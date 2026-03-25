Miray Daner'in yeni dizisi hangisi? Miray Daner'in partneri kim olacak?

Dijital platform TOD'un heyecanla beklenen dizisi Alıkara, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle, trend listelerinde yerini almış durumda. Miray Daner'in başrol oynadığı dizide erkek başrol oyuncu da netleşti. Bir kadın psikolog ve bir komiserin kesişen yollarını anlatan hikaye, şimdiden konuşulmaya başlandı. Açıklanan başrol oyuncularıyla beraber, dizinin yönetmen koltuğunda oturacak isim de netleşti. İşte güzel oyuncu Miray Daner'in merakla beklenen dizisi Alıkara'ya dair tüm detaylar...

MİRAY DANER'İN YENİ DİZİSİ HANGİSİ?

Başarılı oyuncu Miray Daner, bir süredir beklediği projesi Alıkara ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Karga Seven Pictures imzasıyla yayınlanacak olan Alıkara, ekranların dikkat çeken platformu TOD için çekilecek.

Hikayesi Eylem Canpolat'a emanet edilen Alıkara dizisinin senaryosunu ise Bengü Üçüncü kaleme alıyor. Hülya Gezer'in yönetmenliğini üstlendiği dizide işlenen konu ise oldukça dikkat çekti.

Miray Daner'in yeni dizisi Alıkara, mesleki olarak birbirinden çok farklı iki karakterin hikayesini ele alıyor. Bir psikolog ve bir komiserin inişli çıkışlı ilişkisini ekrana taşıyacak olan Alıkara dizisinin Mayıs ayında sete çıkması planlanıyor.

MİRAY DANER'İN PARTNERİ KİM OLACAK?

Genç ve başarılı oyuncu Miray Daner'in yeni dizisi kadar, dizideki partneri de merak konusu oldu. Güzel oyuncu Daner'e yakışıklı bir partner eşlik edecek.

Son olarak Gözleri Karadeniz dizisinde oynayan Halit Özgür Sarı, Alıkara dizisinde Miray Daner'in partneri olarak izleyici karşısına çıkacak. Süper ikili, dizide bir kadın psikolog ve bir komiseri oynayacak. Oyuncuların setteki uyumu ve hikayedeki performansı merak edilirken, Alıkara dizisine dair diğer detayların da önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Başarılı oyuncu Halit Özgür Sarı 4 Ekim 1993 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen Gaziantepli olan oyuncu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bölümü mezunudur. Mezun olduktan sonra da oyunculuk eğitimi alan Sarı, oyunculuk kariyerine ise 2018 yılında Diriliş Ertuğrul ile adım atmıştır. İşte Halit Özgür Sarı'nın rol aldığı başlıca diziler...

Diriliş Ertuğrul - Süleyman Alp

Şampiyon - Kerem Özer

Kırmızı Oda - Murat Sarsılmaz

Kardeşlerim - Kadir Eren

Gizli Saklı - Pamir Ulaş

Yabani - Yaman Ali Aydın

Gözleri Karadeniz - Azil Yılmaz