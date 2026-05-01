Ay Yapım’ın NOW TV için çekeceği ‘Ömür Usta’ dizisinde ‘Tunç’ karakterini oynaması için Bülent İnal ile görüşülüyor. Son olarak Kıskanmak dizisinde boy gösteren ünlü oyuncunun yeni sezonun iddialı projeleri arasında yer alan Ömür Usta dizisinde ye alacağı konuşuluyor. Uzun bir süredir hazırlıklarına devam edilen Ömür Usta dizisi, yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yerini alıyor. Oyuncu kadrosu her geçen gün tamamlanan dizi büyük bir heyecanla bekleniyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Ömür Usta dizisine bomba bir oyuncu transferi gerçekleşeceği söyleniyor. Başarılı ve usta oyuncu Bülent İnal’ın Ömür Usta dizisinde ‘Tunç’ karakteriyle ekranlarda yerini alabileceği konuşuluyor. Ömür Usta dizisiyle henüz görüşme aşamasında olduğu bilinen Bülent İnal’ın performansı şimdiden merak ediliyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ömür Usta dizisine bomba transfer! Tunç karakteri için Bülent İnal’la görüşülüyor Ay Yapım'ın NOW TV için çekeceği 'Ömür Usta' dizisinde 'Tunç' karakteri için başarılı oyuncu Bülent İnal ile görüşülüyor. Bülent İnal, daha önce 'Kıskanmak' dizisinde rol almıştır. 'Ömür Usta' dizisi, eşi dönmeyen bir tamirci olan Ömür'ün çocuklarıyla verdiği hayat mücadelesini konu alacaktır. Dizide Nurgül Yeşilçay (Ömür Usta), Gonca Vuslateri (Nevra) ve Enes Koçak (Mete) gibi isimler yer almaktadır. Dizinin yönetmenliğini Hilal Saral, senaryosunu ise Çağla Kızılelma üstlenmektedir. 'Ömür Usta' dizisinin temmuz ayında sete çıkması ve eylül ayında NOW TV'de yayınlanması beklenmektedir. 'Tunç' karakterinin Nevra ile mutsuz bir evliliği olduğu ve Ömür Usta'nın hayat mücadelesinden etkileneceği belirtilmiştir.

ÖMÜR USTA DİZİSİNE BOMBA TRANSFER!

Yeni sezonun iddialı projeleri arasında yer alan Ömür Usta dizisinin hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediliyor. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği Ömür Usta dizisi, yeni yayın dönemi için izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çalışmalarına uzun bir süredir devam edilen projenin oyuncu kadrosu da yavaş yavaş tamamlanıyor.

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ekranlarda yerini alacak olan Ömür Usta dizisine bomba bir transfer gerçekleşeceği duyuruldu. Normal şartlarda bu yıl kış aylarında seyirciyle buluşması planlanan Ömür Usta dizisi ön hazırlığına daha fazla zaman ayırılması nedeniyle yeni sezona ertelendi. Merakla beklenen iddialı proje için geri sayım başladı.

Ömür Usta’nın çocuklarıyla verdiği hayat mücadelesini etkileyici bir dille ekranlara taşıyacak olan iddia dizi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, projeye bomba transferler de gerçekleşmeye devam ediyor. NOW TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Ömür Usta dizisinde Nurgül Yeşilçay, Gonca Vuslateri ve Enes Koçak gibi başarılı ve yetenekli isimler yer alıyor.

Başrolünde birbirinden başarılı isimlerin yer alacağı Ömür Usta dizisi temmuz ayında sete çıkacak. Hilal Saral’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Ömür Usta dizisinin senaryosunu Çağla Kızılelma kaleme alacak. Eylül ayında NOW TV ekranlarında seyirciyle buluşması beklenen dizi, eşi ekmek almak için evden çıkıp bir daha dönmeyen ve bir çocuk gelin olan tamirci Ömür’ün çocuklarıyla verdiği hayat mücadelesi etkileyici bir dille ekranlara taşınacak.

ÖMÜR USTA DİZİSİNDE TUNÇ KARAKTERİ İÇİN BÜLENT İNAL İLE GÖRÜŞÜLÜYOR!

Ömür Usta’yı Nurgül Yeşilçay'ın, Nevra'yı Gonca Vuslateri'nin, Mete’yi ise genç kuşağın başarılı oyuncularından Enes Koçak'ın oynayacağı Ömür Usta dizisinde Tunç karakteri için Bülent İnal’la görüşülüyor. Başarılı ve usta oyuncu İnal’ın Ömür Usta dizisinde ‘Tunç’ karakteriyle ekranlarda yerini alabileceği konuşuluyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; son olarak Kıskanmak dizisiyle izleyici karşısına çıkan Bülent İnal’ın Ömür Usta dizisinde Tunç karakteri için görüşüldüğü öğrenildi. Yeni sezonun iddialı projeleri arasında yer alan Ömür Usta dizisi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, Tunç karakterini İnal’ın oynayabileceği duyuruldu.

Ömür Usta dizisinde ‘Tunç’ karakterini kimin oynayacağı merak konusuyken, Bülent İnal ile görüşmelerin sürdüğü haberi izleyicileri heyecanlandırdı. Nevra’yla mutsuz bir evliliği olan Tunç karakterinin, Ömür Usta’yla karşılaşıp onun hayat savaşı ve doğallığından çok etkileneceği öğrenildi. Ömür Usta dizisiyle henüz görüşme aşamasında olduğu bilinen Bülent İnal’ın performansı şimdiden merak edildi.