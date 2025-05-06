Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde beklenmedik ayrılık

Salı akşamları yayınlanan ve başrolünde Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı’nda beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. Önümüzdeki sezonda da devam edecek dizide Selim Bayraktar ayrılığı yaşanacak.

Başrolünde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal ve Sinan Albayrak gibi isimlerin yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 10 Haziran Salı günü sezon finaline girecek. Önümüzdeki sezonda da yayınlanacak Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin başrol oyuncusu Selim Bayraktar ayrılığı yaşanacak.

SELİM BAYRAKTAR FETİHLER SULTANI DİZİSİNDEN AYRILIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Serkan Çayoğlu’nun Fatih Sultan Mehmed’i oynadığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 10 Haziran’da sezon finali yapacak. Kulislerden sızan bilgilere göre Çandarlı karakteriyle dizide yer alan Selim Bayraktar hikâyesi bittiği için diziye veda edecek.

“Kurtlar Vadisi” dizisinde oynadığı Ersoy Ulubey karakteriyle hafızalara kazınan usta aktör Ümit Acar, Mehmed:Fetihler Sultanı dizisiyle anlaştı. Acar, yönetmenliğini Selahattin Sancaklı ve Yıldıray Yıldırım‘ın üstlendiği dizide Agamemnon karakteriyle seyircisinin karşısına çıkacak.