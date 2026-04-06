Ekranların sevilen oyuncularından biri olan Murat Göçmez, Yeraltı dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. NOW TV’nin sevilerek takip edilen yapımı Yeraltı, izleyicisi tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyorken, oyuncu kadrosuna yeni isimleri katmaya devam ediyor. Peki, Murat Göçmez Yeraltı dizisine mi dahil oluyor? Yeraltı Cengiz kimdir, hikayesi ne? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ Murat Göçmez Yeraltı dizisine mi dahil oluyor? Yeraltı Cengiz kimdir, hikayesi ne? NOW TV'de yayınlanan Yeraltı dizisi, oyuncu kadrosuna Murat Göçmez'i dahil ederek ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Murat Göçmez, Yeraltı dizisinin 11. bölümünde Cengiz karakteriyle yer alacak. Cengiz karakteriyle yeni bir intikam hikayesinde boy gösterecek. Murat Göçmez, 26 Nisan 1994'te Hatay'da doğmuş ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Daha önce Ufak Tefek Cinayetler, Atiye, Barbaroslar ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi gibi yapımlarda rol almıştır.

MURAT GÖÇMEZ YERALTI DİZİSİNE Mİ DAHİL OLUYOR?

NOW TV’nin iddialı yapımlarında biri olan Yeraltı, sevilerek izlenmeye devam ediyor. Deniz Can Aktaş, Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan ve Sümeyye Aydoğan’ı bir araya getiren Yeraltı dizisi, kadrosuna başarılı isimleri eklemeye devam ediyor.

Medyapım imzalı dizilerinden biri olan Yeraltı, oyuncu kadrosuna yeni bir ismi daha ekliyor. Aksiyon sahnelerinde dikkat çeken Murat Göçmez, yeni karakterle Yeraltı’nın oyuncu kadrosuna dahil oluyor.

YERALTI CENGİZ KİMDİR?

Çarşamba akşamlarının fenomen dizisi Yeraltı, oyuncu kadrosuna Murat Göçmez’i dahil etmesiyle, başarılı oyuncunun oynayacağı karakter merak edildi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 11. bölümde Cengiz rolüyle Yeraltı dizisine dahil olacak.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Murat Göçmez, 26 Nisan 1994 yılında Hatay’da dünyaya geldi. İskenderun Demirçelik Anadolu Lisesi’nden mezun olmuştur. 2015 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Buradan mezun olduktan sonra Ufak Tefek Cinayetler, Atiye, Barbaroslar, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, yapımlarda yer alarak sevilen oyuncular arasında yer almaktadır. Şimdilerde de Yeraltı dizinde yer alarak dikkatleri üzerine çekmektedir.

YERALTI CENGİZ HİKAYESİ NE?

Yeraltı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Murat Göçmez, ‘Cengiz’ karakteriyle ekranlara gelecekken hikayesiyle merak edilerek araştırılmaya başlandı. 11. Bölümde diziye dahil olacak olan Cengiz, konuk oyuncu olarak yer alacak. Yeni bir intikam hikayesinde boy gösterecek.