Muhtemel Aşk dizisinde sürpriz veda! Sevilen karakter projeden ayrılıyor

Romantik komedi türünde izleyiciyle buluşan Muhtemel Aşk dizisi, perşembe akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Show TV ekranlarının yaz sezonu için hazırladığı Muhtemel Aşk dizisi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. MF Yapım imzalı iddialı projede sevilen karakterlerden birinin diziye veda ediyor. Show TV ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alan Muhtemel Aşk'ta sürpriz bir veda gerçekleşiyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun yer aldığı fenomen dizide beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. İzleyiciler diziye hangi isimin veda ettiğini merakla araştırıyor. İşte Muhtemel Aşk'a veda eden oyuncu...

SELEN DOMAÇ MUHTEMEL AŞK DİZİSİNE VEDA EDİYOR!

Yaz sezonunda ekran macerasına başlayan ve yeni sezonda da büyük bir heyecanla takip edilen Muhtemel Aşk dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizide Defne’nin (Ayça Ayşin Turan) teyzesi Suzan Poyraz karakteriyle izleyici karşısına çıkan Selen Domaç, iddialı projeye veda ediyor.

Romantik komedi ve dram türünde izleyici karşısına çıkan Muhtemel Aşk dizisi, perşembe günleri tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. MF Yapım imzalı dizinin senaryosunu Ayşe Üner Kutlu ve Elçin Muslu kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın oturduğu Muhtemel Aşk dizisinde sevilen karakterlerden biri projeye veda ediyor.

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Muhtemel Aşk dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide 'Suzan Poyraz' karakteriyle ekranlara gelen Selen Domaç, hikayesi bittiği için 22. bölümde projeden ayrılıyor. Bu hafta düşük reklam gelirinden dolayı yeni bölümü yayınlanmayan Muhtemel Aşk dizisinin haftaya 20. bölümünün ekranlara gelmesi bekleniyor.

FENOMEN PROJEDE YAPRAK DÖKÜMÜ YAŞANIYOR!

Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği Muhtemel Aşk dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor. Çok yakında bir ayrılığın yaşanacağı fenomen projeye başarılı ve sevilen oyuncu, Selen Domaç veda ediyor. Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisinde sevilen ve enerjik karakterlerden biri olan 'Suzan Poyraz', hikayesi bittiği için projeden ayrılıyor.

'Suzan Poyraz' karakterini başarılı bir şekilde oynayan Selen Domaç, 22. bölümde Muhtemel Aşk dizisinden ayrılmaya hazırlanıyor. Bu hafta düşük reklam gelirlerinden dolayı yayınlanmayan dizinin önümüzdeki hafta 20. bölümü izleyiciyle buluşmaya geliyor. Domaç'ın ise 2 bölüm sonra projeye veda edeceği biliniyor. Yaz sezonunda başlayan ve Show TV ekranlarında hala büyük bir ilgiyle takip edilen dizide yaprak dökümü yaşanıyor.