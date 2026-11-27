MasterChef Türkiye 2026'da haftanın kritik mücadeleleri sürerken eleme potasına giden yarışmacılar da netleşmeye başladı. 27 Kasım 2026 Cuma akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar, haftanın üçüncü eleme adayının kim olacağını öğrenmek için mücadele etti. Takım oyunları ve bireysel performansların ardından gözler şeflerin değerlendirmesine çevrildi. Peki, MasterChef'te eleme potasına kim gitti? Haftanın üçüncü eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

27 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE ELEME POTASINA GİDEN ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

27 Kasım akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme potasına giden üçüncü yarışmacı Eyyüp Can olduğu iddia ediliyor.

26 KASIM 2026 MASTERCHEF ELEME POTASINA GİDEN İKİNCİ YARIŞMACI KİM?

26 Kasım akşamı MasterChef eleme potasına giden yarışmacı Ayşe oldu.

25 KASIM 2026 MASTERCHEF 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

25 Kasım akşamı oynanan eleme oyunu sonrasında adını eleme potasına yazdıran yarışmacı Bahar oldu.

MASTERCHEF’TE EN SON KİM ELENDİ?

22 Kasım akşamı MasterChef eleme oyununu kaybeden ve yarışmaya veda eden yarışmacı Şükran oldu.

MASTERCHEF’TE BU HAFTAKİ TAKIMLAR 23-27 KASIM 2026

Kırmızı takım

Eyyüp Can

Tolgahan

Bahar

Enes

Armağan

Mavi Takım