Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Öykü Karayel'in yeni film Pivot ne zaman başlıyor? Pivot filmi konusu ne?

Ünlü oyuncu Öykü Karayel, Özcan Deniz'le başrol oynadığı Son Yemek filmi sonrası, soluğu Pivot setinde alıyor. Yönetmen koltuğunda Melisa Önel'in olduğu Pivot filmi için geri sayım ise başladı. Peki Öykü Karayel'in heyecanla beklenen Pivot filmi ne zaman başlıyor? Pivot filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Öykü Karayel'in yeni film Pivot ne zaman başlıyor? Pivot filmi konusu ne?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 18:51
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 18:51

Son zamanların en dikkat çeken yapımlarından birine imza atan güzel oyuncu Öykü Karayel, geçtiğimiz aylarda Prime Video'da yayınlanan Son Yemek filmi ile adından söz ettirmeyi başarmıştı. Şimdi de kariyerine hız kesmeden devam eden Öykü Karayel, geniş yankı uyandıracak bir projeyle gündemde. Melisa Önel'in yöneteceği Pivot filmi ile hazırlıklara başlayan başarılı oyuncu Karayel'in yeni filmi de merak konusu oldu. Peki Pivot filmi ne zaman başlıyor, nerede çekilecek? Öykü Karayel'in yeni filmi Pivot'un konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte tüm detaylar...

ÖYKÜ KARAYEL'İN PİVOT FİLMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Melisa Önel'in yöneteceği, başrolünde Öykü Karayel'in yer alacağı Pivot filmi için tüm hazırlıklar son sürat devam ediyor. Filmin senaryosu ise başarılı işlere imza atan Feride Çiçekoğlu'na ait.

Öykü Karayel'in yeni film Pivot ne zaman başlıyor? Pivot filmi konusu ne?

Melisa Önel ve Feride Çiçekoğlu'nun son filmleri Aniden'in uluşlararası festivallerde yakaladığı başarıdan sonra, yeni projeleri Pivot için geri sayım başladı. Öykü Karayel'in yeni filmi Pivot, magazin dünyasında ve sosyal medyada şimdiden iddialı yapımlar arasında yerini aldı.

Öykü Karayel'in yeni film Pivot ne zaman başlıyor? Pivot filmi konusu ne?

Gelen bilgilere göre Pivot filminin çekimlerine Mayıs ayında başlanacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmin hazırlık aşaması tüm hızıyla devam etmekte ve oyuncu kadrosu üzerinde de titizlikle çalışılıyor.

Öykü Karayel'in yeni film Pivot ne zaman başlıyor? Pivot filmi konusu ne?

PİVOT FİLMİN KONUSU NEDİR?

Öykü Karayel'in yeni filmi Pivot'un konusuna dair henüz bir açıklama yapılmdı. Ekibin sır gibi sakladığı hikayenin ileriki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Ancak Feride Çiçekoğlu'nun daha önce imza attığı projeleri düşünüldüğünde, Pivot'un da çarpıcı bir hikaye sunması bekleniyor.

Öykü Karayel'in yeni film Pivot ne zaman başlıyor? Pivot filmi konusu ne?

PİVOT FİLMİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sosyal medyada daha yayınlanmadan gündemde olan Pivot filmi, gelen bilgilere göre, İstanbul sokaklarından uzakta çekilecek. Melisa Önel ve Feride Çiçekoğlu, Pivot filmini 'de çekecek. Mayıs ayında başlayacak çekimlerin birkaç hafta süreceği düşünülüyor.

Öykü Karayel'in yeni film Pivot ne zaman başlıyor? Pivot filmi konusu ne?

PİVOT FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Pivot filminin oyuncu kadrosu daha netlik kazanmasa da, daha önce birçok başarılı projeyle adını duyuran Beran Soysal'ın kadroda yer alacağı öğrenildi.

Öykü Karayel'in yeni film Pivot ne zaman başlıyor? Pivot filmi konusu ne?

Soysal'ın hangi karakterde olacağı gizemini koprurken, Öykü Karayel'le olan uyumu da şimdiden merak uyandıran detaylar arasında yer alıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakan Sabancı tatil paylaşımları dikkat çekti! Yeni aşk iddiası sosyal medyada gündem oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İnci Taneleri final yapıyor! Yılmaz Erdoğan’dan diziye veda
ETİKETLER
#mersin
#Öykü Karayel
#Feride Çiçekoğlu
#Pivot Filmi
#Melisa Önel
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.