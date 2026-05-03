Oscar ödüllerine 'yapay zeka' ayarı: Sinema Akademisi kararını verdi

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, sentetik oyuncuların ve yapay zeka ile yazılmış senaryoların Oscar kazanamayacağını açıkladı. Reuters'ın haberine göre, kurumun belirlemiş olduğu yeni Oscar ödülleri kuralları, Mart 2027 tarihinde düzenlenmesi planlanan gelecek yılki törenle birlikte yürürlüğe girecek.
Akademi'nin güncellediği kurallara göre, film yapımcıları yapay zeka araçlarını kullanmakta özgür bırakıldı. Ancak tamamen sentetik olan performanslar hiçbir ödül kazanamayacak. Aynı kısıtlama yapay zeka tarafından yazılan senaryolar için de geçerli. Senaryoların kesinlikle "insan eliyle" yazılmış olması şart koşuluyor. Akademi, eserlerin insanlar tarafından üretildiğini doğrulamak amacıyla gönderilerden ek bilgiler talep edebilecek.
Yeni kuralların hedefini en iyi anlatan örneklerden biri, yakında vizyona girecek olan As Deep as the Grave adlı bağımsız yapımda yer alıyor. Nisan 2025 tarihinde hayatını kaybeden ünlü aktör Val Kilmer, filme tamamen yapay zeka ile üretilmiş haliyle dahil ediliyor.
Aktör başlangıçta kadroya dahil edilmiş ancak sağlık sorunları nedeniyle projeden çekilmek zorunda kalmıştı. Variety'nin haberine göre, sete hiç adım atmamış olmasına rağmen Kilmer, yapımda "önemli bir rolde" izleyicilerle buluşacak.
Filmin senaristi ve yönetmeni Coerte Voorhees, merhum aktörün ailesinin projeye büyük destek verdiğini belirtti. Voorhees, aktörün projeyi çok önemsediğini ve kendi isminin jenerikte yer almasını özellikle istediğini dile getirdi. Yönetmen, tartışmalara yol açma ihtimaline rağmen ailenin desteği sayesinde projeyi hayata geçirme cesareti bulduğunu vurguladı.
Sektörde asıl paniğe yol açan gelişme ise ByteDance tarafından geliştirilen bir yapay zeka aracı oldu. Seedance 2.0 kullanılarak sadece iki cümlelik bir komutla, Tom Cruise ile Brad Pitt'in bir çatıda kavga ettiği 15 saniyelik son derece inandırıcı bir video oluşturuldu.
ByteDance ise artan tepkiler üzerine Seedance 2.0 aracının genel kullanıma sunulmasını geçici olarak durdurma kararı aldı.