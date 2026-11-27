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İstanbul
MasterChef Türkiye 2026'da haftanın kritik mücadeleleri sürerken eleme potasına giden yarışmacılar da netleşmeye başladı. 27 Kasım 2026 Cuma akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar, haftanın üçüncü eleme adayının kim olacağını öğrenmek için mücadele etti. Takım oyunları ve bireysel performansların ardından gözler şeflerin değerlendirmesine çevrildi. Peki, MasterChef'te eleme potasına kim gitti? Haftanın üçüncü eleme adayı hangi yarışmacı oldu?
27 Kasım akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme potasına giden üçüncü yarışmacı Eyyüp Can olduğu iddia ediliyor.
26 Kasım akşamı MasterChef eleme potasına giden yarışmacı Ayşe oldu.
25 Kasım akşamı oynanan eleme oyunu sonrasında adını eleme potasına yazdıran yarışmacı Bahar oldu.
22 Kasım akşamı MasterChef eleme oyununu kaybeden ve yarışmaya veda eden yarışmacı Şükran oldu.
Kırmızı takım
Mavi Takım