TGRT Haber
 Canan Okur

Mert Ramazan Demir'in yeni dizisi Delikanlı sete çıktı! İlk kare yayınlandı, tarih netleşti

Ekranların aranan yüzü Mert Ramazan Demir'in uzun zamandır beklenen dizisi Delikanlı, nihayet sete çıktı. Diziden paylaşılan ilk kare beklentiyi yükseltirken, yayın takviminin de netleşmesi, büyük heyecan oluşturdu. İşte detaylar...

Mert Ramazan Demir'in yeni dizisi Delikanlı sete çıktı! İlk kare yayınlandı, tarih netleşti
Haber Merkezi
24.02.2026
24.02.2026
'in beklenen yeni dizisi Delikanlı, setten gelen ilk kareyle geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan kare, Delikanlı dizisinin yeni sezonda iddialı yapımlarından biri olacağının da ilk işaretini vermiş oldu. Tüm gözler dizinin yayın takvimine çevrilmişken, Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgiler de diziyi bekleyenleri sevindirecek cinsten. İşte Mert Ramazan Demir'in yeni dizisi Delikanlı'ya dair son gelişmeler...

MERT RAMAZAN DEMİR'İN YENİ DİZİSİ DELİKANLI SETE ÇIKTI!

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Delikanlı dizisi için hummalı çalışma tam gaz devam ediyor. Bugün ilk çekim günü olan diziye dair gelen kare ise kulisleri hareketlendirdi.

Mert Ramazan Demir'in yeni dizisi Delikanlı sete çıktı! İlk kare yayınlandı, tarih netleşti

OGM Pictures imzası taşıyan Delikanlı dizisinin start almasıyla, sosyal medyada hareketlilik başladı. Delikanlı dizisinin yapımcılığını deneyimli isim Onur Güventam üstlenirken, hikayenin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay ve Recai Karagöz oturuyor.

Mert Ramazan Demir'in yeni dizisi Delikanlı sete çıktı! İlk kare yayınlandı, tarih netleşti

İLK KARE YAYINLANDI, TARİH NETLEŞTİ

Başrollerinde yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir ve güzel oyuncu 'in bulunduğu Delikanlı dizisi hem hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden gündemdeki yerini aldı.

Mert Ramazan Demir'in yeni dizisi Delikanlı sete çıktı! İlk kare yayınlandı, tarih netleşti

Dizinin takipçileri yayın tarihini merakla beklerken, gelen bilgiler yüreklere su serpecek türden. Delikanlı dizisinin bayram sonrası ekranlarda olması bekleniyor.

Mert Ramazan Demir'in yeni dizisi Delikanlı sete çıktı! İlk kare yayınlandı, tarih netleşti

24 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla sete çıkan yapımdan gelen ilk kareye sosyal medyadan binlerce yorum ve beğeni yağarken, yayın takvimin beklenenden de erken tarihte olması heyecanı katlayan detaylar arasında.

Mert Ramazan Demir'in yeni dizisi Delikanlı sete çıktı! İlk kare yayınlandı, tarih netleşti

DELİKANLI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Show TV'nin yeni bombası Delikanlı dizisi oyuncu kadrosuyla sezonun en iddialı yapımları arasına girmeye aday görünüyor. Başrollerde Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş bulunuyor.

Mert Ramazan Demir'in yeni dizisi Delikanlı sete çıktı! İlk kare yayınlandı, tarih netleşti

Duygusal tarafı yüksek bir hikayeyi anlatacak olan Delikanlı dizisinin merkezinde ise aile bağları, hesaplaşma ve geçmişle yüzleşme temaları yer alacak. Show TV'nin yeni iddialı dizisi Delikanlı, hem güçlü kadrosu hem de dikkat çeken hikayesiyle yayın öncesi dizi gündeminde yer etmiş durumda. Önümüzdeki haftalarda da izleyicisiyle buluşmak için pimini çekecek.

ETİKETLER
#melis sezen
#mert ramazan demir
#Dizi Oyuncuları
#Show Tv Dizileri
#Delikanlı Dizisi
#Medya
