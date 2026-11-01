TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 17:51
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 17:51

Muhtemel Aşk dizisinde sürpriz veda! Sevilen karakter projeden ayrılıyor

Show TV ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alan Muhtemel Aşk'ta sürpriz bir vedanın gerçekleşeceği duyuruldu. MF Yapım imzalı iddialı projede sevilen karakterlerden birinin diziye veda edeceği öğrenildi. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizide beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Muhtemel Aşk dizisinde sürpriz veda! Sevilen karakter projeden ayrılıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 17:51
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 17:51

Romantik komedi türünde izleyiciyle buluşan dizisi, perşembe akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. ekranlarının yaz sezonu için hazırladığı Muhtemel Aşk dizisi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. MF Yapım imzalı iddialı projede sevilen karakterlerden birinin diziye veda ediyor. Show TV ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alan Muhtemel Aşk'ta sürpriz bir veda gerçekleşiyor. Başrollerinde , Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun yer aldığı fenomen dizide beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. İzleyiciler diziye hangi isimin veda ettiğini merakla araştırıyor. İşte Muhtemel Aşk'a veda eden oyuncu...

SELEN DOMAÇ MUHTEMEL AŞK DİZİSİNE VEDA EDİYOR!

Yaz sezonunda ekran macerasına başlayan ve yeni sezonda da büyük bir heyecanla takip edilen Muhtemel Aşk dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizide Defne’nin (Ayça Ayşin Turan) teyzesi Suzan Poyraz karakteriyle izleyici karşısına çıkan Selen Domaç, iddialı projeye veda ediyor.

Muhtemel Aşk dizisinde sürpriz veda! Sevilen karakter projeden ayrılıyor

Romantik komedi ve dram türünde izleyici karşısına çıkan Muhtemel Aşk dizisi, perşembe günleri tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. MF Yapım imzalı dizinin senaryosunu Ayşe Üner Kutlu ve Elçin Muslu kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın oturduğu Muhtemel Aşk dizisinde sevilen karakterlerden biri projeye veda ediyor.

Muhtemel Aşk dizisinde sürpriz veda! Sevilen karakter projeden ayrılıyor

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Muhtemel Aşk dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide 'Suzan Poyraz' karakteriyle ekranlara gelen Selen Domaç, hikayesi bittiği için 22. bölümde projeden ayrılıyor. Bu hafta düşük reklam gelirinden dolayı yeni bölümü yayınlanmayan Muhtemel Aşk dizisinin haftaya 20. bölümünün ekranlara gelmesi bekleniyor.

Muhtemel Aşk dizisinde sürpriz veda! Sevilen karakter projeden ayrılıyor

FENOMEN PROJEDE YAPRAK DÖKÜMÜ YAŞANIYOR!

Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği Muhtemel Aşk dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor. Çok yakında bir ayrılığın yaşanacağı fenomen projeye başarılı ve sevilen oyuncu, Selen Domaç veda ediyor. Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisinde sevilen ve enerjik karakterlerden biri olan 'Suzan Poyraz', hikayesi bittiği için projeden ayrılıyor.

Muhtemel Aşk dizisinde sürpriz veda! Sevilen karakter projeden ayrılıyor

'Suzan Poyraz' karakterini başarılı bir şekilde oynayan Selen Domaç, 22. bölümde Muhtemel Aşk dizisinden ayrılmaya hazırlanıyor. Bu hafta düşük reklam gelirlerinden dolayı yayınlanmayan dizinin önümüzdeki hafta 20. bölümü izleyiciyle buluşmaya geliyor. Domaç'ın ise 2 bölüm sonra projeye veda edeceği biliniyor. Yaz sezonunda başlayan ve Show TV ekranlarında hala büyük bir ilgiyle takip edilen dizide yaprak dökümü yaşanıyor.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Muhtemel Aşk hayranlarına kötü haber! Yeni bölüm iptal edildi
Muhtemel Aşk neden yok, final mi yaptı? Muhtemel Aşk izleyicisine kötü haber
ETİKETLER
#ayça ayşin turan
#show tv
#MF Yapım
#Muhtemel Aşk
#Selen Domaç
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.