Palu Ailesi belgeseli fragmanı yayınlandı! Palu Ailesi belgeseli ne zaman yayınlanacak?

Türkiye’nin hafızasına kazınan en sarsıcı vakalardan biri olan Palu Ailesi davası, çarpıcı detaylarıyla tekrardan dikkatleri üzerine çekiyor. HBO Max Türkiye’de yayınlanacak olan “Palu Ailesi: Karanlık Sarmal” belgeselinden fragman geldi. Peki, Palu Ailesi belgeseli ne zaman yayınlanacak? sorusu arama motorlarında merakla takip edilmeye başlandı. İşte detaylar…

Türkiye’nin yakın tarihindeki en gizemli ve sarsıcı vakalarından olan Palu Ailesi dosyası, dünya standartlarında bir belgeselle HBO Max ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelerek haftalarca ülke gündeminde kalan Palu Ailesi karanlık hikayesiyle ekrana gelecek.

Belgesel olarak izleyici karşısına çıkacak olan "Palu Ailesi: Karanlık Sarmal", titiz bir araştırmacı gazetecilik ürünü olarak da kurgulandı. Kamuoyunda yer alan bilgilere göre, belgeselin yapım sürecinde dava dosyaları, olayı bizzat takip eden muhabirler, cinayet büro amirleri ve adlı tıp uzmanlarının görüşüyle anlatılacak.

Ayrıca hikâyenin toplumsal boyutundaki durumları analiz etmek içinde suç psikologları, ilahiyatçılar ve sosyologlarında görüşlerine başvuruldu. Türkiye’nin haftalarca hatta aylarca gündeminde yer alan Palu Ailesi, karanlık hikayesiyle çözümlenmeye çalışıyor.

Palu Ailesi belgeseli merakla beklenirken HBO Max'ın resmi internet sitesinde belgesel hakkında ilk fragman yayınlandı. Fragman da uzman isimler ve görüşleriyle birlikte dava dosyalarının göstergesiyle Türkiye'yi derinden sarsan vaka, belgesel olarak ekranlara gelecek.

Türkiye’nin en çok konuştuğu vakalardan biri olan Palu Ailesi, kayıp olan kızlarını bulmak için çıktıkları Müge Anlı ile Tatlı Sert programında trajik olaylarla gündeme geldiler. HBO Max Türkiye’de yayınlanacak olan Palu Ailesi yayın tarihiyle de merak ediliyor.

Kamuoyunda yer alan bilgilere göre, Palu Ailesi 8 Mayıs 2026 tarihinde HBO Max’ta izleyicisi ile buluşacak. Merakla beklenen Palu Ailesi belgeseli, yıllardır Türkiye’nin gündeminde yer alan vakayı belgesel formunda anlatıyor.

HBO Max söz konusu belgeseli, “Yıllarca saklı kalan gerçekler, cevapsız sorular ve kan bağından güçlü sırlar.” açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'yi sarsan bu vaka, tüm gerçekliği ile izleyici karşısına çıkıyor.