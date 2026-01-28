Netflix ve Warner Bros. birleşmesinde kritik viraj: Ted Sarandos Senato'da hesap verecek

Netflix'in Warner Bros. şirketini satın alma girişimi, ABD Senatosu'nda mercek altına alınıyor. Deadline'ın haberine göre, gelecek hafta Senato'da düzenlenmesi planlanan oturumda dijital yayın platformunun Eş CEO'su Ted Sarandos'un bizzat ifade vereceği kesinleşti.

Senatör Mike Lee'nin sözcüsü tarafından doğrulanan bilgiye göre, kritik oturum 3 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. Oturumda alt komitenin başkanlığını Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee üstlenirken, Demokrat Senatör Cory Booker da kıdemli üye sıfatıyla yerini alacak.

NETFLIX-WBD ANLAŞMASI REKABET KURALLARINA AYKIRI MI?

Anlaşmanın detaylarına bakıldığında Netflix, Warner Bros. Discovery'nin stüdyo ve yayın varlıklarının yanı sıra HBO ve HBO Max'i de devralmayı hedefliyor. Şirketin kablolu yayın kanallarının ise ayrı bir firma olarak yapılanması planlanıyor. Ancak Senatör Mike Lee, sürecin rekabet kurallarına aykırı olabileceği görüşünü savunuyor.

Lee, Netflix-Warner Bros. birleşmesiyle ilgili olarak daha önce yaptığı bir değerlendirmede, iki şirketin anlaşmasında rekabet açısından bazı sorunlar olduğunu belirterek, "Bir duruşma yapılması neredeyse kesin" ifadelerini kullanmıştı.

The Capitol Forum'un aktardığı bilgilere göre Lee, geçtiğimiz hafta şirkete gönderdiği mektupta önerilen birleşmeyle ilgili endişelerini dile getirdi. Senatör devralan firmanın bir rakibini uzun süre bağlamak amacıyla süreci kötüye kullanabileceğine dair çekincelerini de sıraladı. Netflix sözcüsü ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Washington'daki tek gündem maddesi dev medya birleşmesi değil. 31 Ocak tarihinden sonra olası bir hükümet kapanması riski de başkentin üzerindeki kara bulutları artırıyor.