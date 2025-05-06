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 | Dilek Ulusan

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde beklenmedik ayrılık

Salı akşamları yayınlanan ve başrolünde Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı’nda beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. Önümüzdeki sezonda da devam edecek dizide Selim Bayraktar ayrılığı yaşanacak.

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Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde beklenmedik ayrılık
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 16:24
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 16:24

Başrolünde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal ve Sinan Albayrak gibi isimlerin yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 10 Haziran Salı günü sezon finaline girecek. Önümüzdeki sezonda da yayınlanacak Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin başrol oyuncusu Selim Bayraktar ayrılığı yaşanacak.

SELİM BAYRAKTAR FETİHLER SULTANI DİZİSİNDEN AYRILIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Serkan Çayoğlu’nun Fatih Sultan Mehmed’i oynadığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 10 Haziran’da sezon finali yapacak. Kulislerden sızan bilgilere göre Çandarlı karakteriyle dizide yer alan Selim Bayraktar hikâyesi bittiği için diziye veda edecek.

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde beklenmedik ayrılık

“Kurtlar Vadisi” dizisinde oynadığı Ersoy Ulubey karakteriyle hafızalara kazınan usta aktör Ümit Acar, Mehmed:Fetihler Sultanı dizisiyle anlaştı. Acar, yönetmenliğini Selahattin Sancaklı ve Yıldıray Yıldırım‘ın üstlendiği dizide Agamemnon karakteriyle seyircisinin karşısına çıkacak.

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde beklenmedik ayrılık
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Sıkça Sorulan Sorular

SELİM BAYRAKTAR KAÇ DİL BİLİYOR?
17 Haziran 1975 Irak doğumlu Selim Bayraktar, Türkçe , Osmanlı Türkçesi , Arapça , Kürtçe ve İngilizce konuşabiliyor. Selim Bayraktar, 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra bir süre Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.
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