Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Netflix ve Warner Bros. birleşmesinde kritik viraj: Ted Sarandos Senato'da hesap verecek

Netflix'in Warner Bros.'u satın alma girişimi nedeniyle Eş CEO Ted Sarandos, 3 Şubat'ta ABD Senatosu'nda ifade verecek. Senatör Mike Lee, anlaşmanın rekabet kurallarını ihlal edebileceği ve sürecin kötüye kullanılabileceği gerekçesiyle birleşmeye mesafeli yaklaşıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 11:47

Netflix'in Warner Bros. şirketini satın alma girişimi, ABD Senatosu'nda mercek altına alınıyor. Deadline'ın haberine göre, gelecek hafta Senato'da düzenlenmesi planlanan oturumda dijital yayın platformunun Eş CEO'su Ted Sarandos'un bizzat ifade vereceği kesinleşti.

Senatör Mike Lee'nin sözcüsü tarafından doğrulanan bilgiye göre, kritik oturum 3 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. Oturumda alt komitenin başkanlığını Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee üstlenirken, Demokrat Senatör Cory Booker da kıdemli üye sıfatıyla yerini alacak.

Netflix ve Warner Bros. birleşmesinde kritik viraj: Ted Sarandos Senato'da hesap verecek

NETFLIX-WBD ANLAŞMASI REKABET KURALLARINA AYKIRI MI?

Anlaşmanın detaylarına bakıldığında Netflix, Warner Bros. Discovery'nin stüdyo ve yayın varlıklarının yanı sıra HBO ve HBO Max'i de devralmayı hedefliyor. Şirketin kablolu yayın kanallarının ise ayrı bir firma olarak yapılanması planlanıyor. Ancak Senatör Mike Lee, sürecin rekabet kurallarına aykırı olabileceği görüşünü savunuyor.

Lee, Netflix-Warner Bros. birleşmesiyle ilgili olarak daha önce yaptığı bir değerlendirmede, iki şirketin anlaşmasında rekabet açısından bazı sorunlar olduğunu belirterek, "Bir duruşma yapılması neredeyse kesin" ifadelerini kullanmıştı.

Netflix ve Warner Bros. birleşmesinde kritik viraj: Ted Sarandos Senato'da hesap verecek

The Capitol Forum'un aktardığı bilgilere göre Lee, geçtiğimiz hafta şirkete gönderdiği mektupta önerilen birleşmeyle ilgili endişelerini dile getirdi. Senatör devralan firmanın bir rakibini uzun süre bağlamak amacıyla süreci kötüye kullanabileceğine dair çekincelerini de sıraladı. Netflix sözcüsü ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Washington'daki tek gündem maddesi dev medya birleşmesi değil. 31 Ocak tarihinden sonra olası bir hükümet kapanması riski de başkentin üzerindeki kara bulutları artırıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'lu filmin galasına Damla Çolak'ın gözyaşları damga vurdu
İstanbullu Gelin ekibi tekrar buluşuyor! Salih Bademci'nin rolü belli oldu
ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.