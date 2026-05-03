Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, sentetik oyuncuların ve yapay zeka ile yazılmış senaryoların Oscar kazanamayacağını açıkladı. Reuters'ın haberine göre, kurumun belirlemiş olduğu yeni Oscar ödülleri kuralları, Mart 2027 tarihinde düzenlenmesi planlanan gelecek yılki törenle birlikte yürürlüğe girecek.

HABERİN ÖZETİ Oscar ödüllerine 'yapay zeka' ayarı: Sinema Akademisi kararını verdi Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, sentetik oyuncuların ve yapay zeka ile yazılmış senaryoların Oscar kazanamayacağını duyurdu. Yeni kurallar Mart 2027'deki törenle yürürlüğe girecek. Yapay zeka araçları kullanılabilse de, tamamen sentetik performanslar ve yapay zeka tarafından yazılan senaryolar ödül alamayacak. Senaryoların insan eliyle yazılmış olması şart koşuluyor ve Akademi doğrulama için ek bilgi isteyebilecek. Bu kararlar, Val Kilmer'ın yapay zeka ile oluşturulan performansının yer aldığı bir film ve Tom Cruise ile Brad Pitt'i içeren yapay zeka ürünü bir video gibi gelişmelerin ardından alındı.

SENTETİK OYUNCULARA VE SENARYOLARA ÖDÜL YOK

Akademi'nin güncellediği kurallara göre, film yapımcıları yapay zeka araçlarını kullanmakta özgür bırakıldı. Ancak tamamen sentetik olan performanslar hiçbir ödül kazanamayacak. Aynı kısıtlama yapay zeka tarafından yazılan senaryolar için de geçerli. Senaryoların kesinlikle "insan eliyle" yazılmış olması şart koşuluyor. Akademi, eserlerin insanlar tarafından üretildiğini doğrulamak amacıyla gönderilerden ek bilgiler talep edebilecek.

VAL KİLMER'IN YAPAY ZEKA PERFORMANSI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Yeni kuralların hedefini en iyi anlatan örneklerden biri, yakında vizyona girecek olan As Deep as the Grave adlı bağımsız yapımda yer alıyor. Nisan 2025 tarihinde hayatını kaybeden ünlü aktör Val Kilmer, filme tamamen yapay zeka ile üretilmiş haliyle dahil ediliyor.

Aktör başlangıçta kadroya dahil edilmiş ancak sağlık sorunları nedeniyle projeden çekilmek zorunda kalmıştı. Variety'nin haberine göre, sete hiç adım atmamış olmasına rağmen Kilmer, yapımda "önemli bir rolde" izleyicilerle buluşacak.

Filmin senaristi ve yönetmeni Coerte Voorhees, merhum aktörün ailesinin projeye büyük destek verdiğini belirtti. Voorhees, aktörün projeyi çok önemsediğini ve kendi isminin jenerikte yer almasını özellikle istediğini dile getirdi. Yönetmen, tartışmalara yol açma ihtimaline rağmen ailenin desteği sayesinde projeyi hayata geçirme cesareti bulduğunu vurguladı.

TOM CRUİSE VE BRAD PİTT VİDEOSU HOLLYWOOD'U KARIŞTIRDI

Sektörde asıl paniğe yol açan gelişme ise ByteDance tarafından geliştirilen bir yapay zeka aracı oldu. Seedance 2.0 kullanılarak sadece iki cümlelik bir komutla, Tom Cruise ile Brad Pitt'in bir çatıda kavga ettiği 15 saniyelik son derece inandırıcı bir video oluşturuldu.

ByteDance ise artan tepkiler üzerine Seedance 2.0 aracının genel kullanıma sunulmasını geçici olarak durdurma kararı aldı.