında yarışmaya veda eden isim Hasan Alp oldu.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)