MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım 5 Kasım 2026

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MasterChef Türkiye’de haftanın heyecan dolu mücadelelerinden biri 5 Kasım 2026 Perşembe akşamı ekrana geldi. Mavi takım ile kırmızı takım, dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelerek haftayı avantajlı tamamlamak için mutfakta hünerlerini sergiledi. Şeflerin değerlendirmesinin ardından gecenin kazananı ve kaybeden takım merak konusu oldu. Dokunulmazlığı kazanan takımın rahat bir nefes alması beklenirken, kaybeden ekip için bireysel mücadele ve eleme potasına gidecek isimler gündeme geldi. Peki, MasterChef 5 Kasım 2026 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte yarışmanın son bölümünde yaşananlar ve gecenin sonucu...
5 Kasım 2026 akşamı oynanan MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım birazdan belli olacak.
1 Kasım 2026 Pazar akşamı oynanan MasterChef eleme oyunun sonrasında yarışmaya veda eden isim Hasan Alp oldu.
MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)
MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen
MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya ( elendi)
MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar
MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş
MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak
MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay
MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz
MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş
MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak
MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay
MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz
MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş
MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya
MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal
MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış
MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)
MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya
MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz
MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant
MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)