Michael Jackson'ın biyografi filmi fragmanıyla bile rekor kırdı

Oyuncu kadrosunda Nia Long, Coleman Domingo ve Miles Teller'in da yer aldığı filmin senaryosunu üç kez Oscar adayı olan John Logan kaleme aldı. Michael Jackson'ın müziklerinin de yer aldığı film fragmanı bile rekor kırdı.

MICHAEL JACKSON FİLMİ REKORA KOŞUYOR

Yakında vizyona girecek Michael Jackson biyografisi 'Michael', henüz sinemalara bile girmeden tarihi rekor kırdı. Filmin fragmanı, ilk 24 saatinde 116,2 milyondan fazla izlenme alarak rekora imza attı.

Film, 'Taylor Swift: The Eras Tour' (96,1 milyon) ve 'Bob Marley: One Love' (60,1 milyon) gibi önceki rekor sahiplerini geride bıraktı. Fragman ayrıca, ilk 6 saatte 30 milyon izlenmeyi aştı.

24 Nisan 2026'da vizyona girmesi planlanan 'Michael'da 'Popun Kralı' ünvanlı Michael Jackson'ı, ünlü sanatçının 29 yaşındaki yeğeni Jaafar Jackson oynadı.