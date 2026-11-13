Kadir Ezildi’nin sunumuyla sezonlardır izleyici karşısına çıkan En Hamarat Benim programının yayından çıkarılmasının ardından hayranları tarafından merak konusu oldu. Öte yandan NOW TV’de yer alan Pelin Öztekin’in yeni programı ‘Gelinler Sofrada’ formatıyla araştırılmaya başlandı. Kadir Ezildi’nin programının NOW TV’de yayınlanmamasının ardından Pelin Öztekin’in programının gelmesi kafalarda karışıklığa neden oldu. Arama motorlarında ‘Pelin Öztekin programının formatı nedir? Kadir Ezildi En Hamarat Benim final mi yaptı?’ soruları detaylıca araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…

PELİN ÖZTEKİN PROGRAMININ FORMATI NEDİR?

Ekranların yeni yarışma programı olan Gelinler Sofrada formatıyla araştırılmaya başlandı. Karga Film imzası taşıyan program yemek ve eğlence programı olarak biliniyor. Pelin Öztekin’in sunuculuğunda dikkatleri üzerine çeken Gelinler Sofrada, haftanın beş günü farklı bir ismin yarışmasıyla izleyiciyle buluşuyor.

Yarışma da her hafta beş farklı yarışmacının büyük ödül için mücadele ettiği görülüyor. Türkiye’nin farklı şehirlerindeki mutfak kültürünü ve aile geleneklerini ekranlara taşıyacak. Her hafta farklı bir şehre konuk olacak yarışmada, yarışmacılar sadece yemek tarifleriyle değil misafirlerini ağırlama biçimleri ve hazırladıkları sofralar da rakiplerinden daha yüksek puan almak için yarışacak.

Programın ilk mutfağı ise ‘Gaziantep’ oldu. İlerleyen haftalar da ise Mardin ve Adana’nın yöresel lezzetleri ekranlara taşınacak. Yarışma da gelinler, görümceler, kayınvalideler ve ailenin diğer kadın üyeleri, kendi evlerinde hünerlerini sergileyecek. Her hafta ve her gün farklı bir yarışmacının evine konuk olunacak.

Yarışmacılar, sofralara, ağırlanma biçimlerine, evin düzenine, temizliğine ve sunuma bakarak değerlendirmeler yapacaklar. Tabi ki rekabetin yoğun olacağı düşünülen yarışmada büyük ödül ise gün sonunda toplanacak puanlarla birlikte toplam puan durumu haftanın finali olan Cuma gününde belli olacak. Haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı ise 10 altın bileziğin sahibi olacak.

KADİR EZİLDİ EN HAMARAT BENİM FİNAL Mİ YAPTI?

NOW TV’ni sevilen gündüz kuşaklarından biri olan Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim, 23 Ekim 2026 Cuma günü ekranlara geldi. Daha sonrasında yarışma kanalın yayın akışından kaldırılarak gündeme bomba gibi düştü. Bu hamle sonrası programın reytinglerinde meydana gelen düşüşlerin olduğu iddia edildi. Ancak resmi olarak kamuoyunda net bir bilgi bulunmamaktadır.

Program akışında Pelin Öztekin’in yeni programı ‘Gelinler Sofrada’ yarışmasının görülmesi sonucunda da En Hamarat Benim programı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Kadir Ezildi sosyal medya paylaşımında ise TV 8 ile anlaşma yaptıklarını belli eden paylaşımla kısa sürede gündeme geldi.

Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim programının şimdilerde TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşacağını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde yayın hayatına yeni kanalında başlayan En Hamarat Benim, temizlik ve ev düzeni temasıyla tekrardan sevenlerinin karşısına çıkıyor.