Paramount gemileri yaktı! Warner Bros için masaya konan yeni rakam dudak uçuklattı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
David Ellison yönetimindeki Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery (WBD) için en iyi ve son teklifini sunmak üzere pazartesi gününe kadar süreye sahip. Şirketin Netflix'i saf dışı bırakmak için daha önceki 30 dolarlık teklifinin üzerine çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Konuya yakın kaynakların Variety ile paylaştığı bilgilere göre, Paramount'un revize edilmiş WBD teklifi muhtemelen hisse başına 32 dolar seviyesinde gerçekleşecek. Gözler şimdi Netflix'ten gelecek cevaba çevrildi. Paramount'un yeni teklifini sunmasının ardından yayın devinin eşdeğer bir rakamla masaya dönmek veya anlaşmadan tamamen çekilmek için dört günlük süresi bulunuyor.
Netflix eş CEO'su Ted Sarandos, cuma günü Variety'den Cynthia Littleton'a verdiği demeçte, Paramount'un daha yüksek bir teklifine nasıl cevap vereceklerini açıklamaktan kaçınmıştı. Ancak şirket olarak geçmişte başkalarının fazla para ödemesine izin verip masadan kalkma konusunda zengin bir tarihe sahip olduklarını vurguladı. Eş CEO, "Birisi daha iyi bir teklif yapmak isterse neler olacağını göreceğiz. Fakat son derece disiplinli alıcılar olduğumuz bilinen bir gerçek" ifadelerini kullandı.
Eğer Warner Bros. Discovery yönetimi Paramount Skydance'in yüksek teklifini kabul ederse Netflix'e 2,8 milyar dolarlık bir fesih bedeli ödemek zorunda kalacak. Paramount ise en son sunduğu taslakta bunu bile bizzat karşılayacağını belirtmişti. Mevcut Netflix anlaşması kapsamında yayın devi, Warner Bros. stüdyolarını ve yayın birimlerini hisse başına 27,75 dolardan satın alıyor.
Sektör analistleri de süreci yakından takip ediyor. MoffettNathanson analisti Robert Fishman, 20 Şubat tarihli araştırma notunda Paramount'un Netflix üzerinde baskı kurmak adına teklifini en az 32 dolara çıkaracağını öngörüyor. Fishman'a göre, rakam 32 doların çok ötesine geçerse Netflix disiplinli yaklaşımını koruyarak anlaşmadan çekilecek.
Bununla birlikte işin içine siyaset ve düzenleyici kurumlar da dahil oldu. Donald Trump, cumartesi günü sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla, Netflix yönetim kurulu üyesi Susan Rice'ın derhal kovulmasını talep etti. Siyasi tartışmalara BBC Radio 4 röportajında cevap veren Sarandos ise yaşananların tamamen ticari bir anlaşma olduğunu ve sürecin ABD Adalet Bakanlığı ile diğer ülkelerin düzenleyici kurumları tarafından yürütüldüğünü hatırlattı.
Adalet Bakanlığı'nın rekabet incelemelerinden sorumlu birimi, birleşen şirketin eğlence programcılığı pazarında tekel oluşturup oluşturmayacağını incelemek üzere Netflix-Warner Bros. anlaşmasına yönelik incelemesini genişletiyor. Bağımsız stüdyolara gönderilen mektuplarda tekelleşme riskleri sorgulanırken, Netflix'in baş hukuk müşaviri David Hyman iddiaları asılsız bularak piyasada son derece rekabetçi bir ortam bulunduğunu savundu.
Öte yandan Paramount cuma günü yaptığı açıklamada WBD'yi devralma planının Adalet Bakanlığı nezdinde önemli bir aşamayı geçtiğini duyurdu. Ancak Netflix, rakibini hissedarları yanıltmakla suçlayarak rutin prosedürlerin resmi onay anlamına gelmediğinin altını çizdi.