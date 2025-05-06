Salih Bademci ve Hazal Türesan partner oldu

Meryem Gültabak’ın yazdığı polisiye türündeki “Ayın On Dördü” dizisinin başrolleri belli oldu. 6 bölümden oluşacak dizinin başrolünde Salih Bademci ile Hazal Türesan yer alıyor.

Altı bölümlük yeni yapım Ayın On Dördü dizisinin hazırlıkları başladı. Haziran ayında sete çıkacak dizinin oyuncu kadrosu da netleşti. Daha önce Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kiralık Aşk, Kırmızı Oda gibi dizilerde Salih Bademci ile Kara Para Aşk, Ufak Tefek Cinayetler ve Mucize Doktor gibi yapımlarda rol alan Hazal Türesan partner oldu.

AYIN ON DÖRDÜ DİZİSİNİN OYUNCULARI BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Ayın On Dördü” dizisinin hazırlıkları başladı. “Ayın On Dördü” projesi Salih Bademci ve Hazal Türesan’ı buluşturdu. Meryem Gültabak’ın yazdığı gizem, psikodrama ve romantizm öğelerinin öne çıktığı polisiye türündeki dizi 6 bölümden oluşacak.

Haziran ayının başı gibi sete çıkacak dizide Salih Bademci Rıdvan, Hazal Türesan ise eşi Rayiha'yı oynayacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin otururken, Salih Bademci heykeltraş olarak, Hazal Türesan ise polisiye tutkunu birini oynayacak.