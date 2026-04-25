Başrolünde Selim Bayraktar’ın yer aldığı Nizamülmülk Altın Çağ dizisi, tarihi gerçekliği güçlü bir anlatımla buluşturmaya hazırlanıyor. Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynadığı Sümbül Ağa karakteriyle hafızalara kazınan Bayraktar’ın performansı şimdiden merak konusu olurken, proje yayın öncesinde geniş bir ilgi görmüş durumda.

HABERİN ÖZETİ Nizamülmülk Altın Çağ dizi konusu nedir? Nizamülmülk Altın Çağ oyuncuları kimler? Selim Bayraktar'ın başrolünde yer aldığı ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun veziri Nizamülmülk'ün hayatını konu alan 'Nizamülmülk: Altın Çağ' dizisi, tarihi gerçekliği güçlü bir anlatımla izleyiciye sunmayı hedefliyor. Dizinin başrolünde Selim Bayraktar, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun veziri Nizamülmülk karakterini canlandıracak. Dizi, Nizamülmülk'ün hayatını ve siyaset bilimine yön veren Siyâsetnâme eserini merkeze alacak. TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanacak olan dizinin yönetmenliğini Emir Khalilzadeh üstleniyor. Toplam 16 bölümden oluşması planlanan dizinin çekimleri Gebze'de özel platolarda gerçekleştirilecek. Dizinin yayın tarihi henüz netleşmedi.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, izleyiciyi Büyük Selçuklu döneminin derinliklerine götürmeyi hedefliyor. Peki, Nizamülmülk Altın Çağ dizi konusu nedir? Nizamülmülk Altın Çağ oyuncuları kimler? Nizamülmülk Altın Çağ dizisi ne zaman yayınlanacak?

NİZAMÜLMÜLK ALTIN ÇAĞ DİZİ KONUSU NEDİR?

TRT’nin dijital platformu tabii, tarihi yapımlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Merakla beklenen projeler arasında yer alan “Nizamülmülk: Altın Çağ” dizisinin başrol oyuncusu da netleşti. Başarılı oyuncu Selim Bayraktar, yapımda Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun efsane veziri Nizamülmülk karakterini oynayacak.

SELİM BAYRAKTAR NİZAMÜLMÜLK ALTIN ÇAĞ İLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Selim Bayraktar’ın başrolünde yer aldığı dizi, yalnızca bir devlet adamını değil, aynı zamanda önemli bir düşünür olarak öne çıkan Nizamülmülk’ün hayatını merkezine alıyor.

Siyâsetnâme adlı eseriyle siyaset bilimine yön veren Nizamülmülk’ün yaşamı, dönemin karmaşık siyasi dengeleri eşliğinde dramatik bir anlatımla ekrana taşınacak. Tarihi gerçekliği etkileyici bir hikâye kurgusuyla harmanlaması beklenen proje, daha şimdiden izleyiciler arasında büyük bir merak ve ilgi uyandırmış durumda.

NİZAMÜLMÜLK ALTIN ÇAĞ OYUNCULARI KİMLER?

DSS Medya imzası taşıyan yapımın yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh oturacak. Projenin senaryo ve tasarım çalışmaları ise İsa Yıldız’a emanet edildi. Senaryo ekibinde ayrıca Uhud Tekin, A. Kadir İlter ve Caner Erzincan gibi deneyimli kalemler de yer alıyor. Güçlü teknik kadrosuyla dikkat çeken proje, hem görsel anlatım hem de dramatik yapı açısından yüksek prodüksiyon standardı hedeflediğinin sinyallerini veriyor.

NİZAMÜLMÜLK ALTIN ÇAĞ DİZİSİ ÇEKİMLERİ NEREDE YAPILACAK?

Toplam 16 bölümden oluşması planlanan dizinin çekimleri, Gebze’de kurulan özel platolarda gerçekleştirilecek. Tarihi atmosferin en gerçekçi şekilde yansıtılması için kapsamlı bir prodüksiyon hazırlığı yürütüldüğü öğrenildi.

Dekor, kostüm ve sanat yönetimi alanlarında titiz bir çalışma yapılırken, yapım ekibinin detaylara verdiği önem dizinin görsel kalitesini üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

NİZAMÜLMÜLK ALTIN ÇAĞ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yayın tarihi henüz netleşmezken, devam eden hazırlık süreci şimdiden sektörün en çok konuşulan projeleri arasında yerini almış durumda.