MasterChef’te 5. ve 6. eleme adayları 9 Ekim 2026! MasterChef’te eleme potasına kim gitti?

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İstanbul
MasterChef Türkiye’de haftanın eleme heyecanı izleyicileri ekran başına topluyor. 9 Ekim 2026 tarihli bölümde yarışmacıların performansları ve eleme potasına girecek isimler merak konusu oldu. Haftanın önceki etaplarında belirlenen adayların ardından gözler 5. ve 6. eleme adaylarına çevrildi. Yarışmacılar, hazırladıkları tabaklarla şeflerden beğeni almaya çalışırken potaya girmemek için de kıyasıya mücadele ediyor. Eleme adaylarının belli olmasıyla birlikte haftanın rekabet tablosu da netleşecek. Peki, MasterChef Türkiye’de 9 Ekim 2026 eleme potasına kim gitti? MasterChef’te 5. ve 6. eleme adayları hangi yarışmacılar oldu?
9 Ekim 2026 MasterChef’te 5. ve 6. eleme adayları birazdan belli olacak.
8 Ekim 2026 MasterChef’te 3. Ve 4. Eleme adayları Nilay ve Buse oldu.
7 Ekim 2026 MasterChef’te 1. Ve 2. Eleme adayları Nurten ve Ayşe oldu.
MasterChef 2026 sezonunun ilk ana kadrosuna giren Batuhan, geçtiğimiz Pazar akşamı oynana eleme oyunu sonrasında MasterChef 2026’ya veda etti.
MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)
MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen
MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak
MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya
MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar
MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş
MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak
MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay
MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz
MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş
MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya
MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal
MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış
MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)
MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya
MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz
MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant
MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)