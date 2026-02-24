Menü Kapat
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Paramount gemileri yaktı! Warner Bros için masaya konan yeni rakam dudak uçuklattı

Warner Bros. Discovery için Netflix ile Paramount arasındaki satın alma mücadelesinde kritik bir dönemece girildi. Paramount Skydance'in satış teklifini önemli ölçüde artırması bekleniyor. Netflix'in ise rekabetten çekilip çekilmeyeceği merak konusu oldu.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 12:15

David Ellison yönetimindeki Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery (WBD) için en iyi ve son teklifini sunmak üzere pazartesi gününe kadar süreye sahip. Şirketin 'i saf dışı bırakmak için daha önceki 30 dolarlık teklifinin üzerine çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Paramount Skydance, Netflix'in mevcut teklifini geride bırakarak Warner Bros. Discovery'yi satın almak için hisse başına 32 dolarlık son teklifini sunarken, süreç hem rekabetçi hem de düzenleyici ve siyasi açılardan yoğun bir incelemeyle karşı karşıya.
Paramount Skydance, Warner Bros. Discovery (WBD) için Netflix'in mevcut teklifini aşarak hisse başına 32 dolarlık son bir teklif sunacak.
Netflix, mevcut 27,75 dolarlık teklifine karşılık, daha yüksek bir rakama çıkma konusunda "disiplinli alıcı" tutumunu sürdüreceğini belirtti.
Paramount, anlaşmanın kabulü halinde Netflix'e ödenecek 2,8 milyar dolarlık fesih bedelini karşılayacağını taahhüt etti.
Her iki şirketin (Netflix ve Paramount) WBD'yi devralma planları, ABD Adalet Bakanlığı tarafından rekabet ve olası tekel oluşturma riskleri açısından inceleniyor.
Donald Trump'ın Netflix yönetim kurulu üyesi Susan Rice hakkında yaptığı açıklama, satın alma sürecine siyasi bir boyut kattı.
Konuya yakın kaynakların Variety ile paylaştığı bilgilere göre, Paramount'un revize edilmiş WBD teklifi muhtemelen hisse başına 32 dolar seviyesinde gerçekleşecek. Gözler şimdi Netflix'ten gelecek cevaba çevrildi. Paramount'un yeni teklifini sunmasının ardından yayın devinin eşdeğer bir rakamla masaya dönmek veya anlaşmadan tamamen çekilmek için dört günlük süresi bulunuyor.

Paramount gemileri yaktı! Warner Bros için masaya konan yeni rakam dudak uçuklattı

PARAMOUNT, WBD'NİN CEZASINI BİLE KARŞILAYACAK

Netflix eş CEO'su Ted Sarandos, cuma günü Variety'den Cynthia Littleton'a verdiği demeçte, Paramount'un daha yüksek bir teklifine nasıl cevap vereceklerini açıklamaktan kaçınmıştı. Ancak şirket olarak geçmişte başkalarının fazla para ödemesine izin verip masadan kalkma konusunda zengin bir tarihe sahip olduklarını vurguladı. Eş CEO, "Birisi daha iyi bir teklif yapmak isterse neler olacağını göreceğiz. Fakat son derece disiplinli alıcılar olduğumuz bilinen bir gerçek" ifadelerini kullandı.

Eğer Warner Bros. Discovery yönetimi Paramount Skydance'in yüksek teklifini kabul ederse Netflix'e 2,8 milyar dolarlık bir fesih bedeli ödemek zorunda kalacak. Paramount ise en son sunduğu taslakta bunu bile bizzat karşılayacağını belirtmişti. Mevcut Netflix anlaşması kapsamında yayın devi, Warner Bros. stüdyolarını ve yayın birimlerini hisse başına 27,75 dolardan satın alıyor.

Sektör analistleri de süreci yakından takip ediyor. MoffettNathanson analisti Robert Fishman, 20 Şubat tarihli araştırma notunda Paramount'un Netflix üzerinde baskı kurmak adına teklifini en az 32 dolara çıkaracağını öngörüyor. Fishman'a göre, rakam 32 doların çok ötesine geçerse Netflix disiplinli yaklaşımını koruyarak anlaşmadan çekilecek.

Paramount gemileri yaktı! Warner Bros için masaya konan yeni rakam dudak uçuklattı

DONALD TRUMP, NETFLIX'İ TEHDİT ETTİ

Bununla birlikte işin içine siyaset ve düzenleyici kurumlar da dahil oldu. Donald Trump, cumartesi günü sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla, Netflix yönetim kurulu üyesi Susan Rice'ın derhal kovulmasını talep etti. Siyasi tartışmalara BBC Radio 4 röportajında cevap veren Sarandos ise yaşananların tamamen ticari bir anlaşma olduğunu ve sürecin ABD Adalet Bakanlığı ile diğer ülkelerin düzenleyici kurumları tarafından yürütüldüğünü hatırlattı.

Adalet Bakanlığı'nın rekabet incelemelerinden sorumlu birimi, birleşen şirketin eğlence programcılığı pazarında tekel oluşturup oluşturmayacağını incelemek üzere Netflix-Warner Bros. anlaşmasına yönelik incelemesini genişletiyor. Bağımsız stüdyolara gönderilen mektuplarda tekelleşme riskleri sorgulanırken, Netflix'in baş hukuk müşaviri David Hyman iddiaları asılsız bularak piyasada son derece rekabetçi bir ortam bulunduğunu savundu.

Öte yandan Paramount cuma günü yaptığı açıklamada WBD'yi devralma planının Adalet Bakanlığı nezdinde önemli bir aşamayı geçtiğini duyurdu. Ancak Netflix, rakibini hissedarları yanıltmakla suçlayarak rutin prosedürlerin resmi onay anlamına gelmediğinin altını çizdi.

