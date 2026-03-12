Öykü Karayel'in yeni film Pivot ne zaman başlıyor? Pivot filmi konusu ne?

Son zamanların en dikkat çeken yapımlarından birine imza atan güzel oyuncu Öykü Karayel, geçtiğimiz aylarda Prime Video'da yayınlanan Son Yemek filmi ile adından söz ettirmeyi başarmıştı. Şimdi de kariyerine hız kesmeden devam eden Öykü Karayel, geniş yankı uyandıracak bir projeyle gündemde. Melisa Önel'in yöneteceği Pivot filmi ile hazırlıklara başlayan başarılı oyuncu Karayel'in yeni filmi de merak konusu oldu. Peki Pivot filmi ne zaman başlıyor, nerede çekilecek? Öykü Karayel'in yeni filmi Pivot'un konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte tüm detaylar...

ÖYKÜ KARAYEL'İN PİVOT FİLMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Melisa Önel'in yöneteceği, başrolünde Öykü Karayel'in yer alacağı Pivot filmi için tüm hazırlıklar son sürat devam ediyor. Filmin senaryosu ise başarılı işlere imza atan Feride Çiçekoğlu'na ait.

Melisa Önel ve Feride Çiçekoğlu'nun son filmleri Aniden'in uluşlararası festivallerde yakaladığı başarıdan sonra, yeni projeleri Pivot için geri sayım başladı. Öykü Karayel'in yeni filmi Pivot, magazin dünyasında ve sosyal medyada şimdiden iddialı yapımlar arasında yerini aldı.

Gelen bilgilere göre Pivot filminin çekimlerine Mayıs ayında başlanacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmin hazırlık aşaması tüm hızıyla devam etmekte ve oyuncu kadrosu üzerinde de titizlikle çalışılıyor.

PİVOT FİLMİN KONUSU NEDİR?

Öykü Karayel'in yeni filmi Pivot'un konusuna dair henüz bir açıklama yapılmdı. Ekibin sır gibi sakladığı hikayenin ileriki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Ancak Feride Çiçekoğlu'nun daha önce imza attığı projeleri düşünüldüğünde, Pivot'un da çarpıcı bir hikaye sunması bekleniyor.

PİVOT FİLMİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sosyal medyada daha yayınlanmadan gündemde olan Pivot filmi, gelen bilgilere göre, İstanbul sokaklarından uzakta çekilecek. Melisa Önel ve Feride Çiçekoğlu, Pivot filmini Mersin'de çekecek. Mayıs ayında başlayacak çekimlerin birkaç hafta süreceği düşünülüyor.

PİVOT FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Pivot filminin oyuncu kadrosu daha netlik kazanmasa da, daha önce birçok başarılı projeyle adını duyuran Beran Soysal'ın kadroda yer alacağı öğrenildi.

Soysal'ın hangi karakterde olacağı gizemini koprurken, Öykü Karayel'le olan uyumu da şimdiden merak uyandıran detaylar arasında yer alıyor.