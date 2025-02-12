Son dönemde ailesiyle yaşadığı problemler nedeniyle gündemde olan Özcan Deniz, tüm ailesini sildi. İlk olarak kız kardeşi Yurda ile eşinin kavgası sonrası tüm ailesiyle tartışma yaşayan Özcan Deniz, tüm iş bağlantılarını da sildi. Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz, son röportajında ise çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

"KIZ KARDEŞİNİ ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE DÖVDÜ"

Ercan Deniz kardeşi Özcan Deniz ile küs olduklarını belirterek, "Özcan annemizi evden attı, kız kardeşimiz Yurda'yı ise çocuğunun gözleri önünde dövdü" dedi.

Daha önce Özcan Deniz kız kardeşi hakkında "Artık benim ailemle aramda hiçbir bağ kalmadı. Her şeyin sorumlusu o sinsi kız kardeşim" dedi.

TGRT Haber ekranında yayınlanan Bilmedikleriniz programında olayı yorumlayan Özlem Esra Ada ve Yasemin Bozkurt çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Yasemin Bozkurt, Özcan Deniz ile çok röportaj yaptığını belirterek, "Gerçekten buna inanmak istemiyorum. Özcan Deniz'in annesini tanıyorum. Ne yokluklar içinde büyüttü çocuklarını" derken, "Özcan Deniz'de son yıllarda görülen bir kibir olayı var. Bak bunu rahatlıkla söylüyorum. 200'li yılların ardından basın ile ilişkisini farklı bir noktaya getirdi" dedi.

"AİLEMLE BAĞIM KALMAMIŞTIR "

Özcan Deniz ailesiyle ilgili yaptığı son paylaşımda, "Kendimi ve sizi oralardan çıkartmak için 9 yaşımdan beri savaş verdim. Bu uğurda kanım bile döküldü. Nasıl unuturum. Sen de savaştın bunu inkar edemem. Farkımız sen Nimet olarak önüne serilenlere, sebeplerine küfürle, inkarla, müsrif ederek yaklaştın. Asla dilemem ama bereketsiz ve aldanılmış bir son bu yolun sonu. Çok acı. O eşik aşıldı artık. Temiz bi yer kalmadı tutabileceğim. Bana iyi gelenlerle, DAĞIMIN KARI KARIM VE BAHÇEMİN EN GÜZEL GÜLÜ YAVRUM'U YANIMA ALDIM,ALLAHA GÜVENİP SENİ ONA EMANET EDİP GITTIM BİRGÜN AFFEDİLMEN(İZ)DİLEĞİİLE. Seni, sizi hala çok seviyorum. Ama tek başına yetmiyor bu." dedi.